World Cup 2026 vẫn sẽ là giải đấu sinh lợi nhất trong lịch sử?
Tuệ Mỹ
21/04/2026, 18:49
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước lễ khai mạc tại Mexico City (11/6), World Cup 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức. Từ tình trạng bạo lực tại Mexico cho đến nguy cơ Iran rút lui vì xung đột ở Trung Đông, giải đấu đang có áp lực doanh thu nặng nề...
Mexico - một trong ba nước đồng chủ nhà - đang phải vật lộn
với tình trạng bạo lực liên quan đến các băng đảng ma túy. Dù chính phủ cam kết
tăng cường an ninh cho các thành phố đăng cai World Cup 2026 như Mexico City và Monterrey,
nguy cơ mất an toàn vẫn khiến không ít cổ động viên quốc tế lo ngại.
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang, câu hỏi lớn cũng được đặt ra
lúc này: liệu Iran có thể góp mặt tại ngày hội bóng đá mùa hè tới? Iran
giành vé với tư cách đội đầu bảng A vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Theo lịch
thi đấu, họ sẽ gặp New Zealand và Bỉ tại Los Angeles, trước khi chạm trán Ai Cập
ở Seattle.
Chính phủ Mỹ hiện vẫn duy trì các hạn chế nhập cảnh với công
dân Iran, ngoại trừ thành viên đội tuyển quốc gia và ban huấn luyện. Một số
quan chức bóng đá Iran từng bị từ chối cấp visa để tham dự lễ bốc thăm World
Cup tại Washington DC hồi tháng 12.
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Mattias
Grafström, khẳng định mục tiêu của tổ chức này là “bảo đảm một kỳ World Cup an
toàn với sự tham gia của tất cả các quốc gia”. Ngày 20/4, báo chí Iran đã phát
đi một tín hiệu vui. Theo đó, tuyển Iran đang lên kế hoạch
đá giao hữu với tuyển Panama trên đất Mỹ trước thềm World Cup 2026. Iran đã thể hiện sự thiện chí và vượt
qua trở ngại từ cuộc xung đột tại Trung Đông với Mỹ và Israel.
Bối cảnh toàn cầu hiện tại cũng không thực sự thuận lợi cho
du lịch quốc tế tới Mỹ. Chính quyền Trump đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh toàn phần
hoặc một phần với 19 quốc gia, trong đó có Iran, Senegal, Côte d’Ivoire và
Haiti – những đội tuyển tham dự World Cup. Chi phí di chuyển cũng tăng do khủng
hoảng năng lượng liên quan đến xung đột Trung Đông.
Ngành kinh doanh khách sạn tại Mỹ, vốn kỳ vọng hưởng lợi lớn
từ hiệu ứng World Cup 2026, hiện đang cho thấy
nhu cầu thấp hơn dự báo. Công ty phân tích Lighthouse Intelligence cho biết giá
phòng vào các ngày thi đấu tại các thành phố lớn như Atlanta, Dallas, Miami,
Philadelphia và San Francisco đã giảm 30% so với đầu năm nay.
Theo phân tích của Financial Times, nguyên nhân chính khiến
nhu cầu yếu là do chi phí cao. Theo Liên minh Cổ động viên Bóng đá châu Âu
(FSE), việc theo dõi đội bóng đến trận chung kết trong giải đấu này đòi hỏi ít
nhất 6.900 USD chỉ riêng chi phí vé, cao gấp khoảng 5 lần so với World Cup 2022
tại Qatar.
Ông Chris Nassetta, Chủ tịch Tập đoàn khách sạn Hilton, cho biết lượng đặt phòng phục vụ World Cup 2026 "hiện không đạt kỳ vọng".
Một số chuyên gia trong ngành nhận định chiến lược định giá cao và yêu cầu đặt
phòng dài ngày từng được áp dụng để đón đầu “làn sóng World Cup” đã không phát
huy hiệu quả, thậm chí khiến một bộ phận khách chuyển sang các nền tảng lưu trú
thay thế như Airbnb.
Việc không chắc chắn về số lượng khán giả đến xem World Cup cũng
khiến các thương hiệu thời trang thể thao đứng trước nguy cơ khó thu hồi hiệu
quả truyền thông so với chi phí đã bỏ ra. Theo Business Of Fashion, các
“ông lớn” như Nike hay Adidas đã xây dựng chiến lược xoay quanh sự kiện này,
trong khi nhiều thương hiệu thời trang như Levi’s hay
Bape phát triển cả bộ sưu tập riêng.
Nếu kết quả không như những gì họ dự báo suốt một năm
qua, chi phí bỏ ra sẽ trở thành gánh nặng, kéo theo áp lực từ phía nhà đầu tư. Trong bối cảnh này, các thương hiệu thời trang thể thao cần
tính đến những phương án dự phòng về tiếp thị, phòng trường hợp lượng khán giả
đến sân thấp hơn kỳ vọng.
Một lựa chọn là tăng cường hoạt động marketing tại thị
trường nội địa thay vì tập trung vào Bắc Mỹ, nơi diễn ra giải đấu. Thay vì chờ
người tiêu dùng đến với World Cup, các thương hiệu có thể “mang” không khí giải
đấu đến với họ. Đồng thời, việc gia tăng hiện diện trên sóng truyền hình
cũng trở nên quan trọng.
Ngay cả khi người hâm mộ không đến sân, họ vẫn theo
dõi qua màn ảnh. Đây là lợi thế với những thương hiệu có quan hệ chính thức với
FIFA như Adidas. Ngoài ra, việc gắn kết với vận động viên cũng đóng vai trò
then chốt. Nếu sản phẩm
không được bán trực tiếp tại sự kiện, việc xuất hiện cùng các vận động viên
trong đường hầm sân vận động hay trên mạng xã hội vẫn giúp thương hiệu tiếp cận
công chúng.
Hồi đầu năm, World Cup 2026 được dự đoán sẽ đánh dấu một cột
mốc kinh tế quan trọng trong ngành công nghiệp thể thao toàn cầu. Thể thức mới,
với nhiều đội tuyển quốc gia và trận đấu hơn, kết hợp với lợi thế đăng cai giải
đấu tại ba quốc gia, sẽ có tác động đáng kể đến kết quả tài chính của FIFA.
Theo
dữ liệu được Sports Value phân tích dựa trên Báo cáo thường niên của FIFA, tổng
doanh thu dự kiến sẽ đạt 10,9 tỷ USD vào năm 2026, tăng 56% so với
World Cup 2022 tại Qatar (7 tỷ USD).
Theo những công bố mới nhất từ FIFA, tổng ngân sách dành cho
quỹ thưởng tại kỳ World Cup 2026 cũng đã được nâng lên mức 655 triệu USD. Con số này đánh dấu mức
tăng trưởng gần 50% so với kỳ World Cup Qatar (440 triệu USD), biến đây trở
thành giải đấu "đắt giá" nhất trong lịch sử thể thao nhân loại.
Tâm điểm của quỹ thưởng năm nay chính là khoản tiền dành cho
đội bóng bước lên bục cao nhất. Đội tuyển đăng quang chức vô địch
World Cup 2026 sẽ nhận được mức thưởng kỷ lục lên tới 50 triệu USD (tương
đương khoảng 1.250 tỷ đồng). Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, vượt qua
cột mốc 42 triệu USD mà ĐT Argentina từng nhận được cách đây 4 năm.
Không chỉ nhà vô địch, các đội bóng lọt vào sâu trong giải
cũng nhận được những khoản thù lao rất hậu hĩnh. Sự bùng nổ về mặt tài chính này không chỉ mang ý nghĩa về
con số, mà còn là nỗ lực của FIFA trong việc biến World Cup thành một công cụ
thúc đẩy kinh tế bóng đá toàn cầu.
Giải đấu sẽ chính thức lăn bóng vào ngày 12/6/2026 tại
sân vận động Azteca (Mexico) và khép lại với trận chung kết vào
ngày 20/7/2026 (theo giờ Việt Nam) tại sân vận động MetLife (New
Jersey, Mỹ).
Sự trở lại của Kanye West tại SoFi Stadium mới đây cho thấy một mô hình vận hành khác biệt đáng chú ý. Thay vì tiếp cận sân khấu như một công cụ tối ưu hóa doanh thu, nghệ sĩ có thể biến không gian trình diễn thành một thực thể mang tính biểu tượng…
Từ ngày 15/04 đến 19/04/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội đắm mình trong không gian nghệ thuật độc đáo của triển lãm mang tên "Cuộc chơi với lá"…
Ban đầu, các nhà đầu tư rất quan tâm đến sự tăng trưởng số lượng người đăng ký, đặc biệt ngợi ca các công ty có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Giờ đây, sự chú ý của họ giờ đây đã chuyển sang các biện pháp gia tăng lợi nhuận…
Sau nhiều năm website Trump Store bán các sản phẩm liên quan đến golf, thì gần đây, danh mục kinh doanh đang được mở rộng sang pickleball. Đặc biệt, dấu ấn của Tổng thống Mỹ xuất hiện trên tất cả sản phẩm...
Sự hiện diện của AI trong ngành công nghiệp làm phim đã vượt xa dự đoán của những người trong ngành. Năm 2026, phim ngắn bùng nổ tại châu Á nhưng nhiều diễn viên lại không có việc làm. Bởi giờ đây, một ê kíp ba người có thể sản xuất 80 tập phim ngắn chỉ trong 5 ngày...
