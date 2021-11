VTV đạt giải thưởng Hoạt động đưa tin xuất sắc nhất năm Asiavision Annual Awards

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã xuất sắc vượt qua gần 40 đài truyền hình lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như: CCTV, NHK, KBS, để được vinh danh ở hạng mục "Hoạt động đưa tin xuất sắc nhất năm" và nhận giải thưởng quan trọng của Asiavision Annual Awards 2021.

Asiavision Annual Awards được tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh các tác phẩm và tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực báo chí truyền hình.

"Từ tháng 4/2021, khi làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, bạn bè thế giới liên tục quan tâm đến diễn biến dịch. Trong mấy tháng liền, VTV luôn đứng đầu về số lượng tin tức về Covid-19 gửi đi, vượt trội so với nhiều đài truyền hình lớn khác như CCTV của Trung Quốc, NHK của Nhật Bản, DDI của Ấn Độ". Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong suốt một năm vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam nói chung đã có những đóng góp tích cực và to lớn cho hệ thống tin tức của ABU trong việc cung cấp các tin bài liên quan đến Covid-19. Ban Truyền hình đối ngoại là đơn vị lựa chọn và biên tập, biên dịch những tin bài có giá trị để quảng bá về Việt Nam trong công tác phòng chống Covid-19.

Năm nay, giải thưởng Asiavision 2020-2021 được lựa chọn từ việc xem xét 17.000 các tin bài được gửi. Có 7 hạng mục cho các tác phẩm khác nhau và một giải thưởng lớn nhất là Coverage of the year (“Hoạt động đưa tin xuất sắc nhất năm”). Chỉ có 1 thành viên xuất sắc nhất của toàn bộ Asiavision (gồm gần 40 đài truyền hình lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương) và VTV đã được xướng tên ở giải thưởng quan trọng nhất này.

Để đạt giải thưởng này, Ban giám khảo đã xem xét tất cả các tin bài được VTV gửi, về đại dịch Covid-19 và chọn VTV là ứng cử viên cho giải cao nhất. Ban giám khảo đánh giá cao những tin bài cập nhật hàng ngày rất nhanh, những câu chuyện ấn tượng về phục hồi kinh tế, đặc biệt là những câu chuyện nhân văn về việc đại dịch đã ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào và những nỗ lực khác nhau để vượt qua đại dịch của người Việt Nam.

Trong rất nhiều các tác phẩm gửi tham dự, VTV đã lựa chọn những tin bài đúng với những điều mà khán giả quốc tế quan tâm về Covid-19 như: những nỗ lực của Chính phủ, của lực lượng tuyến đầu, của người dân đồng lòng chống dịch, những câu chuyện về thích ứng linh hoạt, các mô hình hay của doanh nghiệp, địa phương, tổ chức khác nhau, các hoạt động thiện nguyện nhân văn, các cá nhân có đóng góp lớn…

Đại diện của VTV cho biết: Việc biên tập này vừa phải đảm bảo nhanh, đúng, lại vừa phải đảm bảo tính chuẩn mực của tiêu chuẩn tin tức quốc tế. Đặc biệt từ tháng 4/2021, khi làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, bạn bè thế giới liên tục quan tâm đến diễn biến dịch. Trong mấy tháng liền, VTV luôn đứng đầu về số lượng tin tức về Covid-19 gửi đi, vượt trội so với nhiều đài truyền hình lớn khác như CCTV của Trung Quốc, NHK của Nhật Bản, DDI của Ấn Độ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Asiavision trao giải thưởng cho VTV, mà trước đó, vào năm 2020, VTV cũng đã giành được 2 giải. Trong đó, giải Outstanding Reporting of a News Story (Phóng sự thời sự xuất sắc) đã thuộc về tác phẩm Hanoi's hero of the Night (Đội xe ôm thầm lặng cứu người) nói về nhân vật Phạm Quốc Việt của ê-kíp sản xuất gồm phóng viên Minh Đức, Thanh An, Tiến Vũ thuộc Ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) và giải Outstanding Reporting on Climate Change and Adaptation (Phóng sự xuất sắc về Biến đối khí hậu và Thích ứng) được trao cho tác phẩm giới thiệu túi tái chế thân thiện với môi trường của ê-kíp sản xuất gồm phóng viên Hoàng Hải Yến và Nguyễn Tài Vũ, thuộc Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số (VTV Digital).

Vào năm 2019, Asiavision cũng đã trao giải Best Breaking News (Tin nóng xuất sắc nhất) cho VTV vì việc đưa tin về cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.