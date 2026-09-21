Ông Vương Quốc Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Dự và trao quyết định của Bộ Chính trị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Theo quyết định, ông Vương Quốc Tuấn được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Tuấn là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Ông Vương Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau khi ông Nguyễn Văn Phương được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Quyết định đối với ông Nguyễn Văn Phương được công bố ngày 18/9.
Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, đại học chuyên ngành Quản lý xã hội và cao cấp lý luận chính trị. Ông Vương Quốc Tuấn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Ông Vương Quốc Tuấn từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015, sau đó đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
Từ tháng 7/2020, ông giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Tháng 7/2024, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Đến tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
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