Xử phạt 2 doanh nghiệp dược do nhập khẩu và bán thuốc sai quy định

Nhật Dương

11/02/2026, 10:51

Bộ Y tế xử phạt 2 đơn vị nhập khẩu thuốc y học cổ truyền, bán thuốc, thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt sai quy định...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 10/2/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược, do có hành vi kinh doanh thuốc không đúng phạm vi được cấp phép.

Theo Quyết định số 99/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta (trụ sở tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), đơn vị này đã thực hiện hành vi nhập khẩu thuốc không phù hợp với phạm vi ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. 

Cụ thể, doanh nghiệp đã nhập khẩu và kinh doanh 3 loại thuốc cổ truyền gồm Canease, Sâm tùng dưỡng tâm và Thông tâm lạc, trong khi giấy phép được Bộ Y tế cấp chỉ cho phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, không bao gồm thuốc cổ truyền. Đáng chú ý, hành vi vi phạm này được xác định đã xảy ra nhiều lần, với tổng cộng 15 lần nhập khẩu đối với 3 loại thuốc nêu trên.

Do có tình tiết tăng nặng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta bị phạt 95 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh nhập khẩu thuốc tại địa điểm Lô 33-34 khu quy hoạch Viglacera, khu phố Tân Lập, phường Từ Sơn, trong thời hạn 5 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức (trụ sở tại phường Bàn Cờ, TP.HCM) do bán thuốc không đúng với phạm vi kinh doanh của bên mua.

Theo đó, công ty này đã bán thuốc Larrivey, thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (thuốc độc) cho Công ty TNHH Dược phẩm PNK Pharma, trong khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của PNK Pharma không có phạm vi bán buôn thuốc độc.

Hành vi vi phạm của Công ty Hoàng Đức được xác định xảy ra 7 lần. Với tình tiết tăng nặng này, doanh nghiệp bị phạt tiền 35 triệu đồng. Trường hợp này không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo các quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược, hai doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành, nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. 

Quá thời hạn trên, nếu không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quyết định của pháp luật.

Từ khóa:

Cục Quản lý dược nhập khẩu thuốc thuốc cổ truyền thuốc độc

