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NVL chốt ngày phát hành gần 168 triệu cổ phiếu thưởng

Hà Anh

03/06/2026, 08:06

NVL cho biết ngày 11/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3...

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể: NVL cho biết ngày 11/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Theo đó, NVL dự kiến sẽ phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng, trong khi số cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.676 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của NVL dự kiến tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên khoảng 24.021 tỷ đồng.

Được biết ngày 23/4 vừa qua, NVL đã bổ nhiệm ông Bùi Cao Nhật Quân, con ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Tiến Vân - thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật đối với ông Bùi Thành Nhơn và ông Cao Trần Duy Nam - thôi nhiệm chức danh Người đại diện theo pháp luật.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, NVL dự kiến doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ (cùng kỳ đạt 6.966 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ (cùng kỳ đạt 1.861 tỷ đồng).

Được biết, NVL ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2026 đạt 901 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng mạnh. Đây là quý có lãi thứ hai liên tiếp của công ty, sau khi đạt 3,2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong quý 4/2025 (được hỗ trợ bởi hoàn nhập dự phòng liên quan đến Lakeview City), so với khoản lỗ ròng 443 tỷ đồng trong quý 1/2025.

VCSC cho biết doanh thu thuần trong quý 1/2026 tăng 129% so với cùng kỳ quý trước và 102% so với cùng kỳ năm trước lên 3,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ việc bàn giao tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram, cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2026 đã vượt dự báo cả năm 2026 của VCSC và VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về dư nợ vay: VCSC cho biết tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của NVL ở mức 79,9% vào cuối quý 1/2026 so vớ 82,4% vào cuối năm 2025 (so với mức 107% đã báo cáo trước đó cho cuối năm 2025 trong báo cáo tài chính năm 2025, do phân loại lại một phần khoản phải thu ngắn hạn thành khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng nợ vay của NVL tăng 2% so với đầu năm, đạt 69,0 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp giảm 5% xuống 23,8 nghìn tỷ đồng, trong khi các khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 6,5% lên 45,2 nghìn tỷ đồng. Nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm 13,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

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Từ khóa:

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