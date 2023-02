Vụ thông thầu thiết bị giáo dục và “chiêu độc” thao túng giá

Trong vụ án này, Công ty NSJ trúng 6 gói thầu trị giá hơn 636 tỷ đồng nhưng cơ quan điều tra chỉ làm rõ được 2 gói thầu sai phạm. Quá trình định giá tài sản cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Kết luận thể hiện, ngày 30/11/2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an có yêu cầu định giá tài sản và cung cấp cho Hội đồng định giá toàn bộ tài liệu, hợp đồng nhập khẩu có giá gốc…

THAO TÚNG GIÁ TINH VI

Ngày 26/9/20222, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Ninh có công văn từ chối định giá tài sản vì không thu thập đầy đủ các dữ liệu thông tin.

Hội đồng đã xin hướng dẫn của Bộ Tài chính nhưng cũng chưa đủ căn cứ, pháp lý, thực tế nên từ chối định giá.

Thực tế, thủ đoạn của Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Công ty NSJ) và đồng phạm là nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa độc, không có trên thị trường để thao túng giá và đối phó với cơ quan chức năng. Vì vậy, trên thị trường không có các sản phẩm thiết bị giáo dục tương tự.

Đó là lý do Hội đồng không thực hiện được việc định giá bằng phương pháp so sánh cũng như không thu thập các thông tin liên quan đến chi phí của Công ty NSJ, MQG.

Mặt khác, Nga cũng chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, chứng cứ nên cũng không có căn cứ định giá bằng phương pháp chi phí.

Cơ quan điều tra xác định việc Hội đồng từ chối định giá là có căn cứ theo quy định. Kết luận cũng thể hiện, Nga thực hiện việc che giấu giá mua, lợi nhuận thực tế nhằm chiếm đoạt tiền Nhà nước với cách thức tinh vi.

Bị can đã chỉ đạo nhân viên ký 2 loại hợp đồng để nâng giá thiết bị giáo dục gồm hợp đồng mua bán giữa các hãng sản xuất với các công ty trung gian tại nước ngoài có mối quan hệ quen biết với Nga (gồm Công ty Capitalink, Golden Sgrping, Hongkong Zhenhao) và hợp đồng mua bán giữa các công ty trung gian với Công ty NSJ hoặc MQG với giá bán đã được nâng giá gấp nhiều lần so với giá thực tế.

Khi hàng hóa về Việt Nam, Công ty NSJ và MQF ký tiếp hợp đồng mua bán với nhau để nâng giá sản phẩm.

Để lần theo dấu vết tội phạm và làm rõ thiệt hại, cơ quan điều tra đã thu thập được USB từ em trai bị can Ngô Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty MQG.

Từ các tài liệu, chứng cứ làm rõ có 2 gói thầu năm 2019 có sai phạm và nhà nước thiệt hại là hơn 80,2 tỷ đồng.

KÊ BIÊN LOẠT NHÀ ĐẤT, PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên loạt nhà đất, phong tỏa các tài khoản nhằm đảm bảo thi hành án sau này.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra kê biên 11 lô đất thuộc sở hữu của các bị can. Đồng thời, phong tỏa 3 sổ tiết kiệm giá trị 5 tỷ đồng đứng tên chủ sở hữu Hà Huy Long.

Hiện nay, một số gia đình bị can đã nộp lại tiền gồm bị can Ngô Vui - cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán Sở giáo dục đào tạo Quảng Ninh - nộp 14,8 tỷ đồng, Vũ Ngọc Minh – giám đốc Công ty Thẩm định giá Gia Lộc - nộp 92 triệu đồng, gia đình bị can Hà Huy Long nộp 1,8 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 16,7 tỷ đồng của Hoàng Thị Thúy Nga chi cho nhóm lãnh đạo Sở này.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, là chủ mưu cùng với Hoàng Thị Thúy Nga.

Bà Oanh là đại diện chủ đầu tư, được giao quản lý tài sản nhà nước nhưng bàn bạc, thông đồng với Nga, tạo điều kiện cho Nga tự lập 6 dự án và tham gia đấu thầu, trúng 6 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục.

Cơ quan điều tra xác định có 2 gói thầu năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Nga đã chi cho bà Oanh 14 tỷ đồng.

Theo kết luận, bà Oanh biết rõ việc làm trên là vi phạm pháp luật. Công ty NSJ của Nga không đủ năng lực (Nga phải mượn pháp nhân Liên danh Toàn Thịnh – Tràng An) nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhằm mục đích giúp Công ty NSJ tham gia và trúng thầu.

Việc bà Oanh 4 lần nhận số tiền 14 tỷ đồng là động cơ vụ lợi để làm trái quy định, tạo điều kiện cho Nga trúng các gói thầu mua sắm. Tuy nhiên, quá trình công tác, bà Oanh có nhiều thành tích, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, huân huy chương.

Quá trình điều tra, bà Oanh đã thành khẩn, chủ động khai báo, ăn năn hối lỗi. Bản thân bà Oanh tự nguyện và mong muốn gia đình nộp lại 14 tỷ đồng song gia đình bị can chưa khắc phục được. Hiện cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản, 1 động sản để phục vụ việc thi hành án nên đề nghị xem xét khi lượng hình.

Lời khai của bị cáo Nga cho biết, từ năm 2016, Nga đã gặp và thống nhất với bà Oanh, Ngô Vui để nhân viên công ty của Nga phối với với cán bộ Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh thực hiện lập 6 dụ án, trình các thủ tục để thẩm định, phê duyệt với mục đích để Công ty NSJ trúng thầu, bán các sản phẩm thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Từ năm 2016-2019, Nga chỉ đạo nhân viên thực hiện lập dự án, nhờ Nguyễn Tuấn Sỹ ký, đóng dấu đại diện pháp nhân Công ty Vnnew để hoàn thiện, hợp thức việc lập dự án. Đồng thời chỉ đạo nhân viên dùng các công ty “quân xanh” để đảm bảo đủ số lượng tham dự và bị loại khi chấm thầu.

Mặt khác, từ năm 2016, Công ty NSJ bị mất tiền vì chuyển thanh toán quốc tế cho công ty khác. Do đó, từ năm 2017, để tránh rủi ro tài chính, Nga chỉ đạo nhân viên liên hệ mua hàng qua các công ty trung gian, đại lý phân phối của các hãng tại nước ngoài trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Quá trình điều tra, Nga không thừa nhận việc nâng giá sản phẩm, không thừa nhận hành vi đưa tiền cho bà Oanh để “cảm ơn”.