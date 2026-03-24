Xu hướng toàn cầu hóa đã đạt đỉnh?

Những năm gần đây, toàn cầu hóa liên tiếp đối mặt với những rào cản mới, khi chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ thương mại quay trở lại ở nhiều nền kinh tế lớn...
Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ trọng thương mại
toàn cầu trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã tăng mạnh trong hơn 5 thập kỷ
qua, từ khoảng 26% vào năm 1970 lên đỉnh 62,8% vào năm 2022.
Tuy nhiên, đến năm
2024, tỷ lệ này đã giảm còn 56,8%, cho thấy quá trình toàn cầu hóa có thể đã
qua giai đoạn tăng tốc mạnh nhất và đang có dấu hiệu phân mảnh rõ hơn.
Trong nhiều thập kỷ, thương mại hàng hóa, du lịch quốc tế và
hợp tác xuyên biên giới là những động lực quan trọng thúc đẩy toàn cầu hóa.
Nhưng trong vài năm gần đây, xu hướng này liên tiếp đối mặt với những rào cản mới,
khi chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ thương mại quay trở lại ở nhiều nền kinh tế lớn.
Đà tăng của thương mại toàn cầu đã chững lại từ sau cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu 2008. Sang nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald
Trump, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bắt đầu leo thang, tạo thêm sức ép lên
dòng chảy thương mại quốc tế. Đến năm 2020, đại dịch Covid-19 khiến tỷ trọng
thương mại toàn cầu trong GDP giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003.
Dù vậy, thương mại toàn cầu đã phục hồi khá nhanh sau đại dịch.
Tỷ trọng thương mại trong GDP tăng lên mức cao nhất vào năm 2022, cho thấy các
chuỗi cung ứng quốc tế vẫn có khả năng thích ứng sau một cú sốc lớn. Tuy nhiên,
đà phục hồi này không duy trì được lâu.
Theo các nhà phân tích, cuộc chiến thương mại mới của Mỹ,
căng thẳng địa chính trị leo thang và các cuộc xung đột vũ trang, trong đó có tại
Trung Đông, đang tiếp tục cản trở dòng chảy thương mại toàn cầu. Khi các khối
kinh tế ngày càng tách biệt và xu hướng dân tộc chủ nghĩa gia tăng ở nhiều nơi,
nguy cơ thế giới bước vào một giai đoạn toàn cầu hóa chậm lại - thậm chí thoái
trào ở một số lĩnh vực - đang trở nên rõ nét hơn.
Điều này có thể khiến doanh nghiệp phải tính toán lại chuỗi
cung ứng để giảm mức độ phụ thuộc vào các tuyến thương mại dễ đứt gãy. Dù vậy,
quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu thường tốn nhiều thời gian và
chi phí. Vì thế, còn quá sớm để khẳng định xu hướng phân mảnh hiện nay sẽ kéo
dài trong bao lâu, nhưng những dữ liệu mới nhất của WB cho thấy thời kỳ toàn cầu hóa
tăng tốc liên tục có thể đã khép lại.
Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu
Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran
Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...
Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang
Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên “dễ tổn thương hơn”, trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...
Bồ Đào Nha có thể ban bố tình trạng khủng hoảng năng lượng
Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Bồ Đào Nha Maria da Graça Carvalho ngày thứ Hai (23/3) cảnh báo nước này đang tiến rất gần tới ngưỡng đáp ứng các tiêu chí của châu Âu để tuyên bố tình trạng khủng hoảng năng lượng, trong bối cảnh giá khí đốt và nhiên liệu leo thang...
Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu
Tuy nhiên, đồng rupee bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày do nhà đầu tư lo ngại về những tác động tiêu cực của giá dầu tăng cao đối với kinh tế Ấn Độ...
Thị trường trái phiếu toàn cầu mất 2,5 nghìn tỷ USD trong hơn 3 tuần vì chiến sự Iran
Diễn biến của thị trường trái phiếu gây bất ngờ, bởi đây thường là nhóm tài sản được nhà đầu tư tìm đến để phòng ngừa rủi ro trong những giai đoạn căng thẳng địa chính trị...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: