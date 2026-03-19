Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Bộ Y tế đề nghị rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế, người nổi tiếng…

Bộ Y tế cho biết trong thời gian vừa qua, vẫn còn nhiều vụ việc, hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, quảng cáo thuốc cổ truyền, sản phẩm y dược cổ truyền… trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Vì vậy, để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, quảng cáo, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Coi công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc, xuất xứ, chất dược liệu, thuốc cổ truyền; hoạt động thông tin quảng cáo… là hoạt động thường xuyên, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, thành phố (Ban chỉ đạo 389) được yêu cầu xây dựng và triển khai các kế hoạch, hoạt động kiểm tra, giám sát lĩnh vực y dược cổ truyền.

Sở Y tế được giao tăng cường giám sát hoạt động quảng cáo thuốc cổ truyền, sản phẩm y dược cổ truyền trên môi trường mạng, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, quảng cáo gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế, người nổi tiếng…

Việc tăng cường công tác truyền thông cũng được lưu ý, tập trung hướng dẫn người dân nhận biết, lựa chọn, sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành; cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm.

Sở Y tế cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường…) tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc dược liệu và thuốc cổ truyền lưu thông trên thị trường; giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thuốc cổ truyền; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Việc công khai đường dây nóng cũng được nhấn mạnh, nhằm giúp tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân về chất lượng sản phẩm, hoạt động thông tin quảng cáo lĩnh vực y dược cổ truyền khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện các giải pháp trên nhằm góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả, minh bạch trong hoạt động quản lý, kinh doanh, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền.