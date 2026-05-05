Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Nghệ An: Mở rộng không gian đô thị hướng biển theo trục Vinh - Cửa Lò

Nguyễn Thuấn

05/05/2026, 10:56

Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò vừa được điều chỉnh cục bộ theo hướng tái cấu trúc quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, qua đó, tạo dư địa để Nghệ An phát triển đô thị theo trục hướng biển trong giai đoạn mới.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường
Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh – Cửa Lò và khu vực hai bên tuyến, với tổng diện tích khoảng 220 ha, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

TÁI CẤU TRÚC QUỸ ĐẤT, TẠO DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Khu vực điều chỉnh có vị trí tiếp giáp các khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đồng bộ hơn. Việc điều chỉnh lần này tập trung xử lý những bất cập của quy hoạch năm 2019, vốn bộc lộ nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu sử dụng đất đã được thiết kế lại theo hướng ưu tiên quỹ đất cho chức năng công vụ và dự trữ phát triển. Trong đó, đất cơ quan nhà nước chiếm 45,24 ha; đất an ninh quốc phòng 33,75 ha; đất dự trữ phát triển lên tới 69,66 ha.

Bên cạnh đó, nhóm đất hỗn hợp với các chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở và hạ tầng xã hội chiếm 46,98 ha, đóng vai trò tạo động lực phát triển kinh tế đô thị. Đất giao thông được bố trí khoảng 24,37 ha nhằm đảm bảo kết nối nội khu và liên khu.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũng được kiểm soát chặt chẽ với mật độ xây dựng tối đa 50%, chiều cao công trình không vượt quá 20 tầng và tối đa 2 tầng hầm. Cách tiếp cận này nhằm cân bằng giữa phát triển và kiểm soát không gian, tránh quá tải hạ tầng trong tương lai.

HOÀN THIỆN HẠ TẦNG, THÁO GỠ “NÚT THẮT” QUY HOẠCH

Song song với việc điều chỉnh quỹ đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được rà soát và cập nhật để phù hợp với định hướng phát triển mới. Nhiều tuyến đường quy hoạch trước đây không còn phù hợp đã được loại bỏ, thay thế bằng các trục giao thông có tính kết nối cao hơn.

Cụ thể, các tuyến đường mặt cắt 12m, 18m, 24m ở khu vực phía Tây Bắc và một số tuyến 30m, 18m phía Đông Nam được điều chỉnh lại. Thay vào đó, quy hoạch bổ sung các tuyến 18m và 24m đi qua khu dân cư hiện trạng phía Tây Bắc, cùng một tuyến 30m ở phía Đông Bắc kết nối trực tiếp với Đại lộ Vinh – Cửa Lò, tăng khả năng liên kết vùng.

Hệ thống thoát nước được tăng cường với các tuyến mương B800 và B600 bố trí dọc các trục giao thông mới. Cao độ nền khu vực tiếp tục giữ ổn định theo quy hoạch cũ, dao động từ +4,20m đến +4,79m, đảm bảo điều kiện thoát nước tự nhiên.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò kết nối với tuyến đường ven biển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ảnh: Thành Cường
Đại lộ Vinh - Cửa Lò kết nối với tuyến đường ven biển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, hệ thống cấp nước được bổ sung tuyến ống D200 và các trụ phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn khoảng cách 150m. Hạ tầng thoát nước thải và chiếu sáng cũng được thiết kế mới, đồng bộ theo các tuyến đường bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ nhằm tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai trước đây mà còn cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, quy hoạch hướng tới mở rộng không gian đô thị theo trục Vinh – Cửa Lò, từng bước hình thành hành lang phát triển ra biển. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên hạ tầng đô thị hiện hữu, đồng thời tạo quỹ đất và điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, triển khai các dự án trong tương lai.

Việc hoàn thiện quy hoạch cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương và ngành chức năng quản lý đất đai, xây dựng và phát triển đô thị theo đúng định hướng đã được phê duyệt.

Coastal Quảng Ngãi: Những “bộ óc” quốc tế cùng kiến tạo chuẩn sống mới bên biển miền Trung

08:00, 04/05/2026

Coastal Quảng Ngãi: Những “bộ óc” quốc tế cùng kiến tạo chuẩn sống mới bên biển miền Trung

Hải Phòng: Dự án nhà ở Vũ Yên được huy động tối đa 36.000 tỷ đồng

15:10, 02/05/2026

Hải Phòng: Dự án nhà ở Vũ Yên được huy động tối đa 36.000 tỷ đồng

Từ khóa:

điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối giao thông phát triển đô thị Nghệ An quỹ đất phát triển quy hoạch Đại lộ Vinh – Cửa Lò UBND tỉnh Nghệ An

Đọc thêm

Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản

Chuẩn hoá, minh bạch hóa và chuyển đổi số nghề môi giới bất động sản

Với chủ đề “Chuẩn mực - Minh bạch - Kỷ nguyên số”, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa, minh bạch hóa và chuyển đổi số của nghề môi giới bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới…

Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island - biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An

Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island - biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An

The Grand Island gồm 9 nhánh đảo quy hoạch đẹp nhất Đảo Châu Âu. Giữa không gian biệt lập đậm chất lãng mạn và cổ điển, cư dân được phục vụ bằng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe từ tổ hợp clubhouse 7.500m2 - quy mô lớn nhất trong hệ thống clubhouse của nhà sáng lập Ecopark với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi bốn mùa, phòng gym, yoga, nhà hàng, sảnh tiệc, thềm cảnh quan mặt nước ven hồ.

Hạ tầng tăng tốc: Nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản phía Đông

Hạ tầng tăng tốc: Nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản phía Đông

Hạ tầng luôn là tín hiệu sớm nhất của một chu kỳ bất động sản. Tại khu vực phía Đông TP.HCM, chu kỳ này đang dần hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Điểm khác biệt của khu vực này không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở hệ sinh thái hạ tầng trọng điểm đồng thời tăng tốc về đích, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng hiếm gặp.

Bộ Quốc phòng mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở tại TP. Hà Nội

Bộ Quốc phòng mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở tại TP. Hà Nội

Tổng diện tích của 2 dự án tại phường Thanh Liệt và Phương Liệt mà Bộ Quốc phòng đang mời đầu tư là trên 7,3ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.110 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.550 người...

Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Hà Nội đề xuất cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, nhiều cơ chế đã được đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Kinh tế xanh

2

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Dân sinh

3

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Kinh tế xanh

4

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Tài chính

5

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy