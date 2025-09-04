Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Đầu tư

Vững bước trong kỷ nguyên vươn mình

Song Khánh

04/09/2025, 14:01

Gần 40 năm đã trôi qua kể từ khi công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng, Việt Nam từ một nước bị bao vây, cấm vận, đã trở thành một trong những nền kinh tế mở với 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Quy mô nền kinh tế tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài…

Thanh Hóa hôm nay đang bước tiếp trong kỷ nguyên vươn mình với tư thế vững vàng, với tâm thế chủ động và tầm nhìn dài hạn
Thanh Hóa hôm nay đang bước tiếp trong kỷ nguyên vươn mình với tư thế vững vàng, với tâm thế chủ động và tầm nhìn dài hạn

Từ một nền kinh tế thuần nông, Thanh Hóa đã vươn mình trở thành một cực tăng trưởng mới ở miền Bắc, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 350.000 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng liên tục duy trì trên 10% trong suốt 10 năm qua.

Khu vực kinh tế tư nhân tại Thanh Hóa đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, với hơn 28.750 doanh nghiệp được thành lập mới và tổng vốn điều lệ đăng ký lên đến 255.938 tỷ đồng. Sự phát triển này phản ánh nỗ lực của chính quyền trong việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi.

Các chính sách khuyến khích và hỗ trợ đã giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực sản xuất và gia tăng giá trị sản phẩm. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề, từ sản xuất nông sản đến chế biến thực phẩm và thủy sản.

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành vào tháng 5 năm 2025, đã xác định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc dân. Điều này mở ra hành lang thể chế mới, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển minh bạch và bền vững. Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ, từ cải cách thủ tục hành chính đến xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Thế hệ trẻ tại Thanh Hóa cũng đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển này. Họ không chỉ kế thừa truyền thống mà còn chủ động sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một Việt Nam hiện đại, văn minh và phát triển bền vững. Những nỗ lực của thế hệ trẻ, cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền và các chính sách phát triển kinh tế, đang tạo ra một bệ phóng vững chắc cho Thanh Hóa vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html

Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng

16:55, 03/09/2025

Kỳ tích nông thôn mới và khát vọng thịnh vượng

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

14:33, 31/08/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Dấu chân người tiên phong

10:57, 01/09/2025

Dấu chân người tiên phong

