Xu thế dòng tiền: Đón thông tin rà soát nâng hạng, thị trường sẽ phản ứng thế nào?
Nguyễn Hoàng
28/09/2025, 10:31
Cuối tuần qua giới đầu tư sôi sục với các thông tin không chính thức liên quan đến câu chuyện FTSE rà soát nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, dự kiến công bố chính thức vào ngày 8/10.
Liên tục trong các tuần gần đây thông tin tích cực về hoạt động
đối ngoại cũng như các phân tích, ý kiến nhận định cơ hội nâng hạng vô tình thúc
đẩy kỳ vọng lên ngưỡng gần như chắc chắn. Đây cũng là điều được số đông nhà đầu
tư chờ đợi, là động lực kéo thị trường tăng mạnh mẽ kể từ đầu quý 3 đến nay.
Dù vậy các chuyên gia khi được tham khảo ý kiến lại có cái
nhìn thận trọng hơn rất nhiều. Mặc dù đánh giá cao cơ hội thị trường Việt Nam sẽ
nhận được các ý kiến rà soát tích cực trong kỳ đánh giá tới đây nhưng vẫn có khả
năng xác nhận chính thức sẽ chưa được công bố ngay. Mặt khác, nhà đầu tư nên
quan sát dòng tiền vào thị trường bất kể là thông tin tích cực hay thất vọng.
Nay cả khi thông tin đúng như kỳ vọng xuất hiện, phải có dòng tiền lớn xác nhận,
thể hiện quan thanh khoản.
Việc thị trường dao động tích lũy tuần qua và thanh khoản giảm
rất mạnh cho thấy thị trường chưa sẵn sàng đặt cược vào một thông tin như vậy.
Kỳ vọng nâng hạng đã được phản ánh vào nhịp tăng kéo dài 5 tháng, giờ là lúc chờ
đợi sự xác nhận.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên duy trì tỷ
trọng cổ phiếu thấp để sẵn sàng nguồn lực trong kịch bản bất lợi xảy ra.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Một lần nữa vùng hỗ trợ 1600 điểm đã phát huy tác dụng, thị
trường phục hồi nhẹ trong tuần. Đây là lần thứ 3 ngưỡng hỗ trợ này nâng đỡ
thành công dù VN-Index đã không thể vượt qua đường MA20 và điểm tăng có yếu tố
kéo trụ khá rõ, trong khi số lớn cổ phiếu giảm giá. Điều này đã đủ để xác nhận
vùng đáy đủ tin cậy của nhịp tích lũy hiện tại?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Theo tôi việc ngưỡng 1600 điểm tiếp tục phát huy vai trò hỗ
trợ là một tín hiệu đáng ghi nhận, cho thấy có lực cầu nhất định tại vùng giá
này. Tuy nhiên, chất lượng của nhịp hồi phục cần được quan sát thêm. Việc chỉ số
chưa thể vượt qua MA20 và sự phân hóa mạnh trong nội tại thị trường cho thấy
bên mua và bên bán đang ở trạng thái giằng co. Do đó, để xác nhận đây là vùng
đáy tin cậy, thị trường sẽ cần những phiên tăng điểm đồng thuận hơn với sự cải
thiện về độ rộng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Tôi cho rằng chưa đủ độ tin cậy để xác định đáy của nhịp
tích lũy. Phản ứng bật tăng khi tiếp cận khu vực hỗ trợ cận vùng tâm lý 1600 điểm
chưa mang lại động lực tốt hơn các lần trước đó. Diễn biến cho thấy chỉ số chậm
lại tại vùng cản 1670 - 1680 điểm phản ánh việc tạo đỉnh thấp hơn, trong khi
thanh khoản cũng giảm, biểu thị chiều mua lên thận trọng. Bên cạnh đó, số mã vượt
lên được ngưỡng MA20 trung hạn chưa có nhiều cải thiện, hàm ý độ rộng vẫn suy yếu.
Xu hướng hiện nghiêng về biến động ngang lưỡng lự, với tâm
lý thị trường sẽ chờ đợi các thông tin mới mang tính quyết định vận động, khi
khả năng bứt phá hoặc tiếp tục hạ nhiệt đều có thể xảy ra.
Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng
cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Tuần qua VN-Index thêm một lần nữa được nâng đỡ thành công tại
vùng hỗ trợ 1600 điểm – đánh dấu lần thứ ba mốc này phát huy tác dụng. Thực tế,
đây là một ngưỡng tâm lý quan trọng, được nhà đầu tư theo dõi sát sao. Tuy
nhiên, để khẳng định đây là “đáy vững” thì còn quá sớm. Lý do là:
Thứ nhất, chỉ số vẫn chưa vượt qua được đường MA20 – vốn được
xem là thước đo xu hướng ngắn hạn. Điều đó cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để xác
nhận một pha đảo chiều bền vững.
Thứ hai, nhịp hồi phục chủ yếu đến từ một số cổ phiếu trụ
như nhóm ngân hàng hoặc bất động sản lớn, thay vì có sự lan tỏa rộng. Trong khi
đó, số đông cổ phiếu midcap và penny vẫn chìm trong xu hướng giảm.
Thứ ba, tâm lý thị trường còn khá mong manh khi liên tục bị
tác động bởi các yếu tố bên ngoài: thuế quan từ Mỹ, căng thẳng địa chính trị,
hay kỳ vọng nâng hạng.
Vì vậy tôi cho rằng 1600 điểm có thể coi là vùng hỗ trợ quan
trọng trong ngắn hạn, nhưng để khẳng định đây là vùng đáy dài hạn, thị trường cần
thêm sự xác nhận từ thanh khoản mạnh mẽ và sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Tôi cho rằng vùng đáy thị trường đã được xác nhận tại khu vực
1615 – 1620 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. VN-Index có cũng thể tích lũy
thêm vài phiên trước khi quay lên khu vực đỉnh cũ mốc 1680 – 1700 điểm trong
vòng 2 tuần đầu tiên của tháng 10.
Thị trường đang chứng kiến mức thanh khoản giảm rất nhanh, đặc
biệt là giao dịch trong nhóm blue-chips VN30. Có thể hiểu là các nhà đầu tư lớn
đang giảm mạnh cường độ hoạt động? Vì sao vậy?
Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng
cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Thanh khoản trên thị trường, đặc biệt ở nhóm VN30, đã giảm rất
nhanh trong tuần qua. Điều này không đơn giản là sự rút lui của dòng tiền, mà
phản ánh trạng thái chờ đợi.
Một nguyên nhân rõ ràng là thị trường bước vào giai đoạn
“trũng thông tin”: phần lớn các tin tốt như lãi suất ổn định, kết quả kinh
doanh sơ bộ hay chính sách hỗ trợ đã được phản ánh vào giá. Hiện tại, thị trường
đang thiếu một câu chuyện mới đủ mạnh để kích hoạt dòng tiền.
Các nhà đầu tư lớn – cả trong và ngoài nước – đang hướng sự
chú ý đến hai sự kiện chính: (i) thông tin rà soát nâng hạng thị trường sẽ công
bố trong tháng 10, và (ii) mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025. Đây là những
yếu tố có thể thay đổi kỳ vọng và chiến lược phân bổ vốn.
Nhà đầu tư có tiền mặt thì giữ thái độ thận trọng, bởi giải
ngân lúc này đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro “bắt dao rơi”. Trong khi đó, những
người đã nắm giữ cổ phiếu cũng không muốn bán gấp, vì vẫn kỳ vọng vào kịch bản
tích cực từ các sự kiện sắp tới.
Có thể nói, thị trường đang trong trạng thái “nén lò xo”.
Thanh khoản thấp không hẳn là tiêu cực, mà phản ánh sự tích lũy năng lượng – chỉ
cần một chất xúc tác mạnh, dòng tiền có thể quay lại nhanh chóng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Tôi cho rằng có một số yếu tố đang chi phối tâm lý thận trọng
hiện tại, khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể. Thứ nhất, thời điểm công bố kết
quả phân loại thị trường của FTSE Russell đang đến gần, nên mức độ dè dặt của
nhà đầu tư có xu hướng gia tăng.
