Xây dựng “cẩm nang” quy trình kiểm kê khí nhà kính và MRV lĩnh vực trồng trọt

Tại thảo tham vấn Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV) trong lĩnh vực trồng trọt diễn ra ngày 24/9/2026, Viện Môi trường Nông nghiệp đã phân tích phương pháp luận kiểm kê theo đúng hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC).
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), việc quản lý và đo lường phát thải ở từng ngành, lĩnh vực cụ thể ngày càng trở nên cấp thiết.
Đối với ngành nông nghiệp, lĩnh vực trồng trọt chiếm tỷ trọng phát thải đáng kể từ canh tác lúa nước, đất nông nghiệp và sử dụng phân bón. Do đó, công tác kiểm kê khí nhà kính và vận hành hệ thống MRV được xem là chìa khóa để bảo đảm tính chính xác và minh bạch.
Theo chuyên gia, việc áp dụng phương pháp luận của IPCC vào điều kiện canh tác cụ thể của Việt Nam đòi hỏi sự chuẩn hóa từ khâu phân loại phạm vi, đối tượng cây trồng, biện pháp canh tác (ngập liên tục, tưới ướt khô xen kẽ, bón phân đạm và chất hữu cơ chứa đạm ) đến phương thức xử lý phụ phẩm nông nghiệp trên đồng ruộng.
Cũng theo các chuyên gia, nếu không có một khung hướng dẫn kỹ thuật thống nhất, các cơ quan, đơn vị tại địa phương sẽ lúng túng trong xác định ranh giới phát thải, áp dụng sai công thức tính toán, thu thập số liệu hoạt động không chuẩn cũng như lựa chọn không đúng hệ số phát thải.
Chính vì vậy, dự thảo hướng dẫn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một bộ cẩm nang kỹ thuật đồng bộ, tạo hành lang vững chắc cho công tác kiểm kê khí nhà kính, MRV cấp ngành và địa phương thực hiện.
MRV trong trồng trọt là hệ thống Đo lường, Báo cáo và Thẩm định/Xác minh nhằm định lượng chính xác lượng phát thải khí nhà kính giảm được từ các hoạt động canh tác nông nghiệp.
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