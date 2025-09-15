Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Xử lý vướng mắc trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đan Tiên

15/09/2025, 16:42

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công ban đầu, dự án này vẫn đang đối mặt với nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục còn lại...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), hiện tại, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành tuyến chính, nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, việc bàn giao mặt bằng để thi công trạm dừng nghỉ tại Km44+560 đang gặp khó khăn. Đến nay, địa phương chỉ bàn giao được một phần nhỏ diện tích đất công (khoảng 1,67/10,86 ha), do diện tích này nhỏ lẻ và không liên tục, khiến cho việc tổ chức thi công trở nên khó khăn.

Ngoài ra, hạng mục đường quay đầu xe của hệ thống giám sát điều hành giao thông cũng chưa được bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án 7 đã có văn bản gửi UBND các xã Hải Ninh, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc để đề nghị bàn giao hồ sơ thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công mà còn gây khó khăn trong việc giải ngân vốn bố trí cho năm 2025.

Về vấn đề giải ngân, tổng vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng là 113 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ mới giải ngân được gần 9 tỷ đồng, như vậy còn khoảng 104 tỷ đồng cần phải giải ngân trước khi kết thúc năm 2025. Việc chậm trễ trong giải ngân sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tài chính của Ban Quản lý dự án 7, đồng thời có thể dẫn đến việc không được tiếp tục bố trí vốn cho các năm tiếp theo.

Để giải quyết những vướng mắc này, Ban Quản lý dự án 7 đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế chính sách theo quy định pháp luật nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài liên quan đến địa điểm xây dựng trạm dừng nghỉ.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường vận động, thuyết phục các cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi đồng ý bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2025, với diện tích tối thiểu khoảng 2ha liên tục/mỗi bên, để nhà đầu tư có thể sớm thi công các hạng mục thiết yếu phục vụ người tham gia giao thông.

Đối với hạng mục đường quay đầu xe của hệ thống giám sát điều hành giao thông, tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để các xã phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi chờ đợi chủ trương, chính sách, UBND các xã cần triển khai vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đồng thời với thu hồi đất để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ của dự án.

Từ khóa:

ao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đầu tư Giao thông hạ tầng

