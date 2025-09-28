Xu thế dòng tiền: Đón thông tin rà soát nâng hạng, thị trường sẽ phản ứng thế nào?

Cuối tuần qua giới đầu tư sôi sục với các thông tin không chính thức liên quan đến câu chuyện FTSE rà soát nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, dự kiến công bố chính thức vào ngày 8/10.

Liên tục trong các tuần gần đây thông tin tích cực về hoạt động đối ngoại cũng như các phân tích, ý kiến nhận định cơ hội nâng hạng vô tình thúc đẩy kỳ vọng lên ngưỡng gần như chắc chắn. Đây cũng là điều được số đông nhà đầu tư chờ đợi, là động lực kéo thị trường tăng mạnh mẽ kể từ đầu quý 3 đến nay.

Dù vậy các chuyên gia khi được tham khảo ý kiến lại có cái nhìn thận trọng hơn rất nhiều. Mặc dù đánh giá cao cơ hội thị trường Việt Nam sẽ nhận được các ý kiến rà soát tích cực trong kỳ đánh giá tới đây nhưng vẫn có khả năng xác nhận chính thức sẽ chưa được công bố ngay. Mặt khác, nhà đầu tư nên quan sát dòng tiền vào thị trường bất kể là thông tin tích cực hay thất vọng. Nay cả khi thông tin đúng như kỳ vọng xuất hiện, phải có dòng tiền lớn xác nhận, thể hiện quan thanh khoản.

Việc thị trường dao động tích lũy tuần qua và thanh khoản giảm rất mạnh cho thấy thị trường chưa sẵn sàng đặt cược vào một thông tin như vậy. Kỳ vọng nâng hạng đã được phản ánh vào nhịp tăng kéo dài 5 tháng, giờ là lúc chờ đợi sự xác nhận.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp để sẵn sàng nguồn lực trong kịch bản bất lợi xảy ra.

Một lần nữa vùng hỗ trợ 1600 điểm đã phát huy tác dụng, thị trường phục hồi nhẹ trong tuần. Đây là lần thứ 3 ngưỡng hỗ trợ này nâng đỡ thành công dù VN-Index đã không thể vượt qua đường MA20 và điểm tăng có yếu tố kéo trụ khá rõ, trong khi số lớn cổ phiếu giảm giá. Điều này đã đủ để xác nhận vùng đáy đủ tin cậy của nhịp tích lũy hiện tại?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo tôi việc ngưỡng 1600 điểm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ là một tín hiệu đáng ghi nhận, cho thấy có lực cầu nhất định tại vùng giá này. Tuy nhiên, chất lượng của nhịp hồi phục cần được quan sát thêm. Việc chỉ số chưa thể vượt qua MA20 và sự phân hóa mạnh trong nội tại thị trường cho thấy bên mua và bên bán đang ở trạng thái giằng co. Do đó, để xác nhận đây là vùng đáy tin cậy, thị trường sẽ cần những phiên tăng điểm đồng thuận hơn với sự cải thiện về độ rộng.

Nâng hạng có thể là một "chất xúc tác", nhưng không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Thị trường chỉ có thể tăng bền vững khi dòng tiền thật sự quay lại. Nếu sau ngày công bố, thanh khoản không cải thiện đáng kể, nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng chưa đủ độ tin cậy để xác định đáy của nhịp tích lũy. Phản ứng bật tăng khi tiếp cận khu vực hỗ trợ cận vùng tâm lý 1600 điểm chưa mang lại động lực tốt hơn các lần trước đó. Diễn biến cho thấy chỉ số chậm lại tại vùng cản 1670 - 1680 điểm phản ánh việc tạo đỉnh thấp hơn, trong khi thanh khoản cũng giảm, biểu thị chiều mua lên thận trọng. Bên cạnh đó, số mã vượt lên được ngưỡng MA20 trung hạn chưa có nhiều cải thiện, hàm ý độ rộng vẫn suy yếu.

