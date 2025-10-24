Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức. Trong đó, Chính phủ sẽ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã...

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã chủ động rà soát danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

RÀ SOÁT XONG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Theo Bộ Nội vụ, qua rà soát, tổng số vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính khối Chính phủ quản lý là 849 vị trí, trong đó có 124 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 47 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 22 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Sau khi các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát hệ thống danh mục vị trí việc làm công chức quy định tại các Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành.

Từ đó, xác định danh mục vị trí việc làm công chức dự kiến thực hiện, làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

Cụ thể, về trong cơ quan hành chính ở Trung ương, cấp tỉnh, có tổng số 82 vị trí, gồm: 51 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 26 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh và 5 vị trí việc làm chức danh Trợ lý, Thư ký.

Thực hiện Kết luận số 121-KL/TW, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời theo quy định mới của Luật Thanh tra 2025, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, không còn có cấp Tổng cục, thanh tra trong cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; chấm dứt hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; không còn có cấp huyện.

Như vậy, trong tổng số 109 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này sẽ không còn sử dụng các vị trí việc làm, bao gồm: Các vị trí việc làm ở Tổng cục; các vị trí việc làm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở; các vị trí việc làm của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; các vị trí việc làm của cấp huyện.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Chính phủ 2025, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Như vậy, tổng số vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý giảm 27 vị trí.

XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC

Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, thì vị trí việc làm là căn cứ duy nhất để thực hiện việc bố trí, sử dụng, quản lý công chức (không sử dụng hệ thống tiêu chuẩn ngạch công chức); công chức ở vị trí việc làm nào thì phải đảm nhiệm công việc và xếp ngạch lương tương ứng.

Hoàn thành bố trí vào vị trí việc làm với công chức được tuyển dụng. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Luật Cán bộ, công chức năm 2025 cũng quy định, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật này.

Bộ Nội vụ hiện đang triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức và tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, sử dụng, quản lý theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Trong đó, dự thảo Nghị định tập trung vào các nội dung cơ bản, như Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã; Chính phủ quy định mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm.

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục vị trí việc làm, mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm do Chính phủ quy định và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới để xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo định hướng nội dung quy định tại dự thảo Nghị định nêu trên, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực không phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý như quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, thống nhất thực hiện theo hướng dẫn chung của Chính phủ.

Theo đó, đối với vị trí việc làm công chức ở Trung ương, các Bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để xác định biên chế, là căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Ở địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để xác định biên chế, là căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với vị trí việc làm công chức ở cấp xã, Bộ Nội vụ dự kiến xây dựng danh mục vị trí việc làm ở cấp xã mới, ban hành kèm theo Nghị định để các địa phương trực tiếp áp dụng, xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức ở cấp xã để xác định biên chế, là căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức ở cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.