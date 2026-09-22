Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh 43 tuổi

Ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Trung Đức

Chiều 21/9, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự và thống nhất bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, 57/57 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Ông Bùi Hoàng Phương chính thức đảm nhận cương vị người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ mới.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hồng Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ông Vinh được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 21/9.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Hoàng Phương khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân; đồng thời cùng tập thể UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất và quyết liệt trong hành động.

Trên cương vị mới, ông Phương cho biết sẽ tập trung cùng tập thể UBND tỉnh Quảng Trị triển khai các định hướng phát triển đã được xác định, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Một trong những trọng tâm được đặt ra là quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với việc tái định vị không gian phát triển theo chiến lược “Vươn Đông - Tỏa Tây”. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chú trọng tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo phát triển.

Ông Bùi Hoàng Phương cũng nhấn mạnh yêu cầu biến các định hướng lớn thành những nhiệm vụ cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trước đó, sáng 21/9, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê tỉnh Ninh Bình, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn đại học công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ tháng 8/2020, ông là Chánh Văn phòng Bộ; tháng 1/2022 giữ chức Chánh Thanh tra Bộ; tháng 10/2022 được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2025, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 2/2025, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.