Xu hướng hiện nghiêng về biến động ngang lưỡng lự, với tâm lý thị trường sẽ chờ đợi các thông tin mới mang tính quyết định vận động, khi khả năng bứt phá hoặc tiếp tục hạ nhiệt đều có thể xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Tuần qua VN-Index thêm một lần nữa được nâng đỡ thành công tại vùng hỗ trợ 1600 điểm – đánh dấu lần thứ ba mốc này phát huy tác dụng. Thực tế, đây là một ngưỡng tâm lý quan trọng, được nhà đầu tư theo dõi sát sao. Tuy nhiên, để khẳng định đây là “đáy vững” thì còn quá sớm. Lý do là:

Thứ nhất, chỉ số vẫn chưa vượt qua được đường MA20 – vốn được xem là thước đo xu hướng ngắn hạn. Điều đó cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để xác nhận một pha đảo chiều bền vững.

Thứ hai, nhịp hồi phục chủ yếu đến từ một số cổ phiếu trụ như nhóm ngân hàng hoặc bất động sản lớn, thay vì có sự lan tỏa rộng. Trong khi đó, số đông cổ phiếu midcap và penny vẫn chìm trong xu hướng giảm.

Thứ ba, tâm lý thị trường còn khá mong manh khi liên tục bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài: thuế quan từ Mỹ, căng thẳng địa chính trị, hay kỳ vọng nâng hạng.

Vì vậy tôi cho rằng 1600 điểm có thể coi là vùng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, nhưng để khẳng định đây là vùng đáy dài hạn, thị trường cần thêm sự xác nhận từ thanh khoản mạnh mẽ và sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng vùng đáy thị trường đã được xác nhận tại khu vực 1615 – 1620 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. VN-Index có cũng thể tích lũy thêm vài phiên trước khi quay lên khu vực đỉnh cũ mốc 1680 – 1700 điểm trong vòng 2 tuần đầu tiên của tháng 10.

Thị trường đang chứng kiến mức thanh khoản giảm rất nhanh, đặc biệt là giao dịch trong nhóm blue-chips VN30. Có thể hiểu là các nhà đầu tư lớn đang giảm mạnh cường độ hoạt động? Vì sao vậy?

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản trên thị trường, đặc biệt ở nhóm VN30, đã giảm rất nhanh trong tuần qua. Điều này không đơn giản là sự rút lui của dòng tiền, mà phản ánh trạng thái chờ đợi.

Một nguyên nhân rõ ràng là thị trường bước vào giai đoạn “trũng thông tin”: phần lớn các tin tốt như lãi suất ổn định, kết quả kinh doanh sơ bộ hay chính sách hỗ trợ đã được phản ánh vào giá. Hiện tại, thị trường đang thiếu một câu chuyện mới đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền.

Các nhà đầu tư lớn – cả trong và ngoài nước – đang hướng sự chú ý đến hai sự kiện chính: (i) thông tin rà soát nâng hạng thị trường sẽ công bố trong tháng 10, và (ii) mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025. Đây là những yếu tố có thể thay đổi kỳ vọng và chiến lược phân bổ vốn.

Nhà đầu tư có tiền mặt thì giữ thái độ thận trọng, bởi giải ngân lúc này đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro “bắt dao rơi”. Trong khi đó, những người đã nắm giữ cổ phiếu cũng không muốn bán gấp, vì vẫn kỳ vọng vào kịch bản tích cực từ các sự kiện sắp tới.

Có thể nói, thị trường đang trong trạng thái “nén lò xo”. Thanh khoản thấp không hẳn là tiêu cực, mà phản ánh sự tích lũy năng lượng – chỉ cần một chất xúc tác mạnh, dòng tiền có thể quay lại nhanh chóng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng có một số yếu tố đang chi phối tâm lý thận trọng hiện tại, khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể. Thứ nhất, thời điểm công bố kết quả phân loại thị trường của FTSE Russell đang đến gần, nên mức độ dè dặt của nhà đầu tư có xu hướng gia tăng.

Thứ hai, áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại, đặc biệt tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm blue-chip, đang tạo ra trở ngại cho động lực mua lên.

