Vợ chồng Chủ tịch HQC đăng ký nhận cổ phiếu hoán đổi nợ

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC đăng ký nhận thêm 23,6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngay 31/3 đến ngày 29/4.

Ông Trương Anh Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE).

Theo đó, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đăng ký nhận thêm 23,6 triệu cổ phiếu HQC trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, nâng sở hữu từ 50 triệu cổ phiếu, chiếm 8,67% vốn điều lệ, lên 73,6 triệu cổ phiếu, chiếm 11,76% vốn tại HQC, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/3 đến ngày 29/4.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Diệu Phương - vợ ông Tuấn đăng ký nhận 3,3 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, nâng sở hữu từ 6 cổ phiếu, lên hơn 3,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,536% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/3 đến ngày 29/4.

Theo kế hoạch phát hành ban đầu được thông qua, Địa ốc Hoàng Quân sẽ triển khai phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi tổng cộng 500 tỷ đồng nợ phải trả (giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu), tỷ lệ hoán đổi 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HQC, thời gian thực hiện trong năm 2025 – 2026, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.

Trước đó, HQC cho biết danh sách hoán đổi nợ gồm 4 bên là Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE) sẽ hoán đổi 212 tỷ đồng nợ lấy 21,2 triệu cổ phiếu HQC; ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT sẽ hoán đổi 236 tỷ đồng lấy 23,6 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 11,76% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Diệu Phương, vợ ông Trương Anh Tuấn sẽ hoán đổi 33 tỷ đồng lấy 3,3 triệu cổ phiếu; và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC sẽ hoán đổi 19 tỷ đồng, lấy 1,9 triệu cổ phiếu.

Được biết, ông Trần Anh Tuấn - thành viên HĐQT HQC và là Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng VDC. Tuy nhiên, từ ngày 23/3, ông Tuấn không còn là Phó tổng giám đốc của công ty này nên Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng VDC không còn là bên có liên quan của người nội bộ của HQC.

Kết thúc quý 4/2025, HQC ghi nhận doanh thu đạt 18,48 tỷ đồng, giảm 66,4% so với cùng kỳ (54,9 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 55,08 tỷ đồng, tăng 1.033,6% so với cùng kỳ (4,8 tỷ). Nguyên nhân là do hoạt động tài chính tăng. Bên cạnh đó, công ty đã thu hồi các khoản nợ khó đòi và đã hoàn nhập dự phòng từ khoản nợ đã thu hồi làm giảm chi phí trong kỳ.

Lũy kế năm 2025, HQC ghi nhận doanh thu đạt 69,47 tỷ đồng (cùng kỳ âm 66,58 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 73,21 tỷ đồng, tăng 116,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỷ đồng, tăng 189,3% so với thực hiện của năm 2024, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, tăng 107,1% so với thực hiện trong năm 2024.

Như vậy, kết thúc năm 2025 với lãi sau thuế đạt 73,21 tỷ đồng, Địa ốc Hoàng Quân đã hoàn thành 104,6% so với kế hoạch năm.