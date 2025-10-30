Vụ án Hoàng Hường: Khởi tố thêm bị can vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường...
Ngày 27/10, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Tường An (SN 1993, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, đầu tháng 10/20225, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị can bị bắt tạm giam gồm Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha);
Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).
Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra, Hoàng Thị Hường lập ra hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên để kinh doanh, bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng một số sản phẩm khác.
Từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Thị Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
