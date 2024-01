"Vượt nắng thắng mưa'", làm xuyên Tết để hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 vào tháng 6/2024

Cùng đi có Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh có điểm thi công Thủ tướng đến kiểm tra tham gia đoàn công tác.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối (500 kV mạch 3 kéo dài) gồm 4 dự án thành phần; có tổng chiều dài khoảng 519 km với 1.179 vị trí móng cột; tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.

Trong đó dự án thành phần được khởi công xây dựng sớm nhất vào ngày 25/10/2023 là dự án Đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa; 3 dự án thành phần còn lại là Đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đồng loạt khởi công ngày 18/1/2024.

Trước đó, đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 đã được đóng điện mang tải vào giữa tháng 8/2022; sau đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 hoàn thành năm 1994, mạch 2 hoàn thành năm 2005.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã kiểm tra thi công và tặng quà động viên các lực lượng thi công tại 4 vị trí ở 4 tỉnh gồm: Vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; vị trí 13 trên địa bàn xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; vị trí 41 ở xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; vị trí 100 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Tại các nơi đến kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ cho biết dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc; cũng như vai trò chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giải quyết kịp thời các vướng mắc theo chỉ đạo, khởi công dự án và tập trung thi công công trình.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, trong đó có lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ.

Cùng với đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khẩn trương thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, tiết kiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác kiểm tra thi công vị trí 41 ở xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình- Ảnh: VGP

Cùng với đó, chủ động sẵn sàng ứng phó với những tác động bất thường từ bên ngoài tác động đến quá trình thi công như thời tiết, thiên tai, môi trường…; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh quyết tâm hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6/2024. Quá trình thi công, các đơn vị cố gắng áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thi công tại khu vực dự án; đền bù thoả đáng đúng pháp luật cho người dân đã nhường đất cho dự án; phát động nhân dân địa phương tham gia các công đoạn, phần việc liên quan như đào hố móng, làm đường hậu cần, công vụ... và góp ý, hiến kế, tạo phong trào thi đua thực hiện dự án.

Đối với người dân có dự án đi qua và bị ảnh hưởng bởi dự án, Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, tích cực tham gia khi được huy động và hỗ trợ các lực lượng thi công; bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự trong quá trình thi công dự án, vì lợi ích quốc gia dân tộc, sự phát triển của mỗi địa phương và vì lợi ích của chính mỗi người dân.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác kiểm tra thi công vị trí 100 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: VGP

Chia sẻ thông tin tại công trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An cho biết đây là công trình năng lượng quan trọng, cấp bách, đi qua nhiều địa phương và phải thực hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ của nhân dân nên đến nay đã đạt được những kết quả nhất định.

Chủ đầu tư sẽ bám sát các chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để triển khai các hạng mục công việc song song, nhịp nhàng đảm bảo đúng quy định, phấn đấu đạt tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.