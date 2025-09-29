VN-Index “xanh vỏ”, cổ phiếu lao dốc cả loạt

Độ rộng sàn HoSE chiều nay còn tệ hơn cả phiên sáng khi bên bán gia tăng sức ép. Hàng trăm cổ phiếu lao dốc và giảm xuống mặt bằng giá thấp hơn nữa bất chấp VN-Index tiếp tục được “nhuộm xanh” bằng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Một vài thời điểm chiều nay các trụ suy yếu có lúc đẩy chỉ số
lùi lại sát tham chiếu, nhưng đến cuối uy lực của những mã lớn vẫn có tác dụng.
VIC thậm chí còn tăng thêm khoảng 0,7% nữa, đóng cửa trên tham chiếu tổng cộng
5,37%. Chỉ riêng VIC đã đem về gần 6,5 điểm trong khi VN-Index tăng có 5,78 điểm.
Nếu VHM không hạ độ cao chiều nay thì thậm chí chỉ số còn khỏe hơn nữa. VHM lùi
giá 1,36% so với phiên sáng và chỉ còn tăng 2,93% lúc kết phiên.
Mặc dù VN-Index thể hiện khả năng neo điểm số rất tốt nhưng điều
đó không có nghĩa là cổ phiếu cũng như vậy. Ngoài một vài mã trụ lớn, đa phần cổ
phiếu chịu áp lực bán giá thấp mạnh hơn và giảm sâu hơn.
Cụ thể, độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 86 mã tăng/233 mã
giảm trong khi chốt phiên sáng là 94 mã tăng/199 mã giảm. Số mã giảm quá 1% từ
82 mã tăng lên 127 mã. Những cổ phiếu lao dốc mạnh với thanh khoản vượt ngàn tỷ
đồng là SHB giảm 2,33% với 1.343,2 tỷ; SSI giảm 1,18% với 1293,2 tỷ; DXG giảm
3,96% với 1.973,7 tỷ; FPT giảm 2,05% với 1.003 tỷ.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu tác động nặng nhất trong tình
thế “xanh vỏ đỏ lòng” này. Trong 127 cổ phiếu giảm quá 1% thì rổ VN30 có 7 mã. DIG
giảm 2,98%, PDR giảm 2,65%, VSC giảm 1,78%, BSR giảm 2,18%, DGC giảm 1,47%, HDG
giảm 3,09%, POW giảm 1,34%... đều có thanh khoản vượt mốc trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.
Tính chung nhóm giảm sâu nhất này chiếm 41,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HoSE.
Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền lẫn độ rộng, nhóm giảm giá đều
áp đảo hoàn toàn phiên này. Điều đó nghĩa là rất ít nhà đầu tư được trải nghiệm
cảm giác danh mục tăng cùng với VN-Index. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị
trường giảm trên diện rộng ở cổ phiếu nhưng chỉ số không phản ánh sát giao dịch.
Những tuần trước, việc VN-Index ổn định tạo điều kiện tốt cho nhóm cổ phiếu đầu
cơ tăng mạnh. Lúc này áp lực chốt lời đã khiến tình thế đảo ngược.
Ở chiều tăng giá, nhóm blue-chips ngoài VIC, VHM, VRE có VPB
và STB chiều nay khá xuất sắc. VPB vốn đã khá mạnh trong buổi sáng, tăng 1,32%,
chiều nay tăng tiếp 0,97% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 2,3%. STB phục hồi mạnh
mẽ từ mức giảm 1,06% trong buổi sáng thành tăng ngược 0,18% lúc đóng cửa. Với
nhóm vừa và nhỏ, GEX tăng xuất sắc 4,53%với thanh khoản 548,4 tỷ đồng; VCG tăng 1,08% với 480 tỷ; HAG tăng 3,14%
với 266,5 tỷ; GEE tăng 6,94% với 217,8 tỷ; VCI tăng 1,16% với 199,5 tỷ; DBC tăng
2,21% với 146,8 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì sức mua khá
tốt, thậm chí tăng nhẹ 17% so với phiên sáng. Vị thế ròng chỉ còn -147,1 tỷ đồng
so với -601,9 tỷ đồng trong buổi sáng. VPB và GEX là hai cổ phiếu được mua ròng
nổi bật. VPB được tăng mua ròng lên 114,3 tỷ và GEX đạt 110,6 tỷ. Ngoài ra TAL,
TCB, GMD, HDB, VCG cũng được mua ròng từ 30 tỷ đồng trở lên. Phía bán ròng có
SSI -174,6 tỷ, DIG -138,3 tỷ, VNM -114,5 tỷ, DXG -87,7 tỷ, MBB -81,1 tỷ VIX -79,3
tỷ, PDR -63,9 tỷ, SHB -60,2 tỷ.
VN-Index tăng nhẹ 5,7 điểm hôm nay đã lại nhích nhẹ qua đường
giá trung bình 20 phiên nhưng hoàn toàn nhờ yếu tố kỹ thuật. Dù vậy đây vẫn là
một yếu tố hỗ trợ tình thần tốt vì rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang quan sát chỉ số
để ra quyết định.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: