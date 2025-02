Xác suất ông Trump áp thuế quan toàn bộ lên Việt Nam trong năm 2025 là rất thấp?

Trong Q1/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ xoay quanh những câu chuyện về Chính sách của Trump trong 100 ngày đầu tiên nhận chức. Trong khi Canada, Mexico, Trung Quốc là những cái tên đầu tiên đã được đưa vào mục tiêu áp thuế thì Việt Nam chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong việc áp dụng chính sách thuế quan.

Cụ thể, theo VDSC, Việt Nam chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong việc áp dụng chính sách thuế quan và có thể hưởng lợi trong giai đoạn đầu chính quyền Trump mạnh tay thực hiện lời hứa với cử tri trong 100 ngày đầu tiên nhận chức.

Thuế quan chỉ là công cụ đối ngoại cho tham vọng “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại“ của Tổng Thống Donald Trump. Cụ thể, các tiêu chí thể hiện mục tiêu đó gồm An ninh nước Mỹ được đảm bảo bằng chi phí tối ưu nhất và giữ vị thế nước Mỹ vẫn là siêu cường của thế giới. Do đó, Canada, Mexico, và Trung Quốc là những cái tên đầu tiên được đưa vào tầm ngắm.

Các đồng minh lâu năm như Mexico và Canada có thể nhanh chóng tìm đến sự thỏa hiệp như những gì diễn ra ở thời kỳ Trump 1.0 như diễn biến giữa các bên trong những ngày gần đây đang cho thấy. Ngược lại, Trung Quốc thể hiện đã sẵn sàng cho cuộc thương chiến lần 2. Bên cạnh đó, việc kiểm soát với lợi thế mong manh ở Thượng viện (53-47) và Hạ viện (219-215) của đảng Cộng Hòa có thể ảnh hưởng đến tiến độ lập pháp.

Do đó, việc tập trung nguồn lực để thực hiện mục tiêu chiến lược này sẽ mất nhiều thời gian hơn trước khi cái tên Việt Nam được cân nhắc.

Ngoài ra, các vấn đề đối với Việt Nam chỉ gói gọn trong việc “thâm hụt thương mại” mà không ảnh hưởng nhiều đến 2 tiêu chí trên vốn là yếu tố tạo nên uy tín chính trị với ông Trump trong 100 ngày đầu tiên.

Do vậy, xác suất áp thuế quan lên Việt Nam trong năm 2025 là rất thấp. Đồng thời, Việt Nam với đường lối chính sách đối ngoại trung lập và lợi thế năng lực về sản xuất sẽ có thể hưởng lợi trong việc thu hút đơn hàng cũng như dòng vốn FDI trong bối cảnh cạnh tranh thương mại với các nước lớn leo thang.

Những nỗ lực cải cách thị trường kỳ vọng sẽ đạt kết quả mong đợi. Theo đó, Việt Nam nhiều khả năng sẽ được đánh giá đủ điều kiện nâng hạng theo FTSE trong kỳ đánh giá tháng 3. Đồng thời những thông tin về việc vận hành hệ thống giao dịch mới (KRX) sẽ tạo thêm điểm nhấn tích cực trong 3 tháng tới.

Từ nửa cuối quý, các thông tin về kế hoạch kinh doanh 2025 và câu chuyện lợi nhuận quý đầu năm của doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ là màu sắc tích cực của thị trường. Cho quý đầu năm, ước tính lợi nhuận sau thuế của VN-Index có thể đạt mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng có phần giảm tốc khi hiệu ứng nền thấp không còn: nhóm phi tài chính giảm nhẹ do biên lợi nhuận bình thường hóa, trong khi đó nhóm dịch vụ tài chính bị ảnh hưởng bởi vòng quay tài sản khi thanh khoản thị trường duy trì mức thấp so với cùng kỳ.

Yếu tố nhà đầu tư cần quan sát là rủi ro căng thẳng leo thang trong thương chiến Mỹ -Trung lần hai. Phản hồi của Trung Quốc đối với kế hoạch áp thuế của Trump rất khác với cách phản ứng của Mexico hay Canada và đang cho thấy quốc gia này đã có sự chuẩn bị. Do vậy, nếu các cuộc thương lượng sắp tới giữa hai bên không đạt kết quả và dẫn đến căng thẳng leo thang sẽ là rủi ro lớn đối với thị trường toàn cầu khi các kỳ vọng về lạm phát, tăng trưởng cũng như chính sách tiền tệ trên thế giới sẽ lệch về kịch bản tiêu cực.

Thị trường toàn cầu có thể chứng kiến một đợt biến động mạnh như những gì đã diễn ra vào năm 2018 khi Thuế quan được sử dụng, và gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh quý 4/2024 ấn tượng, định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang hấp dẫn với P/E trailing của VN-Index giảm về 12,4x phân vị thứ 26% trong lịch sử giao dịch 5 năm của VN-Index. Kết hợp với triển vọng kinh doanh quý 1/2025 vẫn giữ được sự tích cực, rủi ro giảm giá được đánh giá ở mức thấp so với triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Do vậy, mặc dù trạng thái giằng co thận trọng vẫn đang hiện diện, VDSC tin rằng vùng điểm dưới ngưỡng 1250 vẫn đang là vùng thích hợp cho việc tích lũy cổ phiếu.

Cho cả năm 2025, VDSC duy trì quan điểm rằng vùng định giá P/E hợp lý của VN-Index là 13,3x – 14,4x lần, tương ứng vùng điểm hợp lý của VN-Index là 1.339-1.446 điểm, khi chưa có yếu tố làm thay đổi kỳ vọng về các kịch bản lãi suất trong năm nay. Lạm phát và tỷ giá là hai vấn đề lớn cần quan sát.