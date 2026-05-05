Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò

Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò vừa được điều chỉnh cục bộ theo hướng tái cấu trúc quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, qua đó, tạo dư địa để Nghệ An phát triển đô thị theo trục hướng biển trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò và khu vực hai bên tuyến, với tổng diện tích khoảng 220 ha, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

TÁI CẤU TRÚC QUỸ ĐẤT, TẠO DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Khu vực điều chỉnh có vị trí tiếp giáp các khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đồng bộ hơn. Việc điều chỉnh lần này tập trung xử lý những bất cập của quy hoạch năm 2019, vốn bộc lộ nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu sử dụng đất đã được thiết kế lại theo hướng ưu tiên quỹ đất cho chức năng công vụ và dự trữ phát triển. Trong đó, đất cơ quan nhà nước chiếm 45,24 ha; đất an ninh quốc phòng 33,75 ha; đất dự trữ phát triển lên tới 69,66 ha.

Bên cạnh đó, nhóm đất hỗn hợp với các chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở và hạ tầng xã hội chiếm 46,98 ha, đóng vai trò tạo động lực phát triển kinh tế đô thị. Đất giao thông được bố trí khoảng 24,37 ha nhằm đảm bảo kết nối nội khu và liên khu.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũng được kiểm soát chặt chẽ với mật độ xây dựng tối đa 50%, chiều cao công trình không vượt quá 20 tầng và tối đa 2 tầng hầm. Cách tiếp cận này nhằm cân bằng giữa phát triển và kiểm soát không gian, tránh quá tải hạ tầng trong tương lai.

HOÀN THIỆN HẠ TẦNG, THÁO GỠ “NÚT THẮT” QUY HOẠCH

Song song với việc điều chỉnh quỹ đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được rà soát và cập nhật để phù hợp với định hướng phát triển mới. Nhiều tuyến đường quy hoạch trước đây không còn phù hợp đã được loại bỏ, thay thế bằng các trục giao thông có tính kết nối cao hơn.

Cụ thể, các tuyến đường mặt cắt 12m, 18m, 24m ở khu vực phía Tây Bắc và một số tuyến 30m, 18m phía Đông Nam được điều chỉnh lại. Thay vào đó, quy hoạch bổ sung các tuyến 18m và 24m đi qua khu dân cư hiện trạng phía Tây Bắc, cùng một tuyến 30m ở phía Đông Bắc kết nối trực tiếp với Đại lộ Vinh – Cửa Lò, tăng khả năng liên kết vùng.

Hệ thống thoát nước được tăng cường với các tuyến mương B800 và B600 bố trí dọc các trục giao thông mới. Cao độ nền khu vực tiếp tục giữ ổn định theo quy hoạch cũ, dao động từ +4,20m đến +4,79m, đảm bảo điều kiện thoát nước tự nhiên.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò kết nối với tuyến đường ven biển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, hệ thống cấp nước được bổ sung tuyến ống D200 và các trụ phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn khoảng cách 150m. Hạ tầng thoát nước thải và chiếu sáng cũng được thiết kế mới, đồng bộ theo các tuyến đường bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ nhằm tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai trước đây mà còn cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, quy hoạch hướng tới mở rộng không gian đô thị theo trục Vinh – Cửa Lò, từng bước hình thành hành lang phát triển ra biển. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên hạ tầng đô thị hiện hữu, đồng thời tạo quỹ đất và điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, triển khai các dự án trong tương lai.

Việc hoàn thiện quy hoạch cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương và ngành chức năng quản lý đất đai, xây dựng và phát triển đô thị theo đúng định hướng đã được phê duyệt.