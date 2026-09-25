Thứ Sáu, 25/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Xây dựng “cẩm nang” quy trình kiểm kê khí nhà kính và MRV lĩnh vực trồng trọt

H Hằng Anh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV) trong ĩnh vực trồng trọt. Đây sẽ là một bộ cẩm nang kỹ thuật đồng bộ, tạo hành lang cho công tác kiểm kê khí nhà kính, MRV cấp ngành và địa phương thực hiện...

Nếu không có khung hướng dẫn kỹ thuật thống nhất, các cơ quan, đơn vị tại địa phương sẽ lúng túng trong xác định ranh giới phát thải, áp dụng sai công thức tính toán, thu thập số liệu hoạt động không chuẩn cũng như lựa chọn không đúng hệ số phát thải. Ảnh minh họa: Kim Anh
Nếu không có khung hướng dẫn kỹ thuật thống nhất, các cơ quan, đơn vị tại địa phương sẽ lúng túng trong xác định ranh giới phát thải, áp dụng sai công thức tính toán, thu thập số liệu hoạt động không chuẩn cũng như lựa chọn không đúng hệ số phát thải. Ảnh minh họa: Kim Anh

Tại thảo tham vấn Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV) trong lĩnh vực trồng trọt diễn ra ngày 24/9/2026, Viện Môi trường Nông nghiệp đã phân tích phương pháp luận kiểm kê theo đúng hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC).

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), việc quản lý và đo lường phát thải ở từng ngành, lĩnh vực cụ thể ngày càng trở nên cấp thiết.

Đối với ngành nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt chiếm tỷ trọng phát thải đáng kể từ canh tác lúa nước, đất nông nghiệp và sử dụng phân bón. Do đó, công tác kiểm kê khí nhà kính và vận hành hệ thống MRV được xem là chìa khóa để bảo đảm tính chính xác và minh bạch.

Theo chuyên gia, việc áp dụng phương pháp luận của IPCC vào điều kiện canh tác cụ thể của Việt Nam đòi hỏi sự chuẩn hóa từ khâu phân loại phạm vi, đối tượng cây trồng, biện pháp canh tác (ngập liên tục, tưới ướt khô xen kẽ, bón phân đạm và chất hữu cơ chứa đạm ) đến phương thức xử lý phụ phẩm nông nghiệp trên đồng ruộng.

Cũng theo các chuyên gia, nếu không có một khung hướng dẫn kỹ thuật thống nhất, các cơ quan, đơn vị tại địa phương sẽ lúng túng trong xác định ranh giới phát thải, áp dụng sai công thức tính toán, thu thập số liệu hoạt động không chuẩn cũng như lựa chọn không đúng hệ số phát thải.

Chính vì vậy, dự thảo hướng dẫn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một bộ cẩm nang kỹ thuật đồng bộ, tạo hành lang vững chắc cho công tác kiểm kê khí nhà kính, MRV cấp ngành và địa phương thực hiện.

MRV trong trồng trọt là hệ thống Đo lường, Báo cáo và Thẩm định/Xác minh nhằm định lượng chính xác lượng phát thải khí nhà kính giảm được từ các hoạt động canh tác nông nghiệp.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cẩm nang VnEconomy giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp VnEconomy kiểm kê khí nhà kính VnEconomy Kinh tế xanh VnEconomy MRV VnEconomy phát thải thấp VnEconomy tín chỉ carbon nông nghiệp VnEconomy Trồng trọt VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai ven biển

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai ven biển

Xói lở bờ biển đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với nhiều địa phương ven biển của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai...

Hà Nội siết quản lý chất thải rắn công nghiệp, tái chế phế liệu

Hà Nội siết quản lý chất thải rắn công nghiệp, tái chế phế liệu

100% chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý; 100% cơ sở, địa điểm tập kết, tái chế phế liệu được lập danh sách quản lý, theo dõi; kiểm soát chặt chất thải rắn công nghiệp, không để hình thành các điểm tập kết, tái chế phế liệu tự phát, gây ô nhiễm môi trường...

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động xanh Pháp lý Thương hiệu xanh Diễn đàn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy