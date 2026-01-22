Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

22/01/2026, 12:03

Hiện tượng xoay vòng của dòng tiền đã lộ rõ trong phiên giao dịch sáng nay khi các chỉ số đại diện nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tăng vượt trội, cộng với độ rộng áp đảo hoàn toàn ở phía tăng giá. Các cổ phiếu này khó thúc đẩy thanh khoản toàn thị trường lên cao, nhưng đem lại sự hào hứng đáng kể khi nhà đầu tư thoát khỏi cảm giác ức chế vì danh mục bị tổn thương trước đó.

Từ góc độ thanh khoản, nhiều cổ phiếu midcap giao dịch rất tốt và giá tăng mạnh.
Từ góc độ thanh khoản, nhiều cổ phiếu midcap giao dịch rất tốt và giá tăng mạnh.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,41% (+7,65 điểm), thậm chí có lúc còn lùi xuống dưới tham chiếu. VN30-Index cũng tăng yếu 0,41% nhưng Midcap tăng 1,66%, Smallcap tăng 1,31%.

Về tỷ trọng thanh khoản, rổ VN30 chỉ còn chiếm 52,4% sàn HoSE, thấp nhất 12 tuần. Giá trị khớp lệnh nhóm này giảm nhẹ 2% (-153 tỷ đồng) so với sáng hôm qua trong khi toàn sàn HoSE lại tăng 2,4% (390 tỷ). Nói đơn giản thì tiền đã mạnh lên ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ bù lại vượt mức suy giảm của nhóm blue-chips.

Thực ra cổ phiếu VN30 cũng không kém, độ rộng rổ này ghi nhận 21 mã tăng/8 mã giảm. Tuy nhiên nhóm trụ dẫn dắt lớn nhất lại không mạnh: VIC giảm 0,37%, VHM giảm 2,44%, GAS giảm 4,36%, VCB tăng nhẹ 0,69%, TCB tăng 0,28%. Trong đó riêng VHM và GAS đã khiến VN-Index mất đi gần 5 điểm.

Phần còn lại của nhóm VN30 cũng mạnh nổi bật ở cổ phiếu tầm trung: DGC có phiên kịch trần thứ hai liên tiếp trong khi STB tăng 3,86%. SSI tăng 1,89%, GVR tăng 1,56%, LPB tăng 1,51%, TPB tăng 1,45% là những cổ phiếu khác đáng chú ý. Nhóm vốn hóa lớn có BID tăng 2,26%, CTG tăng 1,62%, HPG tăng 1,68%. Thanh khoản rổ VN30 giảm nhẹ sáng nay có phần của nhóm ngân hàng giảm giao dịch. Cụ thể, 14 cổ phiếu ngân hàng rổ này giảm thanh khoản 4,3% so với sáng hôm qua tương đương 195 tỷ, gần tương đương mức giảm chung của cả rổ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với độ rộng 238 mã tăng/92 mã giảm toàn sàn HoSE, thị trường đang thể hiện sự khởi sắc đáng chú ý của các cổ phiếu vừa và nhỏ. Không chỉ có mức tăng tốt ở các chỉ số đại diện, biên độ giá mạnh nhất phần lớn cũng tập trung ở đây. Cụ thể, trong 238 mã xanh có 144 mã tăng từ 1% trở lên thì VN30 đóng góp 11 mã. Trừ DGC thuộc rổ này, 11 cổ phiếu khác đang chốt giá kịch trần, nổi bật với CII, DSE, NTL, DCM, HHS, HDC, VOS, EVF thanh khoản khá lớn.

Tổng giao dịch nhóm tăng tốt nhất thị trường sáng nay chiếm 63,4% thanh khoản sàn HoSE, với 29 mã giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Hầu hết các blue-chips mạnh nhất đều thuộc rổ này. Phần còn lại có VIX tăng 1,23% khớp 512,9 tỷ; BSR tăng 2,03% với 441,3 tỷ; DXG tăng 5,92% với 401,5 tỷ; DPM tăng 5,48% với 399,9 tỷ; DCM tăng 6,9% với 316 tỷ…

Ở phía giảm giá không có nhiều giao dịch đáng chú ý thể hiện sức mạnh thực sự của bên bán. VHM, PLX, GAS, PVD là những cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng với mức giảm giá quá 1%. Còn lại chừng 6 cổ phiếu khác có ức ép rõ hơn cả, thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên thì đều không mấy ảnh hưởng.

Nhìn vào biến thiên độ rộng của VN-Index sáng nay trạng thái tăng giá diễn ra từ từ nhưng càng về cuối càng mạnh. Thậm chí lúc 11h sàn HosE cũng mới có 181 mã tăng/121 mã giảm. Trong 30 phút còn lại tới gần 60 cổ phiếu đổi màu giá, số còn lại mở rộng biên độ tăng. Nhìn từ góc độ dao động tăng, khoảng 49% số cổ phiếu có giao dịch đã tăng từ 1% trở lên so với giá thấp nhất buổi sáng. Bất kể giá khởi điểm xanh hay đỏ, biên độ thay đổi này đều phản ánh diễn biến giá cải thiện theo thời gian.

Nhà đầu tư nước ngoài là điểm trừ duy nhất sáng nay khi tăng đột biến 143% quy mô bán ra trên HoSE, lên 4.932 tỷ đồng, cao nhất 5 tuần. Giá trị bán ròng đạt gần 1.152 tỷ đồng. Các mã bị rút vốn mạnh là VHM -266,6 tỷ, VCB -235,1 tỷ, VIC -137,5 tỷ, BID -114,9 tỷ, BSR -92,6 tỷ, GAS -80,6 tỷ, DXG -63,6 tỷ, CTG -62,7 tỷ. Phía mua ròng có FPT +40,8 tỷ, DGC +33 tỷ, BAF +30 tỷ.

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu vừa và nhỏ nhận định chứng khoán tăng trưởng cổ phiếu vừa và nhỏ thị trường chứng khoán Việt Nam

