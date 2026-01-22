VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/1/2026

Kết phiên 22/1, VN-Index giảm 2,71 điểm, tương đương 0,14% xuống mốc 1.882,73 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 5,77 điểm, tương đương 2,28% lên 258,43 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp phía dưới ngưỡng kháng cự 1.900 điểm để tạo nền tích lũy trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục gặp khó trước vùng kháng cự mạnh quanh 1900 điểm. Một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm tích cực hỗ trợ thị trường nhưng áp lực rung lắc vào cuối phiên khiến chỉ số không thể duy trì đóng cửa trên mức 1.900 điểm. Thanh khoản suy giảm trong khi khối ngoại liên tục bán ròng cũng ảnh hưởng đến nỗ lực tăng điểm của chỉ số. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp phía dưới ngưỡng kháng cự 1.900 điểm để tạo nền tích lũy trong các phiên tới.

Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 1.840-1.850 điểm. Nhà đầu tư có thể thực hiện mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ nếu chỉ số lui về kiểm định vùng hỗ trợ này”.

Xu hướng giằng co trước đỉnh 1.900 chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.882,73 điểm, giảm nhẹ gần 3 điểm so với hôm qua. Số mã tăng áp đảo số mã giảm, 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Ô tô & phụ tùng dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hóa chất, Bảo hiểm,…; dù vậy, thị trường chung bị kéo xuống bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, trong đó bán ròng khoảng 1.5 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Xu hướng giằng co trước đỉnh 1.900 chưa có dấu hiệu kết thúc”.

Thị trường chịu áp lực điều chỉnh sau khi VN-Index đã có giai đoạn tăng từ vùng giá quanh 1.630 điểm đến 1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.800 điểm. VN-Index rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900 điểm -1.920 điểm khi có 03 phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua và có thể chuyển sang giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau 05-06 tuần tăng điểm liên tiếp.

Thị trường chịu áp lực điều chỉnh sau khi VN-Index đã có giai đoạn tăng từ vùng giá quanh 1.630 điểm đến 1.920 điểm. Thanh khoản thị trường sau giai đoạn tăng mạnh cũng đang bắt đầu giảm dần với tính chất luân chuyển đầu cơ ngắn hạn giữa các nhóm mã, giữa các nhóm vốn hóa. Chiến lược hợp lý là nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng của các cổ phiếu hàng đầu nhóm dẫn dắt thị trường cho đến khi thay đổi xu hướng. Hạn chế mở rộng thêm. Các vị thế giải ngân nên được xem là đầu cơ ngắn hạn và cần đánh giá, kiểm soát rủi ro nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng chung của VN-Index là tiếp tục giao dịch trong khoảng 1.850 - 1.920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 2,7 điểm (-0.1%), đóng cửa ở mức 1,882.7 điểm. VN-Index tăng điểm lên vùng 1,900 với lực cầu từ các cổ phiếu nhóm Hóa chất và BĐS trong phiên sáng. Tuy nhiên, chỉ số sau đó đã giảm điểm về gần mức tham chiếu khi kết thúc phiên giao dịch với áp lực bán ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng vốn hoá lớn như VCB và BID.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng xu hướng chung của VN-Index là tiếp tục giao dịch trong khoảng 1.850 - 1.920. Chúng tôi cho rằng câu chuyện về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 4 và cả năm 2025 sẽ được phản ánh trong ngắn hạn. Đồng thời, sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành đang diễn ra sẽ là dấu hiệu tích cực đối với các nhóm ngành chưa có nhịp hồi. Mặc dù vậy, áp lực bán tại một số nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng hay Vingroup có thể hạn chế mức tăng của VN-Index. Chúng tôi cho rằng yếu tố này cần theo dõi sát khi các cổ phiếu này đều đã trải qua 1 nhịp tăng mạnh và tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tranh thủ các nhịp hồi về lên biên trên của khoảng 1.850 - 1.920 để giảm dần tỷ trọng và đưa danh mục về mức an toàn”.

Chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại mức kháng cự 1.918 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại mức kháng cự 1.918 điểm. Đồng thời, tình trạng phân hóa có thể tiếp tục diễn ra, trong đó dòng tiền vẫn có thể chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, còn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục biến động hẹp do chịu áp lực chốt lời ngắn hạn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để mua và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu”.

VN-Index sẽ cần thêm thời gian để tạo nền giá tích lũy ổn định hơn trước khi xuất hiện xu hướng mới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến highwave giảm điểm nhẹ, phản ánh diễn biến dao động tích lũy quanh 1.885 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD đã tạo đỉnh và cắt đường Signal từ trên xuống cho thấy đà tăng của thị trường có phần chậm lại. Thanh khoản tiếp tục xu hướng sụt giảm và đường ADX có phần đi ngang nên VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động tích lũy, tăng giảm đan xen với mức độ biến động thu hẹp dần để thiết lập nền giá hỗ trợ trước khi xuất hiện xu hướng mới.

Trên đồ thị khung giờ, VN-Index tiếp tục vận động quanh đường MA20. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hay CMF nhìn chung đều vận động đi ngang. Tuy nhiên động lực tiếp tục đi lên vẫn đang khá hạn chế, thể hiện qua thanh khoản chưa có sự cải thiện, nên có thể sẽ cần thêm thời gian để tạo nền giá tích lũy ổn định hơn trước khi xuất hiện xu hướng mới.

VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay tiếp tục duy trì quanh mốc 1.885 tương đương mốc MA20, cho thấy đây là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Trong phiên giao dịch hôm nay, áp lực giảm chủ yếu diễn ra ở nửa cuối phiên chiều và đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã ghi nhận mức tăng mạnh trong những phiên liền trước. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và đang trong đà hồi phục từ vùng hỗ trợ,đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, các nhóm ngành đáng chú ý trong thời gian tới bao gồm ngân hàng và dầu khí”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.