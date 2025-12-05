WB và ADB công bố hai dự án đầu tiên nằm trong khung hợp tác toàn diện FMRF tại Thái Bình Dương

Hai dự án mới này tại Fiji và Tonga được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong khuôn khổ Khung Hợp tác Toàn diện (FMRF) phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ADB và WB trong hỗ trợ các dự án công...

Ngày 4/12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức họp báo công bố hai dự án đầu tiên tại khu vực Thái Bình Dương được triển khai theo Khung Hợp tác Toàn diện (FMRF) mà hai ngân hàng đang phát triển.

Hai dự án đầu tiên theo khung FMRF bao gồm: Dự án cải thiện sức khỏe tại các đảo thuộc khu vực Thái Bình Dương (PHIT) tại Fiji và Dự án hành lang kinh tế bền vững và khả năng chống chịu đô thị (SECURE) tại Tonga. Hai quốc gia này đều thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương.

Cụ thể, Dự án cải thiện sức khỏe tại các đảo thuộc khu vực Thái Bình Dương (PHIT) tại Fiji, với tổng vốn tài trợ 236,5 triệu USD và được tài trợ chính bởi WB nhằm giảm thiểu các bệnh không lây nhiễm - vốn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại các quốc gia đảo tại Thái Bình Dương. Hội đồng quản trị của WB đã phê duyệt nguồn tài trợ cho dự án này và đề xuất đồng tài trợ của ADB sẽ được trình lên Hội đồng quản trị của ADB xem xét vào đầu năm 2026.

Dự án hành lang kinh tế bền vững và khả năng chống chịu đô thị (SECURE) tại Tonga trị giá 120 triệu USD, do WB và ADB đồng tài trợ. Dự án sẽ nâng cấp hạ tầng mang tính chuyển đổi cho mạng lưới giao thông và hệ thống thoát nước đô thị tại khu Greater Nuku’alofa của Tonga

Phát biểu tại sự kiện công bố, ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết mục tiêu của hai bên đối với các dự án thuộc khuôn khổ FMRF là có thể làm cho việc cho tài trợ trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

“Với cách tiếp cận này, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của đối tác để cùng giải quyết những thách thức phức tạp, từ tăng cường khả năng chống chịu thiên tai đến cải thiện kết nối, đồng thời hỗ trợ tầm nhìn dài hạn về thịnh vượng của họ”, ông Kanda cho hay.

Theo khuôn khổ FMRF, quốc gia có các dự án đồng tài trợ của WB và ADB có thể áp dụng một bộ quy định duy nhất là sử dụng chính sách và thủ tục của WB hoặc ADB cho toàn bộ các khâu từ thiết kế, chuẩn bị, thẩm định, giám sát, hoàn thành đến đánh giá dự án. FMRF được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao kết quả dự án và đảm bảo sự thống nhất chính sách, qua đó thúc đẩy mục tiêu hướng tới một “Hệ thống Ngân hàng Phát triển Đa phương” gắn kết hơn.

Tương tự, ông Ajay Banga, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh WB và ADB triển khai khung hợp tác này vì các đối tác của hai bên luôn muốn triển khai các dự án của họ dễ dàng hơn, thực hiện nhanh hơn và trở thành đối tác tốt hơn.

“Đây là một bước tiến quan trọng không chỉ đối với các tổ chức tài chính như chúng tôi, mà quan trọng hơn là đối với các quốc gia và cộng đồng đang tin tưởng chúng tôi có thể đạt được kết quả thực chất trong triển khai dự án”, ông Banga nói.

Việc triển khai khung FMRF tại khu vực Thái Bình Dương cũng phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ADB và WB ở khu vực này, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các quốc gia đối tác về nguồn tài trợ phát triển nhanh, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Khi được hỏi về kế hoạch triển khai các dự án tương tự theo khuôn khổ FMRF tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, Philippines, Indonesia, ... đại diện của ADB và WB cho biết hiện hai bên cũng đang có kế hoạch xây dựng nhiều hơn nữa các dự án trong khuôn khổ này và khẳng định khuôn khổ FMRF hoàn toàn mở đối với các Chính phủ của các quốc gia đang quan tâm, từ đó giúp các quốc gia có thể tiếp cận và áp dụng hình thức hợp tác này.

Đặc biệt, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng FMRF là một công cụ linh hoạt, rộng mở và dễ thích ứng, hoàn toàn phù hợp với các dự án tại các nước thành viên đang phát triển, trong đó có Việt Nam.