Thứ hai, áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại, đặc biệt tập
trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm blue-chip, đang tạo ra trở ngại cho
động lực mua lên.
Thứ ba, xét về định giá, mặt bằng cổ phiếu và thị trường hiện
đang vận động ở mức P/E tương đối, do đó dòng tiền mới tham gia sẽ phải chắt lọc
hơn, nhất là khi kỳ vọng đang dồn vào tăng trưởng hai quý cuối năm.
Trong bối cảnh này, những doanh nghiệp có nội tại vững, giữ
được tốc độ tăng trưởng cũng như thích nghi với thay đổi thuế quan mới thật sự
là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Nhiều cổ phiếu lớn, cổ phiếu VN30 vẫn vận động đi ngang là
chủ đạo trong 1-2 tuần gần đây – đồng pha với diễn biến chung của toàn thị trường.
Trong một pha điều chỉnh tích lũy nhiều cổ phiếu biến động đi ngang cũng là điều
bình thường. Đúng là việc giảm cường độ giao dịch trong phần lớn tháng 9 cũng
là động thái của một số bộ phận nhà đầu tư. Tuy nhiên, tháng 10 sẽ là tháng mà
nhiều cổ phiếu, thị trường chung sẽ có những tín hiệu giao dịch khả quan hơn.
Tôi đánh giá xu hướng tháng 10 sẽ là rất quan trọng đối với
diễn biến chung và các cổ phiếu riêng lẻ ở quý cuối cùng trong năm. Chiến lược
của các các nhà đầu tư lớn cũng có thể linh hoạt điều chỉnh cho giai đoạn sắp tới
khi dòng tiền phân hóa sẽ khiến những cổ phiếu biến động tốt hơn so với thị trường
chứ không phải như nhóm cổ phiếu ngân hàng ở trong giai đoạn quý 2 và đầu quý 3.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Thanh khoản sụt giảm ở nhóm blue-chips là tín hiệu rõ nét
cho thấy dòng tiền lớn đang tạm thời rút lui. Hành động này phản ánh tâm lý thận
trọng cao độ. Sau nhiều lần thị trường thất bại tại các ngưỡng cản quan trọng,
xu hướng ngắn hạn đã trở nên khó đoán định. Do đó, các nhà đầu tư lớn lựa chọn
đứng ngoài quan sát, bảo toàn thành quả và chờ đợi một tín hiệu xu hướng rõ
ràng hơn hoặc một vùng giá chiết khấu đủ hấp dẫn để tái gia nhập thị trường.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là có thông tin rà soát về khả năng
nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều phân tích đang đánh giá cao kịch
bản tích cực. Tuy nhiên thị trường dường như lại đang thể hiện sự thận trọng rất
cao. Anh chị dự kiến các kịch bản phản ứng của thị trường thế nào sau ngày công
bố thông tin?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo tôi thị trường vẫn sẽ nghiêng về giao dịch thận trọng
ngay cả khi kết quả được công bố, khi dòng vốn hiện chưa có nhiều khởi sắc. Nếu
kết quả tích cực, thị trường chứng khoán chúng ta được nâng hạng lên thị trường
mới nổi, cũng cần theo dõi thêm động thái của khối ngoại. Các thông tin kỳ vọng
trước đó đã được phản ánh nên sự chú ý sẽ hướng vào hoạt động mua vào thực tế
hoặc tín hiệu từ các quỹ, tổ chức, như việc mở thêm tài khoản giao dịch mới. Điều
này sẽ là cơ sở để thúc đẩy tâm lý cải thiện hơn.
Trường hợp kết quả diễn biến theo chiều hướng xấu, có thể
gây áp lực bán mạnh lên thị trường, vì vốn dĩ dòng tiền đang vận động yếu. Nhóm
Chứng khoán, Ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ chịu tác động trực tiếp từ
diễn biến này.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Sự thận trọng của thị trường hiện tại là hoàn toàn dễ hiểu,
nó giống như trạng thái “nín thở” trước một sự kiện trọng đại. Tôi dự kiến có
hai kịch bản phản ứng chính sau khi thông tin được công bố.
