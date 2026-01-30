Vụ đưa, nhận hối lộ 71 tỷ đồng: Nhiều bị cáo đối diện mức án 15 -17 năm tù

Theo Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm tính đúng đắn, liêm chính của các cơ sở y tế và cá nhân có thẩm quyền. Đối với tội danh Nhận hối lộ, Viện kiểm sát cho biết khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2025) quy định theo hướng nhẹ hơn khi bỏ hình phạt tử hình là có lợi cho các bị cáo...

Ngày 30/1, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ và Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm chuyển sang phần tranh luận.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm) mức án từ 8-9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7-8 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt từ 15-17 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược LanQ) bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt từ 17-19 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - người nhận tiền hối lộ hơn 47 tỷ đồng bị đề nghị xử phạt 15-17 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng đến 13 năm tù theo các tội danh bị truy tố.

Theo Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm tính đúng đắn, liêm chính của các cơ sở y tế và cá nhân có thẩm quyền.

Đối với tội danh Nhận hối lộ, Viện kiểm sát cho biết khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2025) quy định theo hướng nhẹ hơn khi bỏ hình phạt tử hình là có lợi cho các bị cáo.

Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm chi "hoa hồng" cho các cựu lãnh đạo viện có đặc thù là trích từ lợi nhuận công ty. Các bị cáo không nâng giá thuốc, không làm tăng chi phí tiền thuốc của người bệnh, giá thuốc đều được tính theo khung giá chung của Sở y tế quy định.

Nhiều bị cáo là lương y, dược sĩ, công tác lâu năm trong lĩnh vực y học cổ truyền, có nhiều cống hiến. Nhiều bị cáo đã nghỉ hưu, sức khỏe sa sút, không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, một số người là nhân viên, làm theo chỉ đạo cấp trên và không được hưởng lợi.

Các bị cáo đều thành khẩn, nộp lại toàn bộ hoặc phần lớn tiền hưởng lợi; nhiều người đã sử dụng tiền này chi việc chung tập thể nhưng không có chứng từ, không có căn cứ xem xét. Tuy nhiên một số cá nhân và tập thể đã xác nhận điều này, do đó theo Viện kiểm sát, tòa án có thể cân nhắc xem xét.

Thông qua vụ án, cơ quan công tố cũng kiến nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố và các Sở Y tế tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực cung ứng thuốc chữa bệnh theo Bảo hiểm Y tế để bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế; hạn chế tình trạng gây khó khăn, sách nhiễu cho đơn vị cung ứng thuốc.

Theo cáo trạng, để việc cung cấp thuốc được thuận lợi, bị cáo Phạm Văn Cách phải chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng. Bị cáo đã hối lộ tổng cộng 71 tỷ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Bị cáo Phạm Văn Cách còn cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền bàn bạc, dùng các thủ đoạn gian dối cho Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho Công ty LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Cáo buộc xác định bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt 18 tỷ đồng từ việc mua bán thuốc. Trong đó, bị cáo Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu.