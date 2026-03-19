Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Phúc Minh

19/03/2026, 15:02

Bộ Y tế đề nghị rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế, người nổi tiếng…

Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết trong thời gian vừa qua, vẫn còn nhiều vụ việc, hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền, quảng cáo thuốc cổ truyền, sản phẩm y dược cổ truyền… trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Vì vậy, để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, quảng cáo, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Coi công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc, xuất xứ, chất dược liệu, thuốc cổ truyền; hoạt động thông tin quảng cáo… là hoạt động thường xuyên, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, thành phố (Ban chỉ đạo 389) được yêu cầu xây dựng và triển khai các kế hoạch, hoạt động kiểm tra, giám sát lĩnh vực y dược cổ truyền.

Sở Y tế được giao tăng cường giám sát hoạt động quảng cáo thuốc cổ truyền, sản phẩm y dược cổ truyền trên môi trường mạng, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, quảng cáo gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế, người nổi tiếng…

Việc tăng cường công tác truyền thông cũng được lưu ý, tập trung hướng dẫn người dân nhận biết, lựa chọn, sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành; cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm.

Sở Y tế cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường…) tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc dược liệu và thuốc cổ truyền lưu thông trên thị trường; giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thuốc cổ truyền; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Việc công khai đường dây nóng cũng được nhấn mạnh, nhằm giúp tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân về chất lượng sản phẩm, hoạt động thông tin quảng cáo lĩnh vực y dược cổ truyền khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện các giải pháp trên nhằm góp phần đảm bảo an toàn, hiệu quả, minh bạch trong hoạt động quản lý, kinh doanh, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền.

Từ khóa:

dược liệu mạng xã hội quảng cáo thuóc cổ truyền

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Bất động sản

2

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Thị trường

3

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Bất động sản

4

Kiến nghị hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp quy mô vừa trở thành công ty đại chúng

Chứng khoán

5

Giới chuyên gia bi quan về tác động của cú sốc giá dầu đến kinh tế Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy