Xác thực bằng VNeID sẽ thay thế căn cước công dân, dịch vụ công và giao dịch trên Internet

Chiều 18/7/2022, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố ứng dụng định danh điện tử (VNeID) chính thức được đưa vào hoạt động.

Theo thông tin Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tài khoản định danh điện tử VNeID là một phương thức để công dân quản lý thông tin thẻ căn cước công dân điện tử, thông tin các giấy tờ khi công dân có nhu cầu tích hợp và có thể thay thế các giấy tờ truyền thống như: thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Đồng thời, tài khoản định danh điện tử này bảo mật thông tin công dân, chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Việc chia sẻ thông tin do người dân quyết định; Bộ Công an chỉ cung cấp thông tin nếu công dân đồng ý và bên sử dụng phải chịu trách nhiệm sử dụng thông tin này theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thông tin, cho biết sau 4 tháng triển khai cấp thẻ định danh điện tử cho công dân, đến thời điểm này đã thu nhận gần 6 triệu hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam.

“Tất cả hồ sơ được phê duyệt của công dân sẽ được kích hoạt tài khoản định danh trên ứng dụng VNeID. Đây là ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số với các chức năng như tố giác tội phạm, khai báo y tế, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin giấy phép lái xe, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình”, Trung tướng Huệ thông tin.

Bên cạnh đó, công dân có thể thực hiện thông báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, không cần phải liên hệ qua cơ quan công an. Trong tương lai, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục cung cấp thêm tiện ích cho công dân trên ứng dụng VneID như: Bổ sung vào ví giấy tờ tích hợp đăng ký phương tiện, mã số thuế cá nhân, chức năng nhập thông tin giấy tờ để thanh toán điện tử… nhằm cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ, từ đó thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Thông tin những nội dung cơ bản về ứng dụng VneID gồm Tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Theo tìm hiểu của phóng viên VnEconomy, lợi ích của định danh, xác thực điện tử sẽ giúp người dân thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, thực hiện các dịch vụ công sẽ giảm bớt các thủ tục xác minh thông tin; có thể chia sẻ thông tin của mình phục vụ cho việc tạo tài khoản ngân hàng, tài chính, viễn thông…; thông tin tự điền vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền nhiều lần giúp công dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.