Người nhà lãnh đạo KBC mua thành công 8 triệu cổ phiếu

Bà Thanh là mẹ ruột của Thành viên Hội đồng quản trị Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và Phó Tổng Giám đốc Đặng Nguyễn Nam Anh.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã mua thành công 8 triệu cổ phiếu KBC như đăng ký. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh tăng từ 390.226 cổ phiếu, chiếm 0,051% lên 8,39 triệu cổ phiếu, chiếm 0,891% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 11/5 đến 1/6/2026.

Về mối liên hệ công bố, bà Thanh là mẹ ruột của Thành viên HĐQT Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và Phó Tổng Giám đốc Đặng Nguyễn Nam Anh. Hiện Chủ tịch Đặng Thành Tâm sở hữu 5,53% vốn KBC, trong khi 2 người con là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nắm 1,416%, còn ông Đặng Nguyễn Nam Anh không sở hữu cổ phiếu KBC.

Mới đây, CTP ASIA B.y đã ký thỏa thuận thuê lại 22,45 ha đất tại Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (Hải Phòng) của KBC và đã nộp hồ sơ cấp phép đầu tư lên Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. CTP cũng mong muốn thuê thêm ít nhất 30 ha đất Khu công nghiệp ở Bắc Ninh.

Theo giới thiệu CTP là doanh nghiệp lớn hàng đầu tại châu Âu, hoạt động trong lĩnh vực nhà xưởng cho thuê và logistics. Ở châu Âu, CTP có 13 triệu m2 nhà xưởng và cho các tập đoàn hàng đầu châu Âu thuê.

Do nhu cầu dịch chuyển đầu tư, việc CTP đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho hàng xây sẵn sẽ thu hút các nhà đầu tư nhanh chóng lấp đầy KCN Tràng Duệ và đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư lớn từ EU để xuất khẩu sang EU, sẽ góp phần thay đổi cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam và chuyển dịch phần nào đi xuất khẩu sang châu Âu được nhiều hơn.

Ông Remon Vos - Chủ tịch của CTP đã từng chia sẻ trong buổi làm việc với Lãnh đạo của Việt Nam, Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên là ông đã quyết định sẽ dành 2 tỷ EUR để đầu tư vào Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, KBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2026 là 234,26 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 224,13 tỷ đồng), giảm 614,84 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 (lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất quý 1/2025 là 849,10 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ công ty giảm ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với kỳ trước.

Còn lợi nhuận sau thuế TNDN riêng công ty mẹ quý 1/2026 là 41,42 tỷ đồng, tăng 188,77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 (lỗ sau thuế TNDN riêng quý 1/2025 là 147,35 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ Công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với kỳ trước.

Được biết, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" dành cho KBC trong khi điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu xuống mức 40.400 đồng/cổ phiếu.

VCSC cho biết giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do nợ vay ròng cao hơn tính đến cuối quý 1/2026 và giả định tiến độ mở bán chậm hơn đối với Khu đô thị (KĐT) Tràng Cát và KĐT Phúc Ninh, một phần được bù đắp bởi ảnh hưởng tích cực từ việc chuyển cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2027 và định giá cao hơn của các tài sản khác.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt tăng 15%/37% so với cùng kỳ năm trước đạt 2,4 tỷ đồng/3,3 tỷ đồng trong năm 2026/27. VCSC kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 chủ yếu đến từ diện tích bàn giao đất khu công nghiệp (KCN) cao hơn và giá cho thuê trung bình tăng tại các dự án trọng điểm như KCN Tràng Duệ 3 (TD3), KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL) và KCN Quế Võ 2 mở rộng.

Đối với năm 2027, VCSC kỳ vọng lượng bàn giao đất KCN/giá cho thuê trung bình tiếp tục tăng ổn định cùng với việc bắt đầu mở bán KĐT Tràng Cát sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh giảm 19%/15% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27, chủ yếu do điều chỉnh tiến độ mở bán dự kiến của KĐT Tràng Cát sang năm 2027 (so với kỳ vọng thực hiện vào năm 2026 trong dự báo trước đây) trong bối cảnh điều kiện thị trường còn nhiều thách thức, và KĐT Phúc Ninh sang năm 2028 (so với kỳ vọng thực hiện trong năm 2027 trong dự báo trước đây) do các thủ tục pháp lý phát triển dự án có thể kéo dài, một phần được bù đắp bởi dự phóng biên lợi nhuận gộp mảng KCN cao hơn.

Đáng chú ý, VCSC đánh giá KBC là doanh nghiệp hưởng lợi chính từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn sản xuất sang Việt Nam, được hỗ trợ bởi danh mục khách thuê lớn (bao gồm LG, Foxconn và Goertek) cùng quỹ đất KCN và KĐT dồi dào, sở hữu vị trí chiến lược tập trung tại miền Bắc. VCSC ước tính quỹ đất KCN còn lại có thể cho thuê thuộc sở hữu chi phối của công ty tính đến cuối quý 1/2026 đạt khoảng 2.500 ha, bao gồm khoảng 500 ha đất đã giải phóng mặt bằng sẵn sàng mở bán, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Dựa trên các dự báo của VCSC, KBC đang giao dịch ở mức P/B dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 1,1 lần/1,0 lần, thấp hơn mức P/B trung vị 5 năm là 1,4 lần.

Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là tiến độ mở bán các dự án mới bị chậm trễ và/hoặc tiến độ đầu tư của khách hàng trì hoãn; những diễn biến bất lợi trong chính sách thuế quan của Mỹ áp lên Việt Nam.