Kịch bản 1 - Tích cực (Việt Nam được đưa vào danh sách theo
dõi nâng hạng): Thị trường có thể sẽ có một phiên bùng nổ theo hiệu ứng “mua
theo tin tức”. Đây là cú hích tâm lý cực lớn, xác nhận cho những kỳ vọng đã được
xây dựng từ lâu, có khả năng giúp chỉ số bứt phá dứt khoát khỏi vùng giằng co
hiện tại.
Kịch bản 2 - Tiêu cực (Kết quả không như kỳ vọng): Ngược lại,
thị trường có thể đối mặt với một áp lực bán tháo mạnh mẽ. Do phần lớn kỳ vọng
tích cực đã được phản ánh vào giá, nên một sự thất vọng, dù là nhỏ nhất, cũng
có thể kích hoạt một làn sóng chốt lời quyết liệt trên diện rộng.
Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng
cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Thông tin rà soát nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
sẽ được công bố chỉ trong hơn một tuần nữa, và hiện đang là tâm điểm của giới đầu
tư. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần nhìn kịch bản theo cả hai chiều:
Nếu được nâng hạng: Thị trường chắc chắn sẽ được hưởng lợi về
mặt tâm lý và kỳ vọng dòng vốn ngoại mới. Đây là cú hích quan trọng, mở ra cơ hội
thu hút thêm hàng tỷ USD vào Việt Nam trong trung – dài hạn. Nhưng cũng cần nhớ
rằng, kỳ vọng này đã phần nào phản ánh vào nhịp tăng từ tháng 4 đến tháng
7/2025, khi VN-Index tăng hơn 600 điểm cùng thanh khoản kỷ lục. Vì vậy, phản ứng
tăng giá ngay sau tin nâng hạng có thể chỉ mang tính ngắn hạn, trừ khi dòng tiền
thật sự nhập cuộc mạnh.
Nếu chưa được nâng hạng: Thị trường có thể phản ứng tiêu cực
trong ngắn hạn do hụt kỳ vọng, nhưng tôi tin rằng xu hướng trung – dài hạn vẫn
tích cực. Lý do là Chính phủ đã và đang nỗ lực cải cách để đáp ứng các tiêu chí
nâng hạng, và điều này sẽ tiếp tục là động lực cải thiện môi trường đầu tư.
Tóm lại, nâng hạng có thể là một “chất xúc tác”, nhưng không
phải là yếu tố quyết định duy nhất. Thị trường chỉ có thể tăng bền vững khi
dòng tiền thật sự quay lại. Nếu sau ngày công bố, thanh khoản không cải thiện
đáng kể, nhà đầu tư nên giữ sự thận trọng.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Tháng 10 tới có rất nhiều sự kiện mà các nhà đầu tư toàn cầu,
nhà đầu tư trong nước đều quan tâm khi nhắc đến chính sách nới lỏng ở các tháng
cuối năm và đặc biệt là kỳ họp tháng 10 khi việc hạ lãi suất vẫn sẽ tiếp tục là
kịch bản mà giới chuyên gia kỳ vọng; thông tin về nâng hạng thị trường; kết quả
kinh doanh quý 3 và đặc biệt xu hướng thị trường sẽ cần phải có diễn biến tích
cực hơn hơn tháng 9 dao động tích lũy trong biên độ và nhất là các số liệu vĩ
mô được đông bố sẽ củng cố thêm hướng đi của thị trường. Giai đoạn này vẫn còn
hiệu tượng “bán tín bán nghi” cũng như sự không chắc chắn nhưng có lẽ thị trường
vẫn phải hoàn thành chặng đường mà nó phải đi –VN-Index sẽ quay lại đỉnh cũng
và vượt đỉnh là xu hướng chủ đạo trong tháng 10 và đặc biệt là quý 4/2025.
