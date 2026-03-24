Trang chủ Thế giới

Xu hướng toàn cầu hóa đã đạt đỉnh?

Đức Anh

24/03/2026, 15:29

Những năm gần đây, toàn cầu hóa liên tiếp đối mặt với những rào cản mới, khi chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ thương mại quay trở lại ở nhiều nền kinh tế lớn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ trọng thương mại toàn cầu trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã tăng mạnh trong hơn 5 thập kỷ qua, từ khoảng 26% vào năm 1970 lên đỉnh 62,8% vào năm 2022.

Tuy nhiên, đến năm 2024, tỷ lệ này đã giảm còn 56,8%, cho thấy quá trình toàn cầu hóa có thể đã qua giai đoạn tăng tốc mạnh nhất và đang có dấu hiệu phân mảnh rõ hơn.

Trong nhiều thập kỷ, thương mại hàng hóa, du lịch quốc tế và hợp tác xuyên biên giới là những động lực quan trọng thúc đẩy toàn cầu hóa. Nhưng trong vài năm gần đây, xu hướng này liên tiếp đối mặt với những rào cản mới, khi chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ thương mại quay trở lại ở nhiều nền kinh tế lớn.

Đà tăng của thương mại toàn cầu đã chững lại từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Sang nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bắt đầu leo thang, tạo thêm sức ép lên dòng chảy thương mại quốc tế. Đến năm 2020, đại dịch Covid-19 khiến tỷ trọng thương mại toàn cầu trong GDP giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Dù vậy, thương mại toàn cầu đã phục hồi khá nhanh sau đại dịch. Tỷ trọng thương mại trong GDP tăng lên mức cao nhất vào năm 2022, cho thấy các chuỗi cung ứng quốc tế vẫn có khả năng thích ứng sau một cú sốc lớn. Tuy nhiên, đà phục hồi này không duy trì được lâu.

Theo các nhà phân tích, cuộc chiến thương mại mới của Mỹ, căng thẳng địa chính trị leo thang và các cuộc xung đột vũ trang, trong đó có tại Trung Đông, đang tiếp tục cản trở dòng chảy thương mại toàn cầu. Khi các khối kinh tế ngày càng tách biệt và xu hướng dân tộc chủ nghĩa gia tăng ở nhiều nơi, nguy cơ thế giới bước vào một giai đoạn toàn cầu hóa chậm lại - thậm chí thoái trào ở một số lĩnh vực - đang trở nên rõ nét hơn.

Điều này có thể khiến doanh nghiệp phải tính toán lại chuỗi cung ứng để giảm mức độ phụ thuộc vào các tuyến thương mại dễ đứt gãy. Dù vậy, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu thường tốn nhiều thời gian và chi phí. Vì thế, còn quá sớm để khẳng định xu hướng phân mảnh hiện nay sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng những dữ liệu mới nhất của WB cho thấy thời kỳ toàn cầu hóa tăng tốc liên tục có thể đã khép lại.

Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu

11:22, 24/03/2026

Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu

Mỹ giục EU phê chuẩn thỏa thuận thương mại, cảnh báo siết cung LNG

10:21, 24/03/2026

Mỹ giục EU phê chuẩn thỏa thuận thương mại, cảnh báo siết cung LNG

Thế giới bên “bờ vực” gián đoạn nguồn cung LNG

14:21, 23/03/2026

Thế giới bên "bờ vực" gián đoạn nguồn cung LNG

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên “dễ tổn thương hơn”, trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...

Bồ Đào Nha có thể ban bố tình trạng khủng hoảng năng lượng

Bồ Đào Nha có thể ban bố tình trạng khủng hoảng năng lượng

Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Bồ Đào Nha Maria da Graça Carvalho ngày thứ Hai (23/3) cảnh báo nước này đang tiến rất gần tới ngưỡng đáp ứng các tiêu chí của châu Âu để tuyên bố tình trạng khủng hoảng năng lượng, trong bối cảnh giá khí đốt và nhiên liệu leo thang...

Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu

Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu

Tuy nhiên, đồng rupee bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày do nhà đầu tư lo ngại về những tác động tiêu cực của giá dầu tăng cao đối với kinh tế Ấn Độ...

Thị trường trái phiếu toàn cầu mất 2,5 nghìn tỷ USD trong hơn 3 tuần vì chiến sự Iran

Thị trường trái phiếu toàn cầu mất 2,5 nghìn tỷ USD trong hơn 3 tuần vì chiến sự Iran

Diễn biến của thị trường trái phiếu gây bất ngờ, bởi đây thường là nhóm tài sản được nhà đầu tư tìm đến để phòng ngừa rủi ro trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Đầu tư

2

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Thế giới

3

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Thế giới

4

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Du lịch

5

Quan hệ Việt Nam – EU: hành trình 35 năm

eMagazine

