Xây dựng hệ thống pháp luật, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng “hai con số”

Chiều 27/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trao đổi, đề xuất chính sách, pháp luật thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 2 vừa kết thúc với những chỉ đạo rất mới, quyết liệt về yêu cầu thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức độ cao, bền vững, tạo nền tảng vững chắc để nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Trung ương sẽ sớm ban hành kết luận về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó nhấn mạnh vai trò của đầu tư công, tài chính và các tập đoàn quốc gia…

Qua rà soát thực tiễn, Bộ Tư pháp chỉ rõ khoảng 60% vướng mắc hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện chứ không hoàn toàn do quy định pháp luật. Bộ Tư pháp khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp bên cạnh việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn, cần chủ động đề xuất những chính sách mới mang tính dẫn dắt.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, để hiện thực hóa điều này, Bộ đã chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật. Quỹ được kỳ vọng sẽ huy động nguồn lực tài chính và chuyên gia từ các tập đoàn, doanh nghiệp để nghiên cứu các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, chuyển đổi số...

Kết quả nghiên cứu từ quỹ sẽ là cơ sở tham khảo chính thức để Bộ Tư pháp đề xuất chính sách với Chính phủ và Quốc hội, giúp rút ngắn quy trình lập pháp.

Về các kênh phản ánh vướng mắc, Bộ Tư pháp cam kết duy trì sự minh bạch qua các công cụ. Cổng Pháp luật quốc gia sẽ tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp với sự giám sát theo thời gian thực. Người dân có thể gửi câu hỏi và theo dõi quá trình trả lời của các Bộ, ngành thông qua định danh VNeID; cùng với đó là cơ chế giải thích và hướng dẫn áp dụng pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cũng cho biết Bộ Tư pháp đang chuyển đổi tư duy xây dựng luật từ các đạo luật đơn ngành sang các đạo luật đa ngành, xử lý trọng tâm các vấn đề lớn thông qua các nghị quyết đặc thù.

Đồng thời, Bộ đang đẩy mạnh tổng rà soát hệ thống pháp luật quốc gia và hiện đại hóa quy trình làm luật bằng công nghệ số như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu pháp luật theo chuẩn quốc tế để máy có thể đọc được; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong rà soát và xây dựng văn bản; thiết lập quy trình số hóa hồ sơ chính sách từ khâu soạn thảo đến ban hành; xây dựng tiêu chí định lượng đánh giá chất lượng văn bản sau khi ban hành và sổ tay hướng dẫn quy chuẩn quốc gia.

Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã trình cấp có thẩm quyền cho phép văn bản hợp nhất được phép trích dẫn và áp dụng chính thức thay vì chỉ mang tính tham khảo như trước đây. Điều này sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật thuận lợi và nhất quán hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định Bộ Tư pháp là “người gác cổng” pháp luật cho Chính phủ, nhưng sẽ “gác cổng” theo hướng “mở cửa” linh hoạt để kiến tạo phát triển. Bộ cam kết đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của đất nước.