Thứ ba, xét về định giá, mặt bằng cổ phiếu và thị trường hiện đang vận động ở mức P/E tương đối, do đó dòng tiền mới tham gia sẽ phải chắt lọc hơn, nhất là khi kỳ vọng đang dồn vào tăng trưởng hai quý cuối năm.

Trong bối cảnh này, những doanh nghiệp có nội tại vững, giữ được tốc độ tăng trưởng cũng như thích nghi với thay đổi thuế quan mới thật sự là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền.

Theo tôi thị trường vẫn sẽ nghiêng về giao dịch thận trọng ngay cả khi kết quả được công bố, khi dòng vốn hiện chưa có nhiều khởi sắc. Nếu kết quả tích cực, cũng cần theo dõi thêm động thái của khối ngoại. Các thông tin kỳ vọng trước đó đã được phản ánh nên sự chú ý sẽ hướng vào hoạt động mua vào thực tế hoặc tín hiệu từ các quỹ, tổ chức, như việc mở thêm tài khoản giao dịch mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhiều cổ phiếu lớn, cổ phiếu VN30 vẫn vận động đi ngang là chủ đạo trong 1-2 tuần gần đây – đồng pha với diễn biến chung của toàn thị trường. Trong một pha điều chỉnh tích lũy nhiều cổ phiếu biến động đi ngang cũng là điều bình thường. Đúng là việc giảm cường độ giao dịch trong phần lớn tháng 9 cũng là động thái của một số bộ phận nhà đầu tư. Tuy nhiên, tháng 10 sẽ là tháng mà nhiều cổ phiếu, thị trường chung sẽ có những tín hiệu giao dịch khả quan hơn.

Tôi đánh giá xu hướng tháng 10 sẽ là rất quan trọng đối với diễn biến chung và các cổ phiếu riêng lẻ ở quý cuối cùng trong năm. Chiến lược của các các nhà đầu tư lớn cũng có thể linh hoạt điều chỉnh cho giai đoạn sắp tới khi dòng tiền phân hóa sẽ khiến những cổ phiếu biến động tốt hơn so với thị trường chứ không phải như nhóm cổ phiếu ngân hàng ở trong giai đoạn quý 2 và đầu quý 3.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thanh khoản sụt giảm ở nhóm blue-chips là tín hiệu rõ nét cho thấy dòng tiền lớn đang tạm thời rút lui. Hành động này phản ánh tâm lý thận trọng cao độ. Sau nhiều lần thị trường thất bại tại các ngưỡng cản quan trọng, xu hướng ngắn hạn đã trở nên khó đoán định. Do đó, các nhà đầu tư lớn lựa chọn đứng ngoài quan sát, bảo toàn thành quả và chờ đợi một tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn hoặc một vùng giá chiết khấu đủ hấp dẫn để tái gia nhập thị trường.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là có thông tin rà soát về khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều phân tích đang đánh giá cao kịch bản tích cực. Tuy nhiên thị trường dường như lại đang thể hiện sự thận trọng rất cao. Anh chị dự kiến các kịch bản phản ứng của thị trường thế nào sau ngày công bố thông tin?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi thị trường vẫn sẽ nghiêng về giao dịch thận trọng ngay cả khi kết quả được công bố, khi dòng vốn hiện chưa có nhiều khởi sắc. Nếu kết quả tích cực, thị trường chứng khoán chúng ta được nâng hạng lên thị trường mới nổi, cũng cần theo dõi thêm động thái của khối ngoại. Các thông tin kỳ vọng trước đó đã được phản ánh nên sự chú ý sẽ hướng vào hoạt động mua vào thực tế hoặc tín hiệu từ các quỹ, tổ chức, như việc mở thêm tài khoản giao dịch mới. Điều này sẽ là cơ sở để thúc đẩy tâm lý cải thiện hơn.

