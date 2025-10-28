Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman Hà Nội

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 141 bị cáo về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc...

Có 5 bị cáo bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều mang quốc tịch Hàn Quốc và đều là Quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc" đều là người Việt Nam, trong đó có: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ), Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cũ);

Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Lê Thế Chiến (cựu Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ), Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà (đều là ca sỹ, kinh doanh tự do), Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam), Nguyễn Quốc Khánh (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Phượng Hoàng)…

Trong đó có 9 bị cáo bị tạm giam, 130 bị cáo tại ngoại, 2 bị cáo bỏ trốn đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt.

Tại tòa, có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng các bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt hợp lệ, không gây trở ngại quá trình xét xử. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định xét xử với các bị cáo còn lại.

Theo cáo trạng, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam.

Theo đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong đó, Kim In Sung – Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty HS là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Cáo trạng thể hiện 136 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tuy nhiên, các bị cáo vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USĐ (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị can đánh bạc.

Để quản lý được số lượng người chơi, mức đặt cược và doanh thu hàng ngày, Kim In Sung lắp đặt máy tính, cài đặt phần mềm BINO kết nối các máy chơi nhằm ghi nhận toàn bộ thông tin về quá trình chơi.

Ngoài ra, tại King Club còn lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực cửa ra vào, đặt máy.

Nhằm lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra các chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho người chơi theo điểm tích lũy như tặng sinh nhật, giải thưởng Jack pot….

Theo cáo trạng, trong số những người bị truy tố tội Đánh bạc, bị cáo Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc 95 lần với tổng tiền giao dịch hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng); lần chơi nhiều nhất hơn 7,9 tỷ đồng; lần thua nhiều nhất hơn 18 tỷ đồng…