Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng

Thứ Năm, 22/01/2026
Đỗ Mến
21/01/2026, 10:20
Bị cáo Trần Thị Minh Huệ giới thiệu với nhiều người bản thân có nguồn cung USD giá rẻ, dễ dàng mua vào rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chênh lệch. Nhiều nạn nhân đã tin tưởng chuyển cho Huệ hàng chục tỷ để đầu tư, góp vốn, nhưng sau đó đã bị Huệ chiếm đoạt....
Ngày 20/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (cũ) Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, bị cáo Huệ đưa thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người bản thân có nguồn mua USD giá rẻ rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chênh lệch.
Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “tỷ giá ngoại tệ hôm nay” để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại. Bị cáo lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do.
Từ đó, bị cáo tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại. Tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.
Với thủ đoạn trên, Huệ rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng để mua USD sau đó chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.
Chị Vũ Thị Thanh T. (SN 1976) là nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất hơn 94,6 tỷ đồng. Khi đó, Huệ nói bản thân đang giữ 170.000 USD và chị T. đồng ý mua với giá 23.750 đồng/USD. Nạn nhân chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng. Huệ đã giao số USD này để tạo lòng tin.
Vì vậy, trong khoảng thời gian từ 16/9/2022 đến 25/10/2022, nạn nhân tiếp tục gửi hơn 298 tỷ đồng cho Huệ để mua bán USD. Tuy nhiên, Huệ chỉ dùng một phần tiền để mua USD, còn lại chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cũng làm rõ việc bị cáo đã đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại.
Cơ quan tố tụng đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản mà bị cáo Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, ngăn chặn giao dịch với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 đứng tên Trần Thị Minh Huệ; 4 nhà đất đứng tên chị Lưu Thị T…
Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát, giúp gia tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo...
Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...
Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: