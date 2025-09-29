VWAS 2025 - Niềm tin cho sức bật của thị trường đầu tư
Tuấn Sơn
29/09/2025, 16:00
Chiều 25/9, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) 2025 lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước.
Với chủ đề “Kỷ nguyên mới, sức bật mới”, diễn đàn đã trở thành nơi hội tụ trí tuệ và kinh nghiệm, đưa ra những phân tích sâu sắc về triển vọng thị trường tài chính – đầu tư Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình. Các tham luận không chỉ phác thảo bức tranh kinh tế – tài chính 2025 với nhiều gam màu sáng, mà còn chỉ ra nhân tố rủi ro và đề xuất giải pháp phát triển bền vững.
Đặc biệt, những chia sẻ của TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, ông Bùi Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ông Trần Vinh Quang- Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH – GÓC NHÌN CHUYÊN GIA
Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam biến động nhưng vẫn được đánh giá có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong trung và dài hạn. Chứng khoán, bất động sản cùng các tài sản mới nổi đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược đầu tư bài bản và kỷ luật.
Ông Trần Vinh Quang – Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) đã nhấn mạnh ba yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư thành công. Trước hết là niềm tin đúng – tin vào xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường Việt Nam, bất chấp biến động ngắn hạn như tỷ giá hay dòng vốn ngoại. Yếu tố thứ hai là thái độ đúng, thể hiện ở việc tôn trọng tuyệt đối nhịp điệu thị trường. Ngay cả khi nhà đầu tư lựa chọn ngành hay cổ phiếu có nền tảng tốt, câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, nhưng giá chưa phản ánh kỳ vọng, thì đó chính là tín hiệu cần được tôn trọng. Điều này đồng nghĩa với việc kiên nhẫn quan sát, chờ thời điểm phù hợp thay vì vội vàng hành động ngược dòng. Cuối cùng là tư duy đúng nhằm xây dựng bộ nguyên tắc đầu tư riêng, coi đó là “la bàn” giúp định hướng và giữ vững kỷ luật trong mọi hoàn cảnh.
TS. Cấn Văn Lực cũng đồng quan điểm này khi cho rằng triển vọng dài hạn của thị trường Việt Nam rất tích cực. Ông dẫn số liệu: GDP bất động sản 6 tháng đầu năm 2025 tăng 4,41%; lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bất động sản niêm yết tăng 73% so với cùng kỳ; VN-Index tăng hơn 30% tính đến 19-9. Theo ông, động lực tăng trưởng đến từ nền tảng vĩ mô ổn định, lãi suất thấp, cải cách thể chế và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, rủi ro cũng sẽ đến từ định giá cổ phiếu cao, sử dụng margin lớn, sự hạn chế hàng hóa niêm yết và nguy cơ an ninh mạng. Để phát triển bền vững, thị trường cần đẩy mạnh giáo dục tài chính và nâng vai trò của nhà đầu tư chuyên nghiệp.
NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG – KỲ VỌNG DÒNG VỐN MỚI
Một trong những điểm nhấn tại VWAS 2025 là thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo kế hoạch, FTSE Russell sẽ công bố kết quả xét nâng hạng vào ngày 8/10/2025. Đây được coi là cú hích lớn, mở ra cánh cửa cho dòng vốn quốc tế chảy mạnh vào Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi nhiều cải cách thể chế đồng loạt được triển khai. Định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ kết nối Việt Nam sâu hơn với mạng lưới toàn cầu.
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phân tích, nâng hạng thị trường không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là cột mốc chiến lược giúp Việt Nam hội nhập sâu vào tài chính quốc tế. Các chuyến xúc tiến đầu tư gần đây cho thấy Việt Nam đã thuyết phục được nhiều quỹ lớn và nhà quản lý chỉ số về tiến trình cải cách. Ông Hải nhấn mạnh, dòng vốn ngoại sẽ chuyển từ kỳ vọng sang hiện thực nếu các điều kiện về thanh toán, room sở hữu nước ngoài và minh bạch thông tin được cải thiện. Việc áp dụng chuẩn T+2, giảm yêu cầu ký quỹ trước giao dịch, cùng đa dạng hóa sản phẩm ETF, quỹ hưu trí sẽ là chìa khóa duy trì sức hấp dẫn.
Các chuyên gia tại diễn đàn cũng lưu ý hành vi tài chính của nhà đầu tư Việt Nam hiện vẫn thiên về bất động sản và vàng, chưa chú trọng đa dạng hóa danh mục. Đây vừa là hạn chế, vừa là cơ hội cho các quỹ và dịch vụ quản lý tài sản phát triển.
Ông Trần Vinh Quang, Tổng giám đốc TVAM, chia sẻ thêm: sự bền vững phải là giá trị cốt lõi, và việc chọn đồng hành cùng định chế uy tín sẽ giúp nhà đầu tư an toàn hơn trong hành trình dài hạn. Ngân hàng vẫn là trụ cột của kinh tế Việt Nam khi cung ứng vốn chủ yếu, trong khi bất động sản giữ vai trò lan tỏa mạnh mẽ và phản ánh nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, bán lẻ – tiêu dùng nổi lên nhờ lợi thế dân số trẻ, tầng lớp trung lưu tăng nhanh, tạo dư địa lớn cho tăng trưởng dài hạn. Do đó, nhà đầu tư cần lưu ý kỹ lưỡng khi lựa chọn cổ phiếu ngành.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, nền tảng vĩ mô ổn định, cải cách thể chế mạnh mẽ cùng kỳ vọng nâng hạng đang tạo ra sức bật mới cho thị trường. Trong bức tranh đó, chứng khoán và bất động sản vẫn giữ vai trò trung tâm, trong khi sự phát triển của quản lý tài sản, tài sản số và trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra hướng đi mới, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