Trường hợp kết quả diễn biến theo chiều hướng xấu, có thể gây áp lực bán mạnh lên thị trường, vì vốn dĩ dòng tiền đang vận động yếu. Nhóm Chứng khoán, Ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ chịu tác động trực tiếp từ diễn biến này.

Các nhà đầu tư lớn lựa chọn đứng ngoài quan sát, bảo toàn thành quả và chờ đợi một tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn hoặc một vùng giá chiết khấu đủ hấp dẫn để tái gia nhập thị trường.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sự thận trọng của thị trường hiện tại là hoàn toàn dễ hiểu, nó giống như trạng thái “nín thở” trước một sự kiện trọng đại. Tôi dự kiến có hai kịch bản phản ứng chính sau khi thông tin được công bố.

Kịch bản 1 - Tích cực (Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng): Thị trường có thể sẽ có một phiên bùng nổ theo hiệu ứng “mua theo tin tức”. Đây là cú hích tâm lý cực lớn, xác nhận cho những kỳ vọng đã được xây dựng từ lâu, có khả năng giúp chỉ số bứt phá dứt khoát khỏi vùng giằng co hiện tại.

Kịch bản 2 - Tiêu cực (Kết quả không như kỳ vọng): Ngược lại, thị trường có thể đối mặt với một áp lực bán tháo mạnh mẽ. Do phần lớn kỳ vọng tích cực đã được phản ánh vào giá, nên một sự thất vọng, dù là nhỏ nhất, cũng có thể kích hoạt một làn sóng chốt lời quyết liệt trên diện rộng.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thông tin rà soát nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được công bố chỉ trong hơn một tuần nữa, và hiện đang là tâm điểm của giới đầu tư. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần nhìn kịch bản theo cả hai chiều:

Nếu được nâng hạng: Thị trường chắc chắn sẽ được hưởng lợi về mặt tâm lý và kỳ vọng dòng vốn ngoại mới. Đây là cú hích quan trọng, mở ra cơ hội thu hút thêm hàng tỷ USD vào Việt Nam trong trung – dài hạn. Nhưng cũng cần nhớ rằng, kỳ vọng này đã phần nào phản ánh vào nhịp tăng từ tháng 4 đến tháng 7/2025, khi VN-Index tăng hơn 600 điểm cùng thanh khoản kỷ lục. Vì vậy, phản ứng tăng giá ngay sau tin nâng hạng có thể chỉ mang tính ngắn hạn, trừ khi dòng tiền thật sự nhập cuộc mạnh.

Nếu chưa được nâng hạng: Thị trường có thể phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn do hụt kỳ vọng, nhưng tôi tin rằng xu hướng trung – dài hạn vẫn tích cực. Lý do là Chính phủ đã và đang nỗ lực cải cách để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, và điều này sẽ tiếp tục là động lực cải thiện môi trường đầu tư.

Tóm lại, nâng hạng có thể là một “chất xúc tác”, nhưng không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Thị trường chỉ có thể tăng bền vững khi dòng tiền thật sự quay lại. Nếu sau ngày công bố, thanh khoản không cải thiện đáng kể, nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng.

Giai đoạn này nên kiểm soát tỷ trọng phân bổ đầu tư giữa một số ít mã sẽ tốt hơn là việc đầu tư giản trải hoặc lạm dụng đòn bẩy.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tháng 10 tới có rất nhiều sự kiện mà các nhà đầu tư toàn cầu, nhà đầu tư trong nước đều quan tâm khi nhắc đến chính sách nới lỏng ở các tháng cuối năm và đặc biệt là kỳ họp tháng 10 khi việc hạ lãi suất vẫn sẽ tiếp tục là kịch bản mà giới chuyên gia kỳ vọng; thông tin về nâng hạng thị trường; kết quả kinh doanh quý 3 và đặc biệt xu hướng thị trường sẽ cần phải có diễn biến tích cực hơn hơn tháng 9 dao động tích lũy trong biên độ và nhất là các số liệu vĩ mô được đông bố sẽ củng cố thêm hướng đi của thị trường. Giai đoạn này vẫn còn hiệu tượng “bán tín bán nghi” cũng như sự không chắc chắn nhưng có lẽ thị trường vẫn phải hoàn thành chặng đường mà nó phải đi –VN-Index sẽ quay lại đỉnh cũng và vượt đỉnh là xu hướng chủ đạo trong tháng 10 và đặc biệt là quý 4/2025.

Hoạt động bắt đáy quanh vùng hỗ trợ 1600 điểm của VN-Index là khá rõ ràng, nhưng thanh khoản thấp cũng cho thấy có sự kiên nhẫn cao. Anh chị đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức nào?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi đã bắt đầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nhưng vẫn giữ sự thận trọng nhất định. Hiện danh mục cổ phiếu chiếm khoảng 55–60% tổng tài sản, tập trung vào nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ xu hướng phục hồi tiêu dùng. Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc mạnh, vì vậy tôi ưu tiên giải ngân từng phần thay vì dồn lực ngay, vừa tận dụng vùng hỗ trợ 1600 điểm vừa duy trì dư địa phòng thủ khi thị trường biến động.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Mặc dù tỷ trọng cổ phiếu vẫn ở mức cao và tất nhiên, việc cầm cổ phiếu gì, kỳ vọng vào câu chuyện trả cổ tức, nâng hạng hoặc triển vọng kết quả kinh doanh cũng là điều mà chúng ta vẫn đang cân nhắc. Có lẽ giai đoạn này nên kiểm soát tỷ trọng phân bổ đầu tư giữa một số ít mã sẽ tốt hơn là việc đầu tư giản trải hoặc lạm dụng đòn bẩy. Khi thị trường quay trở lại xu hướng tăng lúc đó việc quản lý danh mục cũng sẽ tốt hơn, việc cơ cấu danh mục cũng sẽ thuận lợi hơn. Như vậy, hãy ưu tiên quản lý danh mục và việc lựa chọn cổ phiếu còn việc thị trường tăng nhanh trở lại hoặc tăng và tích lũy chậm hơn cũng không phải là vấn đề quá quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Việc bắt đáy quanh vùng hỗ trợ 1600 điểm là điều dễ hiểu, nhất là với các nhà đầu tư trading ngắn hạn muốn tận dụng nhịp hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, khi thanh khoản vẫn ở mức thấp, những lệnh mua này mang tính thăm dò nhiều hơn là dòng tiền lớn nhập cuộc.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, đây là cơ hội để xoay vòng vốn, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc kỷ luật: mua ở vùng hỗ trợ, bán khi hồi phục, không kỳ vọng quá cao.

Với nhà đầu tư dài hạn, mức 1600 điểm chưa phải là “vùng giảm đủ sâu” để mua tích lũy mạnh. Thay vào đó, nên giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp, và chỉ gia tăng khi có sự xác nhận từ thanh khoản và xu hướng.

Bản thân tôi cũng đã giải ngân một phần nhỏ để thử sức thị trường, nhưng vẫn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp nhằm bảo toàn an toàn cho danh mục. Đây là giai đoạn cần kiên nhẫn hơn là nóng vội.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thị trường tiếp tục ghi nhận nhịp hồi phục khi tiếp cận vùng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập trước đó, phản ứng này chưa đủ cơ sở để xác nhận đáy của nhịp điều chỉnh, do đó tôi chưa vội nâng tỷ trọng đầu tư cao giai đoạn này, hiện vẫn giữ ở mức trung bình.

Chiến lược phù hợp theo tôi nghiêng về giao dịch ngắn hạn với tỷ trọng nhỏ, linh hoạt và sẵn sàng thoát vị thế khi diễn biến thực tế đảo chiều.

Còn đối với phân lớp cổ phiếu yếu, nhịp hồi có thể tận dụng để cơ cấu, hạ bớt tỷ trọng. Một số cổ phiếu và nhóm ngành vượt trội hơn mặt bằng chung đã xuất hiện, và tôi đã ưu tiên lựa chọn để giải ngân một ít, chẳng hạn ở nhóm Bất động sản, Đầu tư công.