Trang chủ Chứng khoán

VN-Index “xanh vỏ”, cổ phiếu lao dốc cả loạt

29/09/2025, 15:27

Độ rộng sàn HoSE chiều nay còn tệ hơn cả phiên sáng khi bên bán gia tăng sức ép. Hàng trăm cổ phiếu lao dốc và giảm xuống mặt bằng giá thấp hơn nữa bất chấp VN-Index tiếp tục được “nhuộm xanh” bằng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

VnEconomy

Một vài thời điểm chiều nay các trụ suy yếu có lúc đẩy chỉ số lùi lại sát tham chiếu, nhưng đến cuối uy lực của những mã lớn vẫn có tác dụng. VIC thậm chí còn tăng thêm khoảng 0,7% nữa, đóng cửa trên tham chiếu tổng cộng 5,37%. Chỉ riêng VIC đã đem về gần 6,5 điểm trong khi VN-Index tăng có 5,78 điểm. Nếu VHM không hạ độ cao chiều nay thì thậm chí chỉ số còn khỏe hơn nữa. VHM lùi giá 1,36% so với phiên sáng và chỉ còn tăng 2,93% lúc kết phiên.

Mặc dù VN-Index thể hiện khả năng neo điểm số rất tốt nhưng điều đó không có nghĩa là cổ phiếu cũng như vậy. Ngoài một vài mã trụ lớn, đa phần cổ phiếu chịu áp lực bán giá thấp mạnh hơn và giảm sâu hơn.

Cụ thể, độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 86 mã tăng/233 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 94 mã tăng/199 mã giảm. Số mã giảm quá 1% từ 82 mã tăng lên 127 mã. Những cổ phiếu lao dốc mạnh với thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng là SHB giảm 2,33% với 1.343,2 tỷ; SSI giảm 1,18% với 1293,2 tỷ; DXG giảm 3,96% với 1.973,7 tỷ; FPT giảm 2,05% với 1.003 tỷ.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu tác động nặng nhất trong tình thế “xanh vỏ đỏ lòng” này. Trong 127 cổ phiếu giảm quá 1% thì rổ VN30 có 7 mã. DIG giảm 2,98%, PDR giảm 2,65%, VSC giảm 1,78%, BSR giảm 2,18%, DGC giảm 1,47%, HDG giảm 3,09%, POW giảm 1,34%... đều có thanh khoản vượt mốc trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu. Tính chung nhóm giảm sâu nhất này chiếm 41,1% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HoSE.

Nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền lẫn độ rộng, nhóm giảm giá đều áp đảo hoàn toàn phiên này. Điều đó nghĩa là rất ít nhà đầu tư được trải nghiệm cảm giác danh mục tăng cùng với VN-Index. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường giảm trên diện rộng ở cổ phiếu nhưng chỉ số không phản ánh sát giao dịch. Những tuần trước, việc VN-Index ổn định tạo điều kiện tốt cho nhóm cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh. Lúc này áp lực chốt lời đã khiến tình thế đảo ngược.

VnEconomy

Ở chiều tăng giá, nhóm blue-chips ngoài VIC, VHM, VRE có VPB và STB chiều nay khá xuất sắc. VPB vốn đã khá mạnh trong buổi sáng, tăng 1,32%, chiều nay tăng tiếp 0,97% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 2,3%. STB phục hồi mạnh mẽ từ mức giảm 1,06% trong buổi sáng thành tăng ngược 0,18% lúc đóng cửa. Với nhóm vừa và nhỏ, GEX tăng xuất sắc 4,53%  với thanh khoản 548,4 tỷ đồng; VCG tăng 1,08% với 480 tỷ; HAG tăng 3,14% với 266,5 tỷ; GEE tăng 6,94% với 217,8 tỷ; VCI tăng 1,16% với 199,5 tỷ; DBC tăng 2,21% với 146,8 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục duy trì sức mua khá tốt, thậm chí tăng nhẹ 17% so với phiên sáng. Vị thế ròng chỉ còn -147,1 tỷ đồng so với -601,9 tỷ đồng trong buổi sáng. VPB và GEX là hai cổ phiếu được mua ròng nổi bật. VPB được tăng mua ròng lên 114,3 tỷ và GEX đạt 110,6 tỷ. Ngoài ra TAL, TCB, GMD, HDB, VCG cũng được mua ròng từ 30 tỷ đồng trở lên. Phía bán ròng có SSI -174,6 tỷ, DIG -138,3 tỷ, VNM -114,5 tỷ, DXG -87,7 tỷ, MBB -81,1 tỷ VIX -79,3 tỷ, PDR -63,9 tỷ, SHB -60,2 tỷ.

VN-Index tăng nhẹ 5,7 điểm hôm nay đã lại nhích nhẹ qua đường giá trung bình 20 phiên nhưng hoàn toàn nhờ yếu tố kỹ thuật. Dù vậy đây vẫn là một yếu tố hỗ trợ tình thần tốt vì rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang quan sát chỉ số để ra quyết định.

Kéo trụ quyết liệt, cổ phiếu giảm vẫn gấp đôi số tăng

12:01, 29/09/2025

Kéo trụ quyết liệt, cổ phiếu giảm vẫn gấp đôi số tăng

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

14:00, 29/09/2025

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

Bán ròng kỷ lục lịch sử 102.000 tỷ, khối ngoại còn xả nữa ngay cả khi chứng khoán được nâng hạng?

10:01, 29/09/2025

Bán ròng kỷ lục lịch sử 102.000 tỷ, khối ngoại còn xả nữa ngay cả khi chứng khoán được nâng hạng?

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1600 điểm

Đọc thêm

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

Trong số những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo lợi nhuận sẽ trầm lắng hơn so với các nhóm ngành còn lại trên thị trường.

Nhiều cổ phiếu AI có thể vượt nhóm Magnificent 7

Nhiều cổ phiếu AI có thể vượt nhóm Magnificent 7

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm Magnificent 7 có thể sẽ phải nhường chỗ cho các cổ phiếu AI mới nổi...

Giới phân tích dự báo đồng euro còn tăng giá

Giới phân tích dự báo đồng euro còn tăng giá

Một yếu tố quan trọng để đồng euro tăng giá so với USD là việc nhà đầu tư đổ xô phòng hộ tỷ giá USD...

Kéo trụ quyết liệt, cổ phiếu giảm vẫn gấp đôi số tăng

Kéo trụ quyết liệt, cổ phiếu giảm vẫn gấp đôi số tăng

Toàn bộ điểm tăng của VN-Index sáng nay đến từ sức mạnh của cặp đôi VIC và VHM. Thậm chí điểm tăng của VN30-Index còn ít hơn cả điểm số mà hai mã này đem lại. Hiện tượng kéo trụ đang tạo sự “méo mó” trong giao dịch, khi cổ phiếu giảm giá đang nhiều gấp 2,1 lần số tăng.

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ chính thức hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Cuộc đua cho chiếc ghế này đã bắt đầu...

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy