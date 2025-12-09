VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 09/12/2025
Hà Anh
09/12/2025, 09:11
1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (mã VPX-HOSE).
Theo đó, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động giá trong phiên giao dịch đầu tiên là +- 20% so với giá tham chiếu.
Như vậy với mức giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của VPBankS xấp xỉ 64.000 tỷ đồng (2,4 tỷ USD).
Trước đó, vào ngày 12/11, Chứng khoán VPBank đã hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có quy mô lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Công ty đã phát hành 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.
Kết thúc quý 3/2025, Chứng khoán VPBank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt tăng 594% và 595% đạt lần lượt 2.360 tỷ và hơn 1.892 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng công ty báo lãi sau thuế đạt hơn 2.600 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 672 tỷ đồng).
Nguyên nhân là do trog quý 3/2025, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của VPBankS khi liên tiếp tung ra thị trường nhiều sản phẩm thu hút khách hàng dẫn đến thị phần môi giới cùng dư nợ margin tăng rất mạnh (dư nợ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái). Kết quả, doanh thu đến từ hoạt động môi giới và cho vay margin cũng tăng mạnh tương ứng.
Ngoài ra, Công ty cũng đẩy mạnh các nghiệp vụ tư vấn đầu tư và tự doanh chứng khoán dẫn đến các mảng doanh thu về tư vấn tài chính, lãi bán chứng khoán đều tăng lên đáng kể.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (mã CNN) ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.
Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt doanh nghiệp.
Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn và điều chỉnh giảm chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.
Sau khi được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đánh giá đủ điều kiện đưa vào sử dụng, Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến sẽ chính thức phát điện thương mại trước ngày 20/12/2025, đánh dấu việc đưa tổ hợp điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam vào vận hành…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: