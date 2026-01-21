Thứ Năm, 22/01/2026

Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

Đỗ Mến

21/01/2026, 10:20

Bị cáo Trần Thị Minh Huệ giới thiệu với nhiều người bản thân có nguồn cung USD giá rẻ, dễ dàng mua vào rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chênh lệch. Nhiều nạn nhân đã tin tưởng chuyển cho Huệ hàng chục tỷ để đầu tư, góp vốn, nhưng sau đó đã bị Huệ chiếm đoạt....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 20/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (cũ) Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Huệ đưa thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người bản thân có nguồn mua USD giá rẻ rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chênh lệch.

Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “tỷ giá ngoại tệ hôm nay” để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại. Bị cáo lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do.

Từ đó, bị cáo tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại. Tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.

Với thủ đoạn trên, Huệ rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng để mua USD sau đó chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Quang cảnh phiên tòa ngày 20/1.
Quang cảnh phiên tòa ngày 20/1.

Chị Vũ Thị Thanh T. (SN 1976) là nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất hơn 94,6 tỷ đồng. Khi đó, Huệ nói bản thân đang giữ 170.000 USD và chị T. đồng ý mua với giá 23.750 đồng/USD. Nạn nhân chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng. Huệ đã giao số USD này để tạo lòng tin.

Vì vậy, trong khoảng thời gian từ 16/9/2022 đến 25/10/2022, nạn nhân tiếp tục gửi hơn 298 tỷ đồng cho Huệ để mua bán USD. Tuy nhiên, Huệ chỉ dùng một phần tiền để mua USD, còn lại chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ việc bị cáo đã đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại.

Cơ quan tố tụng đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản mà bị cáo Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, ngăn chặn giao dịch với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 đứng tên Trần Thị Minh Huệ; 4 nhà đất đứng tên chị Lưu Thị T…

Phạt tù chung thân đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng

09:57, 20/01/2026

09:57, 20/01/2026

Phạt tù chung thân đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

17:33, 19/12/2025

17:33, 19/12/2025

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Mạo danh, làm giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để lừa đảo lao động muốn đi Hàn Quốc

09:50, 10/12/2025

09:50, 10/12/2025

Mạo danh, làm giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để lừa đảo lao động muốn đi Hàn Quốc

lừa đảo ngoại tệ giá rẻ tỷ giá usd

Coi việc tiếp cận thông tin là nhu cầu tất yếu

Coi việc tiếp cận thông tin là nhu cầu tất yếu

Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát, giúp gia tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo...

Chuyển đổi số: Động lực mới cho công tác giảm nghèo tại Ninh Bình

Chuyển đổi số: Động lực mới cho công tác giảm nghèo tại Ninh Bình

Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...

Hưng Yên nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo

Hưng Yên nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo

Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...

Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...

Tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng trong năm 2026

Tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng trong năm 2026

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

