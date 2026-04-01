Xu hướng du lịch một mình: Cơ hội của Việt Nam

Những năm gần đây, du lịch một mình (solo travel) dần trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Không còn phụ thuộc vào bạn đồng hành hay lịch trình chung, mỗi chuyến đi được cá nhân hóa, mang đậm dấu ấn riêng và trở thành hành trình khám phá bản thân…
Theo báo cáo của American Express, du lịch một mình là xu hướng chính trong giới du khách trẻ, với khoảng 76% thế hệ
Gen Y và Gen Z từng lên kế hoạch cho các chuyến đi cá nhân. Trong đó, báo
cáo thị trường 2024 của Grand View Research cho thấy du khách nữ du lịch một mình
(female solo travelers) chiếm 54,4% doanh thu toàn cầu của ngành solo travel.
Truyền thông xã hội góp phần khuếch đại trào lưu này:
hashtag #solotravel thu hút hơn 7,9 triệu bài đăng trên Instagram và tăng gấp
mười lần trên TikTok trong giai đoạn 2021 - 2024. Google Trends ghi nhận lượt
tìm kiếm "du lịch một mình" tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Riêng
cụm từ "phụ nữ du lịch một mình" đã ghi nhận mức tìm kiếm tăng gấp 6
lần trong giai đoạn từ trước đại dịch đến năm 2024.
Tại châu Á - Thái Bình Dương, du lịch một mình dự kiến tăng
trưởng 16,1% trong 5 năm tới, trong đó nổi bật là Ấn Độ và Trung Quốc. Các điểm
đến như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ chi phí
thấp và cộng đồng du lịch ba lô phát triển.
Theo báo cáo mới nhất từ BBC tổng hợp từ các nền tảng du lịch,
5 quốc gia được xem là an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình trong năm 2026
là Việt Nam, Costa Rica, Estonia, Uruguay và Na Uy. Việt Nam cũng là quốc gia
duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 9 điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ
du lịch một mình của tạp chí Time Out. Yếu tố an toàn là điều kiện quan trọng
điểm đến, được du khách quan tâm hàng đầu.
Trước đó, Tạp chí du lịch Travel+Leisure công bố danh sách
25 điểm đến tuyệt vời nhất cho những chuyến phiêu lưu một mình, Việt Nam xếp thứ
5 trong danh sách này. Báo cáo được xây dựng dựa trên mức độ an toàn, khả năng
di chuyển thuận tiện, sự thân thiện của người dân và trải nghiệm văn hóa, thiên
nhiên độc đáo. Năm 2024, Tổ chức quốc tế Best Diplomat công bố danh sách 10 điểm
đến an toàn nhất châu Á năm 2024, Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 8.
Mới đây, Việt Nam cũng là điểm đến được lựa chọn trong bộ sản
phẩm "Inspired Women" - dòng tour mới chỉ dành cho phụ nữ do
hãng lữ hành Australia Inspiring Vacations ra mắt, bên cạnh Ấn Độ, Sri Lanka,
Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là một phần trong xu hướng mở rộng tour dành riêng
cho phụ nữ trên thị trường quốc tế.
Theo dữ liệu do mạng lưới du lịch cao cấp Virtuoso phân
tích, phụ nữ đưa ra hơn 80% quyết định liên quan đến du lịch. Mạng lưới này
cũng cho biết 71% khách du lịch một mình là nữ. Trước nhu cầu tăng cao, nhiều
doanh nghiệp đã phát triển chương trình riêng cho nữ, như Intrepid Travel,
AdventureWomen hay Wild Women Expeditions.
Các hành trình này được thiết kế theo nhóm nhỏ, do trưởng
đoàn nữ dẫn dắt, tập trung vào đời sống và truyền thống văn hóa của phụ nữ bản
địa, theo The Sydney Morning Herald. Tại Việt Nam, công ty cung cấp
các tour 10 và 13 ngày, có giá từ 2.495 USD/khách.
Chương trình bao gồm bữa
tối tại doanh nghiệp xã hội KOTO, tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, trải nghiệm
làm đèn lồng tại Hội An. Với hành trình kéo dài 13 ngày, du khách có thêm thời
gian ở Sa Pa, gặp gỡ cộng đồng phụ nữ người Dao đỏ và H'Mông.
