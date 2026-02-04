Walmart gia nhập “câu lạc bộ” doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

Walmart, chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất Mỹ, đã chính thức gia nhập hàng ngũ doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường vượt mức 1 nghìn tỷ USD - một “câu lạc bộ” vốn thuộc sự thống trị của các tập đoàn công nghệ...

Được thành lập bởi ông Sam Walton với một cửa hàng duy nhất vào năm 1962, Walmart đến hiện tại đã mở rộng quy mô lên gần 11.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Trong hai năm qua, giá cổ phiếu của Walmart đã tăng hơn gấp đôi, vượt xa thành quả tăng của S&P 500 - một chỉ số chứng khoán đại diện cho các công ty hàng đầu tại Mỹ.

Walmart đã đầu tư hàng chục tỷ USD để phát triển mảng thương mại điện tử, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Amazon. Doanh thu từ thương mại điện tử hàng năm của Walmart dự kiến đạt khoảng 140 tỷ USD trong báo cáo kết quả kinh doanh mà hãng sắp công bố trong tháng này. Đáng chú ý, mảng kinh doanh trực tuyến của Walmart đã bắt đầu có lãi từ năm ngoái, cho thấy hiệu quả từ các khoản đầu tư lớn vào công nghệ và hạ tầng.

Giá trị vốn hóa thị trường của Walmart vẫn thấp hơn nhiều so với Amazon, công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới với mức vốn hóa 2,6 nghìn tỷ USD, nhưng Walmart đã tận dụng tốt xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đã thiết lập các quan hệ đối tác với OpenAI và Google để tích hợp mua sắm trực tuyến vào các chatbot tìm kiếm của công ty này. Chatbot nội bộ của Walmart, có tên Sparky, có khả năng gợi ý sản phẩm và thực hiện mua hàng cho khách hàng.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông David Schick - đối tác quản lý của công ty nghiên cứu Optimal Advisory - nhận định rằng thành công của Walmart được xây dựng trên cơ sở "kết hợp giữa nhân công, nguồn cung ứng và công nghệ". Ông cũng nhấn mạnh rằng công ty đã hưởng lợi từ việc dám đầu tư trong thời kỳ bất ổn, đồng thời cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ mạnh như Amazon và Costco.

Walmart hiện là một trong 10 doanh nghiệp đại chúng của Mỹ có giá trị vốn hóa thị trường trên 1 nghìn tỷ USD. Nvidia đứng đầu danh sách này với giá trị khoảng 4,5 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet và Broadcom. Cổ phiếu của Walmart tăng giá hơn 2,9% trong phiên ngày 3/2, đóng cửa ở mức 127,71 USD/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa thị trường đạt 1,02 nghìn tỷ USD.

Cột mốc vốn hóa quan trọng trên được thiết lập trong tuần đầu tiên ông John Furner trở thành CEO mới Walmart thay ông Doug McMillon - người đã nắm cương vị này trong hơn 1 thập kỷ. Ông Furner, nhà điều hành cấp cao kỳ cựu của Walmart, đã công khai ủng hộ việc đầu tư thêm vào tự động hóa và AI.

Trong một động thái mang tính biểu tượng và chiến lược, Walmart gần đây đã chuyển niêm yết cổ phiếu sang sàn Nasdaq và gia nhập chỉ số Nasdaq-100, thu hút các quỹ đầu tư thụ động theo dõi chỉ số này.

Giá trị vốn hóa thị trường của Walmart qua các năm. Đơn vị: nghìn tỷ USD - Nguồn: Bloomberg/FT.

Là một trong những nhà nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của Mỹ, Walmart đã phải đối mặt với các mức thuế quan cao hơn do Tổng thống Donald Trump áp lên hầu hết các đối tác thương mại của nước này trong năm qua. Walmart và các nhà cung cấp đã gánh khoảng 2/3 chi phí thuế quan đối với hàng hóa thông thường và chuyển 1/3 còn lại về phía người tiêu dùng - theo ước tính của ngân hàng đầu tư Jefferies. Các nhà điều hành của Walmart cho biết việc hãng bán hàng hóa với giá thấp hơn là cơ hội để giành thị phần từ các nhà bán lẻ đối thủ.

Giá trị vốn hóa thị trường tăng vọt của Walmart kéo theo sự gia tăng tài sản của gia đình Walton, nhóm cổ đông lớn nhất của công ty. Tỷ lệ sở hữu 44% của nhà Walton trong Walmart hiện có giá trị hơn 440 tỷ USD.

Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, Walmart và Berkshire Hathaway là hai công ty phi công nghệ của Mỹ có giá trị vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD. Hãng dược phẩm Eli Lilly từng gia nhập câu lạc bộ 1 nghìn tỷ USD vào năm ngoái nhưng đã rớt khỏi ngưỡng này trong thời gian gần đây.