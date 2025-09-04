Vững bước trong kỷ nguyên vươn mình

Gần 40 năm đã trôi qua kể từ khi công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng, Việt Nam từ một nước bị bao vây, cấm vận, đã trở thành một trong những nền kinh tế mở với 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Quy mô nền kinh tế tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài…
Từ một nền kinh tế thuần nông, Thanh Hóa đã vươn mình trở thành một cực tăng trưởng mới ở miền Bắc, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 350.000 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng liên tục duy trì trên 10% trong suốt 10 năm qua.
Khu vực kinh tế tư nhân tại Thanh Hóa đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, với hơn 28.750 doanh nghiệp được thành lập mới và tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến 255.938 tỷ đồng. Sự phát triển này phản ánh nỗ lực của chính quyền trong việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi.
Các chính sách khuyến khích và hỗ trợ đã giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực sản xuất và gia tăng giá trị sản phẩm. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề, từ sản xuất nông sản đến chế biến thực phẩm và thủy sản.
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành vào tháng 5 năm 2025, đã xác định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc dân. Điều này mở ra hành lang thể chế mới, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển minh bạch và bền vững. Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ, từ cải cách thủ tục hành chính đến xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.
Thế hệ trẻ tại Thanh Hóa cũng đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển này. Họ không chỉ kế thừa truyền thống mà còn chủ động sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một Việt Nam hiện đại, văn minh và phát triển bền vững. Những nỗ lực của thế hệ trẻ, cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền và các chính sách phát triển kinh tế, đang tạo ra một bệ phóng vững chắc cho Thanh Hóa vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch
Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng (tính đến hết ngày 28/8/2025) là 20.858 tỷ đồng, bằng 58,1% so với kế hoach Thủ tướng giao và vượt mục tiêu thành phố đề ra…
Ninh Bình đề xuất nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình...
Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển
Tỉnh đã thống nhất các hạng mục thuộc 9 lĩnh vực cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, năng lượng...
Việt Nam và Italia thúc đẩy hợp tác chiến lược, khai thác tiềm năng sẵn có
Cùng với những cơ hội hợp tác ngày càng rộng mở và các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Italia đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong thời gian tới...
Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: