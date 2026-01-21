VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/1/2026

Kết phiên 21/1, VN-Index giảm 8,34 điểm, tương đương 0,44% xuống mốc 1.885,44 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,45 điểm, tương đương 0,18% xuống 252,66 điểm.

Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh trong phiên hôm nay. Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn duy trì được đà tăng mạnh mẽ như các phiên trước để hỗ trợ thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì bán ròng. Áp lực rung lắc, điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Chỉ số sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng 1.840-1.850 điểm.

Nhà đầu tư tuân thủ việc bảo toàn lợi nhuận cho các vị thế ngắn hạn theo các ngưỡng trailing stop và chủ động bán giảm tỷ trọng vị thế ngắn hạn nếu VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.840-1.845 điểm”.

VN-Index đang cố gắng vượt qua đỉnh 1.900 nhưng chưa thành công

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Xu hướng giằng co tiếp diễn trong phiên hôm nay. Sau một ngày giằng co, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.885,44 điểm, giảm hơn 8 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Ô tô & phụ tùng,… Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí, Tiện ích.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. VN-Index đang cố gắng vượt qua đỉnh 1.900 nhưng chưa thành công. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại của chỉ số là 1.850”.

VN-Index có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900-1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.800 điểm. VN-Index có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn vùng 1.900-1.920 điểm, chịu áp lực kiểm định lại vùng đỉnh giá năm 2025 sau khi vượt qua. Các vị thế ngắn hạn sẽ ưu tiên bán giá cao, cơ cấu, bán giảm tỉ trọng các mã có kết quả kinh doanh yếu kém, có tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao.

Thị trường chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng giá. Bên cạnh thông tin cuối quý 4/2025, dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán ước tính vào khoảng 406.000 tỷ đồng, là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong bản tin cuối tuần trước chúng tôi đã khuyến nghị các vị thế đầu cơ, tỉ lệ đòn bẩy cao, nên xem xét cơ cấu, giảm tỉ lệ dư nợ khi thông tin tổng dư nợ quý IV của các công ty chứng khoán sắp công bố. Các vị thế ngắn hạn sẽ ưu tiên bán giảm tỉ trọng các mã có kết quả kinh doanh yếu kém, có tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao. Chiến lược hợp lý là nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng của các cổ phiếu hàng đầu nhóm dẫn dắt thị trường cho đến khi thay đổi xu hướng. Có thể mở rộng các cơ hội mới với các mã đầu ngành khác có xu hướng tăng mới sau giai đoạn tích lũy kéo dài như chúng tôi đã đề cập ở nhiều bản tin trước. Các vị thế giải ngân cần kiểm soát các mức rủi ro nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể giao dịch trong khoảng 1.850 - 1.920 trong một số phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 8,3 điểm (-0,4%), đóng cửa ở mức 1.893,8 điểm. Chỉ số giảm điểm chủ yếu bởi áp lực bán ở nhóm Tài chính ngay từ đầu phiên giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng về xu hướng giảm với 246/378 mã giảm điểm, tuy nhiên lực cầu mạnh ở nhóm Dầu khí và một số cổ phiếu như STB và DGC đã hạn chế đà giảm của VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay.

Chúng tôi cho rằng VN-Index có thể giao dịch trong khoảng 1.850 - 1.920 trong một số phiên tới. Sau khi kiểm định hỗ trợ quanh 1.850-1.870 với thanh khoản duy trì ở mức cao, chỉ số đã quay đầu tăng trở lại cho thấy lực cầu sẵn sàng bắt đáy khi thị trường giảm mạnh. Đồng thời, áp lực bán tại nhóm Vingroup đã giảm bớt cho thấy các cổ phiếu này đang có dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 của các doanh nghiệp trong giai đoạn này sẽ là hỗ trợ tích cực cho VN-Index trong các phiên tới. Do thị trường đang trong giai đoạn rung lắc mạnh, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải và theo dõi sát diễn biến của VN-Index”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.918 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.918 điểm. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1,918 điểm thì xu hướng tăng ngắn hạn có thể mở rộng về mức 1.970 điểm. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể sẽ thu hút dòng tiền trở lại trong những phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu tại các nhịp điều chỉnh”.

Khả năng VN-Index sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc với mốc hỗ trợ gần nhất là quanh mốc 1.860

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến Spinning top và giảm 8.34 điểm dưới áp lực bán mạnh ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống nhẹ, phản ánh khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục vận động giằng co trong những phiên tới. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD có tín hiệu hình thành đỉnh củng cố cho nhận định về khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co rung lắc với mốc hỗ trợ gần nhất là quanh mốc 1.860.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đảo chiều hướng lên cho thấy áp lực bán của thị trường có phần chững lại. Hai đường +/-DI đang vận động đan xen nhau dưới mốc 25 nên vận động tăng giảm đan xen biên độ 15-20 điểm sẽ còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co khi VN-Index vận động trong biên độ quanh 1.870-1.900 điểm. Dòng tiền nhìn chung vẫn tập trung chính ở nhóm vốn hóa lớn, tuy nhiên một số nhóm midcap cũng đang ghi nhận có tín hiệu hồi phục khi thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đã khả dụng trong danh mục và đang tiếp tục xu hướng đi lên. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò ở những mã thuộc nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như bán lẻ, ngân hàng và dầu khí”.

VN-Index sẽ duy trì dao động trong biên độ 1.885-1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“Mặc dù hoạt động mua giá thấp xuất hiện nhưng thiếu sự phân tán diện rộng trên các nhóm ngành chủ đạo (Ngân hàng). Do đó, VN-Index sẽ duy trì dao động trong biên độ 1.885-1.920 điểm trong phiên 22/01. Trong thời gian tới, nếu chỉ số đóng cửa vi phạm cận dưới 1.885 điểm, một nhịp điều chỉnh giảm sẽ xuất hiện với mục tiêu là khu vực 1.830-1.845 điểm. Ngược lại, kịch bản khả quan với xác suất cao hơn, chỉ số sẽ vượt ngưỡng 1.920 điểm và tiến đến khu vực 1.950-2.000 điểm”

Nỗ lực cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Nhịp rung lắc kỹ thuật của chỉ số VN-Index vẫn đang ghi nhận phản ứng tích cực với vùng 1.850 – 1.860. Khu vực trên kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số, trước khi hình thành các chuyển động mới về xu hướng. Kháng cự của chỉ số giữ quanh vùng 1.900 - 1.920”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.