Ở nhiều phụ nữ, độ tuổi 50 hay 60 đánh dấu một giai đoạn mới.
Lần đầu tiên họ có đủ tài chính, thời gian, tự do và tự tin để khám phá thế giới
theo cách riêng, không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình hay công việc.
Đồng thời, ngày càng nhiều phụ nữ thành đạt cũng nhận ra rằng họ không cần đánh
đổi những trải nghiệm ý nghĩa hay việc chăm sóc bản thân để đổi lấy lời khen
trong công việc. Quan niệm về sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống
đã trở thành giá trị được ưu tiên.
Không chỉ yêu thích thử thách thể chất, nhiều phụ nữ lớn tuổi
còn tìm kiếm sự hòa nhập văn hóa sâu sắc trong những chuyến đi của mình. Theo
khảo sát của Girls' Guide to the World, có đến 60% phụ nữ ưu tiên yếu tố này
trong kế hoạch du lịch năm 2026.
"Những phụ nữ lớn tuổi đi du lịch một
mình đang tìm kiếm nhịp sống chậm và đậm chất địa phương: tham gia tour ẩm thực,
dự workshop thủ công, tản bộ qua các con phố lịch sử hay dạo quanh khu chợ địa
phương nhộn nhịp", hãng Inspiring Vacations chia sẻ.
Bình luận về việc Việt Nam lọt top những điểm đến dành cho
du lịch một mình, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp Thị Truyền Thông của Vietluxtour,
chia sẻ: “Tôi đánh giá đây là một tín hiệu tích cực cho hình ảnh điểm đến Việt
Nam trong mắt du khách quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận các bảng
xếp hạng quốc tế theo hướng tham khảo, vì mỗi tạp chí có hệ tiêu chí khác nhau: mức độ an toàn, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực, chi phí, hạ tầng, khả năng kết
nối, sự thân thiện…
Từ góc độ vận hành thực tế, Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố
thuận lợi cho hình thức du lịch một mình như ẩm thực đường phố đặc sắc, trải
nghiệm văn hóa, giá trị lịch sử rõ nét, và sự hiếu khách. Bên cạnh đó,
Vietluxtour cũng ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt của nhóm khách "Free &
Easy" và khách đặt tour ghép lẻ (FIT) trong khoảng 3 năm trở lại đây với mức
độ tăng trưởng tích cực, từ 30 - 45% tùy thị trường”.
Phân tích sâu hơn, bà Trần Thị Bảo Thu cho biết, việc Việt
Nam được du khách solo travel tin cậy đến từ "3 trụ cột an tâm". Một
là chỉ số an toàn cao, đây cũng là yếu tố tiên quyết đối với khách du lịch một
mình. Việt Nam luôn được đánh giá là điểm đến có nền chính trị ổn định, tỉ lệ tội
phạm thấp và người dân bản địa thân thiện.
Hai là hạ tầng kết nối thuận tiện: Sự phát triển của hệ thống
giao thông và mạng lưới công nghệ (internet/4G phủ sóng rộng khắp) giúp du
khách dễ dàng tìm kiếm thông tin và di chuyển. Và cuối cùng là vấn đề chi phí.
So với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam cung cấp một dải sản phẩm dịch vụ
từ bình dân đến cao cấp với mức chi phí hợp lý, để du khách có thể du lịch dài
ngày mà không gặp áp lực tài chính.
Tại Việt Nam, theo kết quả một cuộc điều tra xã hội học do Outbox Consulting và Traveloka Việt Nam phối hợp thực hiện năm 2025, có 19,8% người Việt lựa chọn đi du lịch một mình. Trong đó, tỷ lệ nữ giới gấp đôi nam giới.
Một báo cáo khác của Booking.com cho thấy, trước đây, người Việt thường ưu tiên đi theo nhóm bạn hoặc gia đình. Tuy nhiên, giờ đây, có tới 67% du khách Việt Nam cho biết họ có kế hoạch đi du lịch một mình như một cách cân bằng cuộc sống.
