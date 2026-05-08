Vợ ông Tô Hải đã bán thành công 16,91 triệu cổ phiếu VCI

Hà Anh

08/05/2026, 07:42

Sau giao dịch này, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào. Trong khi đó, ông Tô Hải đang sở hữu 174,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn VCI.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCI trên TradingView.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE).

Theo đó, bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải - Thành viên HĐQT VCI thông báo đã bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI, chiếm 1,47% vốn theo phương thức thỏa thuận, trong thời gian từ 15/4 đến 4/5/2026.

Sau giao dịch này, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào. Trong khi đó, ông Tô Hải đang sở hữu 174,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn VCI.

Trước đó, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery (Tp.HCM) thông báo đăng ký bán ra toàn bộ 135.000 cổ phiếu VCI nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 6/5 đến 1/6/2026. Nếu bán ra thành công, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào.

Được biết, bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Vietcap cũng đồng thời là Chủ tịch Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery. Bà Phượng đang nắm giữ 30,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn VCI.

Kết thúc quý 1/2026, VCI ghi nhận doanh thu tăng 63% so với cùng kỳ từ 875 tỷ lên gần 1.428 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế tăng 14% và 16% lần lượt đạt gần 404 tỷ và 340,7 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2026 thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, chỉ số VN-Index có lúc đạt 1.918,5 điểm so với thời điểm tại ngày 31/12/2025 là 1.784,5 điểm. Do đó trong kỳ, Vietcap đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh chứng khoán ghi nhận tăng 33% (tương ứng tăng 117 tỷ) đồng so với cùng kỳ năm trước, đồng thời doanh thu môi giới ghi nhận 340 tỷ, tăng 128% (tương ứng tăng 190 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tăng mạnh: Doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ đạt 415 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 tăng 16% so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 340 tỷ đồng.

