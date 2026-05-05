Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò
Nguyễn Thuấn
05/05/2026, 10:56
Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò vừa được điều chỉnh cục bộ theo hướng tái cấu trúc quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, qua đó, tạo dư địa để Nghệ An phát triển đô thị theo trục hướng biển trong giai đoạn mới.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND phê
duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò và khu vực hai
bên tuyến, với tổng diện tích khoảng 220 ha, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và
xã Đông Lộc.
TÁI CẤU TRÚC QUỸ ĐẤT, TẠO DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN DÀI HẠN
Khu vực điều chỉnh có vị trí tiếp giáp các khu dân cư hiện trạng
và đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại không gian
phát triển theo hướng đồng bộ hơn. Việc điều chỉnh lần này tập trung xử lý những
bất cập của quy hoạch năm 2019, vốn bộc lộ nhiều vướng mắc trong quá trình triển
khai thực tế.
Điểm đáng chú ý là cơ cấu sử dụng đất đã được thiết kế lại
theo hướng ưu tiên quỹ đất cho chức năng công vụ và dự trữ phát triển. Trong
đó, đất cơ quan nhà nước chiếm 45,24 ha; đất an ninh quốc phòng 33,75 ha; đất dự
trữ phát triển lên tới 69,66 ha.
Bên cạnh đó, nhóm đất hỗn hợp với các chức năng thương mại, dịch
vụ, nhà ở và hạ tầng xã hội chiếm 46,98 ha, đóng vai trò tạo động lực phát triển
kinh tế đô thị. Đất giao thông được bố trí khoảng 24,37 ha nhằm đảm bảo kết nối
nội khu và liên khu.
Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũng được kiểm soát chặt chẽ
với mật độ xây dựng tối đa 50%, chiều cao công trình không vượt quá 20 tầng và
tối đa 2 tầng hầm. Cách tiếp cận này nhằm cân bằng giữa phát triển và kiểm soát
không gian, tránh quá tải hạ tầng trong tương lai.
HOÀN THIỆN HẠ TẦNG, THÁO GỠ “NÚT THẮT” QUY HOẠCH
Song song với việc điều chỉnh quỹ đất, hệ thống hạ tầng kỹ
thuật được rà soát và cập nhật để phù hợp với định hướng phát triển mới. Nhiều
tuyến đường quy hoạch trước đây không còn phù hợp đã được loại bỏ, thay thế bằng
các trục giao thông có tính kết nối cao hơn.
Cụ thể, các tuyến đường mặt cắt 12m, 18m, 24m ở khu vực
phía Tây Bắc và một số tuyến 30m, 18m phía Đông Nam được điều chỉnh lại. Thay
vào đó, quy hoạch bổ sung các tuyến 18m và 24m đi qua khu dân cư hiện trạng
phía Tây Bắc, cùng một tuyến 30m ở phía Đông Bắc kết nối trực tiếp với Đại lộ
Vinh – Cửa Lò, tăng khả năng liên kết vùng.
Hệ thống thoát nước được tăng cường với các tuyến mương B800
và B600 bố trí dọc các trục giao thông mới. Cao độ nền khu vực tiếp tục giữ ổn
định theo quy hoạch cũ, dao động từ +4,20m đến +4,79m, đảm bảo điều kiện
thoát nước tự nhiên.
Ngoài ra, hệ thống cấp nước được bổ sung tuyến ống D200 và
các trụ phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn khoảng cách 150m. Hạ tầng thoát
nước thải và chiếu sáng cũng được thiết kế mới, đồng bộ theo các tuyến đường bổ
sung, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch lần này
không chỉ nhằm tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai trước đây mà còn
cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Đáng chú ý, quy hoạch hướng tới mở rộng không gian đô thị
theo trục Vinh – Cửa Lò, từng bước hình thành hành lang phát triển ra biển. Điều
này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên hạ tầng đô thị hiện hữu, đồng thời tạo quỹ
đất và điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, triển khai các dự án trong tương
lai.
Việc hoàn thiện quy hoạch cũng góp phần nâng cao chất lượng
phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để
các địa phương và ngành chức năng quản lý đất đai, xây dựng và phát triển đô thị
theo đúng định hướng đã được phê duyệt.
Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản
Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản
Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island - biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An
Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island - biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An
Hạ tầng tăng tốc: Nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản phía Đông
Bộ Quốc phòng mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở tại TP. Hà Nội
Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, nhiều cơ chế đã được đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: