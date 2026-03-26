Giá vàng yếu đi sau khi vượt 4.600 USD/oz

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/3), nhưng không giữ được mức đỉnh của phiên trên 4.600 USD/oz, và thậm chí, mốc 4.500 USD/oz cũng khá mong manh...
Giá dầu thô “hạ nhiệt” sau những diễn biến mới nhất về cuộc chiến tranh ở Trung Đông là động lực cho đà đi lên của giá vàng, trong khi đồng USD tăng giá và việc quỹ SPDR Gold Trust bán ròng lại gây áp lực giảm.
Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 32 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,7%, chốt ở mức 4.507,3 USD/oz.
Giá bạc giao ngay chốt ở mức 71,38 USD/oz, gần như đi ngang so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 3,4%, chốt phiên ở mức 4.552,3 USD/oz.
Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng vượt mức 4.600 USD/oz và giá bạc tăng vượt mức 74 USD/oz. Tuy nhiên, về cuối phiên, đồng USD tăng giá đã gây sức ép khiến giá hai kim loại quý đồng loạt suy yếu.
Diễn biến giằng co tiếp tục phản ánh sự tác động của những yếu tố trái chiều lên thị trường.
Nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản an toàn trong dài hạn, để phòng ngừa rủi ro trong môi trường địa chính trị bất ổn và nợ công toàn cầu tăng cao, tiếp tục là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC trong tuần này, ông Ed Yardeni - Chủ tịch công ty nghiên cứu Yardeni Research - cho biết ông giữ nguyên dự báo cho rằng giá vàng sẽ đạt tới mức 10.000 USD/oz trong thập kỷ này. Ông hạ dự báo giá vàng vào cuối năm nay về mức 5.000 USD/oz, từ mức 6.000 USD/oz trước đó, nhưng con số này vẫn cao hơn khoảng 11% so với mức giá vàng hiện tại.
Các nhà phân tích của Standard Chartered cũng giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn, cho rằng nhu cầu của các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa tài sản giữa bất ổn địa chính trị sẽ thúc đẩy xu hướng tăng một cách lâu dài. Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ tăng lên mức 5.375 USD/oz trong 3 tháng tới, và ngưỡng 4.100 USD/oz sẽ giữ vai trò là một mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.
Nhưng xét trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu sự chi phối của giá dầu. Các phiên phục hồi ngày thứ Ba và thứ Tư - diễn ra sau khi giá vàng tụt về vùng 4.100 USD/oz, thấp nhất trong 4 tháng, vào đầu tuần này - đều dựa trên sự suy yếu của giá dầu.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tuyên bố Mỹ và Iran đang đàm phán để kết thúc chiến tranh. Thông tin này có lúc khiến giá dầu thô Brent trượt khỏi mốc 100 USD/thùng trong phiên ngày thứ Tư, giải tỏa mối lo về lạm phát và lãi suất tăng, theo đó đưa giá vàng đi lên.
Tuy nhiên, hãng tin Reuters đưa tin nói rằng người phát ngôn cấp cao nhất của quân đội Iran đã lên tiếng phủ nhận Tehran đang đàm phán với Washington. “Như chúng tôi vẫn nói, chẳng đời nào chúng tôi đi thương lượng với họ. Không phải là bây giờ và cũng không bao giờ”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Ebrahim Zolfaqari nói trên truyền hình quốc gia Iran.
Mối hoài nghi của thị trường về một giải pháp nhằm sớm kết thúc chiến tranh đã khiến giá dầu thô thu hẹp mức giảm, với giá dầu Brent lại đóng cửa trên 100 USD/thùng. Đồng USD từ chỗ giảm giá và đầu phiên cũng tăng giá vào cuối phiên. Những diễn biến này gây áp lực giảm giá lên thị trường vàng, khiến giá vàng chỉ giữ được một phần thành quả tăng.
Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,44 điểm, tăng gần 0,5% so với mức chốt của phiên ngày hôm trước.
Goldman Sachs nhận định đợt giảm gần đây của giá vàng phù hợp với xu hướng lịch sử. Ngân hàng này nhận định kỳ vọng lãi suất tăng do giá dầu leo thang và biến động trên thị trường tài chính toàn cầu là những yếu tố trực tiếp phía sau sự giảm giá của kim loại quý. Goldman Sachs giữ quan điểm lạc quan về giá vàng trong dài hạn, cho rằng giá vàng sẽ đạt 5.400 USD/oz trong năm nay.
Tuy nhiên, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm mức nắm giữ còn 1.052,4 tấn vàng. Xu hướng của quỹ này trong khoảng 1 tháng trở lại đây là bán ròng mạnh.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (26/3), giá vàng giao ngay trượt khỏi mốc 4.500 USD/oz do đồng USD duy trì xu thế tăng.
Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,25% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.496 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,8%, giao dịch ở mức 70,8 USD/oz.
Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.109 đồng (mua vào) và 26.359 đồng (bán ra).
Hàng chục nghìn hành khách vẫn bị mắc kẹt sau hơn 3 tuần chiến sự Iran
Trong bối cảnh hơn 50.000 chuyến bay bị hủy do xung đột ở Iran, hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt phải tự tìm đường về trong bối cảnh giá vé tăng vọt...
Chứng khoán Mỹ đi lên dù giá dầu “cố thủ” mốc 100 USD/thùng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/3), khi giá dầu suy yếu và nhà đầu tư có chút hy vọng Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận ngừng bắn...
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump hoãn hai tháng vì chiến sự Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 5 tới trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông sau 8 năm...
IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới
Nếu xét theo tốc độ tăng trưởng tính theo phần trăm, các thị trường mới nổi chiếm ưu thế. Ngược lại, nếu đo theo mức tăng tuyệt đối của GDP bình quân đầu người, nhóm nền kinh tế phát triển lại dẫn đầu...
Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm
Những dấu hiệu đầu tiên của đình lạm, với tăng trưởng kinh tế giảm tốc và lạm phát tăng tốc, đã bắt đầu xuất hiện ở eurozone...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: