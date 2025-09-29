Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?
Thu Minh
29/09/2025, 14:00
Trong số những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo lợi nhuận sẽ trầm lắng hơn so với các nhóm ngành còn lại trên thị trường.
Chứng khoán MBS mới đây đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý 3/2025 nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Trong số những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo lợi nhuận sẽ trầm lắng hơn so với các nhóm ngành còn lại trên thị trường.
Theo đó, do ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ, các nhà đầu tư đã tạm dừng đàm phán thuê đất. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh quý 3/25 của các doanh nghiệp Bất động sản Khu công nghiệp. Dự phóng lợi nhuận quý 3/2025 của BCM, IDC giảm mạnh, lần lượt giảm 36% và 45% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của SZC có thể đi ngang nhờ hợp đồng thuê đất ký từ năm trước.
Ngược lại, lợi nhuận của KBC được kỳ vọng tăng mạnh trên mức nền thấp của cùng kỳ năm trước. Đến nay, mức thuế suất Mỹ áp cho hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam không có quá nhiều khác biệt so với các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia đều ở mức 19%. Trong khi đó, Ấn Độ - nước cạnh tranh thu hút FDI với Việt Nam, phải chịu thuế suất lên tới 50%.
MBS kỳ vọng, sau giai đoạn chững lại, dòng vốn FDI vào Việt Nam trong quý cuối năm 2025 sẽ tăng mạnh, qua đó hỗ trợ tích cực cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Bất động sản Khu công nghiệp.
Đối với ngành thép, theo dự báo của MBS, sản lượng nội địa trong quý 3/2025 toàn ngành dự báo tiếp đà tăng trưởng khoảng 21% so với cùng kỳ lên mức 6,3 triệu tấn với đóng góp chính đến từ thép xây dựng và HRC chiếm 65%.
Đối với sản lượng xuất khẩu, tiêu thụ dự báo có thể tiếp tục ảm đạm trong bối cảnh các khu vực như EU và Mỹ tình hình tiêu thụ kém khả quan. Do đó, dự báo sản lượng xuất khẩu suy giảm 10% so với cùng kỳ. Trong quý 3/2025, giá HRC và thép xây dựng đã có mức phục hồi nhẹ lần lượt 2% và 3% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ.
Động thái tăng giá bán của các doanh nghiệp cho thấy nhu cầu nội địa đang ở mức cao và có thể cạnh tranh với thép Trung Quốc với hỗ trợ từ thuế chống bán phá giá. Giá thép nội địa có thể tiếp tục tăng trong quý 4 nhờ mùa cao điểm tiêu thụ trong bối cảnh nguồn cung Bất động sản và các dự án đầu tư công được đẩy mạnh triển khai.
Trong quý 3/2025, các doanh nghiệp sản xuất thép tiếp tục được hưởng lợi trong bối cảnh giá nguyên vật liệu ở mức thấp nhờ hàng tồn kho từ quý 2. Giá than và quặng theo đánh giá của chúng tôi giảm 6% và 5% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu sản xuất giảm tại Trung Quốc dẫn tới nguồn cung dư thừa, nhờ đó biên lợi nhuận gộp ngành thép chứng kiến sự phục hồi tốt.
Các doanh nghiệp có tỷ trọng tiêu thụ nội đia cao sẽ được hưởng lợi nhờ biên gộp cải thiện mạnh mẽ, cụ thể HPG và HSG dự kiến ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng lần lượt 56% và 244% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, biên gộp của doanh nghiệp xuất khẩu như NKG, GDA phục hồi chậm hơn, tuy nhiên nhờ chi phí vận chuyển hạ nhiệt, NKG và GDA ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 38% và 42% so với cùng kỳ.
Ngược lại, ngành cảng biển & vận tải biển duy trì tăng trưởng tích cực. MBS đánh giá các doanh nghiệp cảng biển và vận tải biển sẽ duy trì đà tăng tích cực trong Q3/2025 khi hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục sôi động.
Lũy kế 8 tháng năm 2025 tổng giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam tăng 16.3% so với cùng kỳ, riêng trong quý 3/2025 (tính đến hết 15/09), tổng giá trị xuất nhập khẩu duy trì mức tăng 20,1%. Điều này cho thấy xu hướng nhập hàng sớm của các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục được kéo dài sang quý 3/2025, từ đó hỗ trợ sản lượng thông qua các cảng nước sâu khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu như Gemalink duy trì tăng trưởng mạnh mẽ.
Ngoài ra các cảng khu vực Hải Phòng như Nam Đình Vũ và doanh nghiệp vận tải lớn như HAH sẽ tiếp tục được hưởng lợi nhờ nhu cầu vận chuyển trong khu vực nội Á gia tăng và nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng nội địa tăng mạnh, từ đó hỗ trợ lợi nhuận các doanh nghiệp cảng và vận tải biển lớn như GMD, HAH tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3/2025.
Nhóm xuất khẩu nói chung dự báo tăng trưởng 20% trong quý 3 và tăng 4% trong cả năm 2025 thấp hơn đáng kể so với các ngành còn lại.
