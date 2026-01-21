Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

Bị cáo Trần Thị Minh Huệ giới thiệu với nhiều người bản thân có nguồn cung USD giá rẻ, dễ dàng mua vào rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chênh lệch. Nhiều nạn nhân đã tin tưởng chuyển cho Huệ hàng chục tỷ để đầu tư, góp vốn, nhưng sau đó đã bị Huệ chiếm đoạt....

Ngày 20/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (cũ) Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Huệ đưa thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người bản thân có nguồn mua USD giá rẻ rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chênh lệch.

Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “tỷ giá ngoại tệ hôm nay” để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại. Bị cáo lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do.

Từ đó, bị cáo tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại. Tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.

Với thủ đoạn trên, Huệ rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng để mua USD sau đó chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Quang cảnh phiên tòa ngày 20/1.

Chị Vũ Thị Thanh T. (SN 1976) là nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất hơn 94,6 tỷ đồng. Khi đó, Huệ nói bản thân đang giữ 170.000 USD và chị T. đồng ý mua với giá 23.750 đồng/USD. Nạn nhân chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng. Huệ đã giao số USD này để tạo lòng tin.

Vì vậy, trong khoảng thời gian từ 16/9/2022 đến 25/10/2022, nạn nhân tiếp tục gửi hơn 298 tỷ đồng cho Huệ để mua bán USD. Tuy nhiên, Huệ chỉ dùng một phần tiền để mua USD, còn lại chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ việc bị cáo đã đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại.

Cơ quan tố tụng đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản mà bị cáo Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, ngăn chặn giao dịch với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 đứng tên Trần Thị Minh Huệ; 4 nhà đất đứng tên chị Lưu Thị T…