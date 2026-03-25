Vợ Tổng giám đốc MB mua vào 2 triệu cổ phiếu MBB

Bà Lê Thị Hồng Phấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE).

Theo đó, bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ của ông Phạm Như Ánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBB đã mua 2 triệu cổ phiếu MBB như đăng ký, từ ngày 19-23/03 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, bà Lê Thị Hồng Phấn đã tăng sở hữu từ 2,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,027% lên mức 4,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,052% - trong khi đó, ông Phạm Như Ánh đang nắm giữ 5,8 triệu cổ phiếu chiếm 0,072% vốn MB.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch và người có liên quan tăng lên hơn 9,994 triệu cổ phiếu, chiếm 0,124%.

Trước đó, MBB đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Theo đó, cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên; thông qua bầu thay thế 1 Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Mới đây, VCSC tăng giá mục tiêu thêm 8% lên 35.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua".

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn do tác động tích cực của mức tăng 8% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2026-2030 (tương ứng mức điều chỉnh tăng 1%/6%/6%/6%/6% cho dự báo các năm 2026/27/28/29/30) và giả định chi phí vốn chủ sở hữu giảm nhẹ do hệ số beta thấp hơn.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ 15–20% trong năm 2026 (mục tiêu ROE ≥21% và CIR đạt 29%). VCSC kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng tốc trong giai đoạn 2026–27 nhờ lợi thế vận hành, hệ sinh thái đa dạng và cơ sở khách hàng lớn của MBB (35 triệu khách hàng năm 2025, mục tiêu đạt 40 triệu năm 2026).

VCSC chi biết định giá hấp dẫn đối với MBB là MBB hiện đang giao dịch với P/B dự phóng 2026 là 1,31 lần, thấp hơn 2% so với mức trung vị của các ngân hàng khác, trong khi ROE dự phóng 2026 đạt 21,5% so với mức trung vị ngành là 18,2%, theo dự báo của VCSC. Tuy nhiên rủi ro đối với MBB là áp lực lãi suất hoặc chi phí tín dụng cao hơn dự kiến.