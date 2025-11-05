Vụ án đánh bạc tại King Club: Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 141 bị cáo

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Đỗ Mến
05/11/2025, 07:57
Sau 1 tuần xét xử, chiều 4/11, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở casino King Club tại tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội...
Cụ thể, Viện Kiểm sát đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 5 bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc".
Trong đó, bị cáo Cho Choo Keun bị đề nghị mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; bị cáo Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.
3 bị cáo này mang quốc tịch Hàn Quốc đều là quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng
Bị cáo Phan Trường Giang, Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với 136 bị cáo bị truy tố về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321, Bộ luật Hình sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; cựu Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị đề nghị phạt 100 triệu đồng thay cho hình phạt tù.
Theo Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc mặc dù biết rõ hành vi này bị cấm.
“Cần nhấn mạnh nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp. Nhưng trò chơi điện tử có thưởng là trò chơi mà trong đó người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là một hình thức đánh bạc, đây là hành vi vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm đối với người Việt Nam.
Hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trò chơi điện tử hay các phương tiện khác đều gây tác hại lớn đến xã hội, trật tự an toàn công cộng”, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh.
Theo Viện Kiểm sát, có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao lẽ ra phải là tấm gương trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
“Trong vụ án này, nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD. Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc…”, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm.
Cáo trạng thể hiện, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club (có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng).
Tổng số tiền mà các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Bị cáo Kim In Sung đã thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USĐ (tương đương hơn 222 tỷ đồng).
Bị cáo Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc 95 lần với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng).
Ký quỹ là hình thức bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, thời gian qua, một số nhà đầu tư phải khởi kiện chủ đầu tư để đòi lại tiền ký quỹ lên đến hàng tỷ đồng và bị thua kiện, dẫn đến mất trắng số tiền đã gửi gắm cho chủ đầu tư...
Việc đồng bộ này giúp thống nhất, chuẩn hóa thông tin người dân, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tránh trùng lặp…
Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 83/CĐ-BXD ngày 3/11 về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) đang di chuyển vào Biển Đông...
Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) quy định thêm phương thức thông báo thi hành án bằng phương tiện điện tử nhằm giải quyết khó khăn, giảm thiểu chi phí và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là trong các vụ đại án...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: