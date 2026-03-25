Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vợ Tổng giám đốc MB mua vào 2 triệu cổ phiếu MBB

Hà Anh

25/03/2026, 19:13

Sau giao dịch, bà Lê Thị Hồng Phấn đã tăng sở hữu từ 2,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,027% lên mức 4,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,052%

Sơ đồ giá cổ phiếu MBB trên TradingView.

Bà Lê Thị Hồng Phấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE).

Theo đó, bà Lê Thị Hồng Phấn, vợ của ông Phạm Như Ánh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MBB đã mua 2 triệu cổ phiếu MBB như đăng ký, từ ngày 19-23/03 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, bà Lê Thị Hồng Phấn đã tăng sở hữu từ 2,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,027% lên mức 4,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,052% - trong khi đó, ông Phạm Như Ánh đang nắm giữ 5,8 triệu cổ phiếu chiếm 0,072% vốn MB.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch và người có liên quan tăng lên hơn 9,994 triệu cổ phiếu, chiếm 0,124%.

Trước đó, MBB đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Theo đó, cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các tờ trình, báo cáo ĐHĐCĐ thường niên; thông qua bầu thay thế 1 Thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Mới đây, VCSC tăng giá mục tiêu thêm 8% lên 35.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua".

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn do tác động tích cực của mức tăng 8% trong dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2026-2030 (tương ứng mức điều chỉnh tăng 1%/6%/6%/6%/6% cho dự báo các năm 2026/27/28/29/30) và giả định chi phí vốn chủ sở hữu giảm nhẹ do hệ số beta thấp hơn.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ 15–20% trong năm 2026 (mục tiêu ROE ≥21% và CIR đạt 29%). VCSC kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng tốc trong giai đoạn 2026–27 nhờ lợi thế vận hành, hệ sinh thái đa dạng và cơ sở khách hàng lớn của MBB (35 triệu khách hàng năm 2025, mục tiêu đạt 40 triệu năm 2026).

VCSC chi biết định giá hấp dẫn đối với MBB là MBB hiện đang giao dịch với P/B dự phóng 2026 là 1,31 lần, thấp hơn 2% so với mức trung vị của các ngân hàng khác, trong khi ROE dự phóng 2026 đạt 21,5% so với mức trung vị ngành là 18,2%, theo dự báo của VCSC. Tuy nhiên rủi ro đối với MBB là áp lực lãi suất hoặc chi phí tín dụng cao hơn dự kiến.

Từ khóa:

chứng khoán mbb

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy