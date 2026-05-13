Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

Bộ Y tế đề xuất cho phép cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như cơ sở chính tại Hà Nội...

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hồ sơ do Bộ Y tế xây dựng, với mục tiêu đề ra các giải pháp thực tế, hiệu quả để xử lý khó khăn, vướng mắc, đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi vào hoạt động, bảo đảm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng tương đương với cơ sở chính.

Qua đó, góp phần giảm quá tải cho cơ sở tại Hà Nội, và thực hiện chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho nhân dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, cơ sở của 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức được xếp hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với hạng, cấp chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện tại cơ sở Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được lựa chọn hạch toán tài chính độc lập hoặc phụ thuộc giữa cơ sở 2 với cơ sở chính. Trường hợp cơ sở 2 hạch toán phụ thuộc với bệnh viện cơ sở chính tại Hà Nội, giám đốc bệnh viện được thực hiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

Cơ sở 2 được áp dụng theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (không bao gồm giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu) do cấp có thẩm quyền phê duyệt cho bệnh viện ở cơ sở Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức được tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động cho cả hai cơ sở.

Đồng thời, được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá hợp đồng đã ký với nhà cung cấp. Giám đốc bệnh viện được phép điều chuyển thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hóa, dịch vụ giữa hai cơ sở để phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Cơ sở 2 được chuyển người bệnh trực tiếp giữa với bệnh viện ở cơ sở chính; không phải ký hợp đồng khi thực hiện việc chuyển người bệnh hoặc chuyển mẫu bệnh phẩm của người bệnh để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật.

Để thu hút nhân sự về làm việc tại cơ sở 2, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ một số khoản chi tối đa đến hết ngày 31/12/2028.

Bao gồm, chi hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tại cơ sở 2 của 2 bệnh viện.

Bên cạnh đó, chi hỗ trợ cho viên chức, người lao động tại cơ sở 2 trong giai đoạn từ khi đi vào hoạt động đến khi tự đảm bảo được chi phí thường xuyên. Trong đó, mức hỗ trợ thuê nhà lưu trú cho viên chức, người lao động luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc tối đa 2,5 triệu đồng/1 tháng/1 người.

Chi phí vận chuyển, đi lại hàng ngày cho viên chức, người lao động giữa 2 cơ sở (cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình) tối đa 3,6 triệu đồng/1 xe 45 chỗ/1 ngày.

Ngoài ra, nhân lực làm việc tại cơ sở 2 còn được hỗ trợ chi phí thu hút bằng mức thu nhập tăng thêm như tại bệnh viện cơ sở Hà Nội, song không quá 15,6 triệu đồng/người/tháng đối với y, bác sỹ; không quá 12,2 triệu đồng/người/tháng đối với điều dưỡng, và không quá 11,6 triệu đồng/người/tháng với các vị trí phục vụ khác (hành chính, hộ lý…).

Bộ Y tế dự kiến ngân sách Nhà nước cần hỗ trợ khoảng 1.150,4 tỷ đồng trong 3 năm (2026 - 2028).

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, 2 bệnh viện được tuyển dụng, điều động, luân chuyển nhân lực giữa hai cơ sở để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nhưng phải bảo đảm cả hai cơ sở luôn đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu, định mức nhân lực theo quy định.