Nguyễn Hoàng – VnEconomy
Hoạt động bắt đáy quanh vùng hỗ trợ 1600 điểm của VN-Index
là khá rõ ràng, nhưng thanh khoản thấp cũng cho thấy có sự kiên nhẫn cao. Anh
chị đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức nào?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Tôi đã bắt đầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nhưng vẫn giữ sự
thận trọng nhất định. Hiện danh mục cổ phiếu chiếm khoảng 55–60% tổng tài sản,
tập trung vào nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ xu hướng
phục hồi tiêu dùng. Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc
mạnh, vì vậy tôi ưu tiên giải ngân từng phần thay vì dồn lực ngay, vừa tận dụng
vùng hỗ trợ 1600 điểm vừa duy trì dư địa phòng thủ khi thị trường biến động.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Mặc dù tỷ trọng cổ phiếu vẫn ở mức cao và tất nhiên, việc cầm
cổ phiếu gì, kỳ vọng vào câu chuyện trả cổ tức, nâng hạng hoặc triển vọng kết
quả kinh doanh cũng là điều mà chúng ta vẫn đang cân nhắc. Có lẽ giai đoạn này
nên kiểm soát tỷ trọng phân bổ đầu tư giữa một số ít mã sẽ tốt hơn là việc đầu
tư giản trải hoặc lạm dụng đòn bẩy. Khi thị trường quay trở lại xu hướng tăng lúc
đó việc quản lý danh mục cũng sẽ tốt hơn, việc cơ cấu danh mục cũng sẽ thuận lợi
hơn. Như vậy, hãy ưu tiên quản lý danh mục và việc lựa chọn cổ phiếu còn việc thị
trường tăng nhanh trở lại hoặc tăng và tích lũy chậm hơn cũng không phải là vấn
đề quá quan trọng.
Bà Nguyễn Thị Thảo Như - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng
cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt
Việc bắt đáy quanh vùng hỗ trợ 1600 điểm là điều dễ hiểu, nhất
là với các nhà đầu tư trading ngắn hạn muốn tận dụng nhịp hồi kỹ thuật. Tuy
nhiên, khi thanh khoản vẫn ở mức thấp, những lệnh mua này mang tính thăm dò nhiều
hơn là dòng tiền lớn nhập cuộc.
Với nhà đầu tư ngắn hạn, đây là cơ hội để xoay vòng vốn,
nhưng phải tuân thủ nguyên tắc kỷ luật: mua ở vùng hỗ trợ, bán khi hồi phục,
không kỳ vọng quá cao.
Với nhà đầu tư dài hạn, mức 1600 điểm chưa phải là “vùng giảm
đủ sâu” để mua tích lũy mạnh. Thay vào đó, nên giải ngân thăm dò với tỷ trọng
thấp, và chỉ gia tăng khi có sự xác nhận từ thanh khoản và xu hướng.
Bản thân tôi cũng đã giải ngân một phần nhỏ để thử sức thị
trường, nhưng vẫn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp nhằm bảo toàn an toàn cho
danh mục. Đây là giai đoạn cần kiên nhẫn hơn là nóng vội.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Thị trường tiếp tục ghi nhận nhịp hồi phục khi tiếp cận vùng
hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập trước đó, phản ứng này
chưa đủ cơ sở để xác nhận đáy của nhịp điều chỉnh, do đó tôi chưa vội nâng tỷ
trọng đầu tư cao giai đoạn này, hiện vẫn giữ ở mức trung bình.
Chiến lược phù hợp theo tôi nghiêng về giao dịch ngắn hạn với
tỷ trọng nhỏ, linh hoạt và sẵn sàng thoát vị thế khi diễn biến thực tế đảo chiều.
Còn đối với phân lớp cổ phiếu yếu, nhịp hồi có thể tận dụng
để cơ cấu, hạ bớt tỷ trọng. Một số cổ phiếu và nhóm ngành vượt trội hơn mặt bằng
chung đã xuất hiện, và tôi đã ưu tiên lựa chọn để giải ngân một ít, chẳng hạn ở
nhóm Bất động sản, Đầu tư công.
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-27/9/2025: Mỹ áp thêm thuế quan, giá vàng và giá bạc đều nóng
Tuần qua chứng kiến những động thái mới về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, động thái rút khỏi địa vị nền kinh tế đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Trung Quốc, cùng nhiều tranh cãi xung quanh kế hoạch áp phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B của Mỹ…
Lực cầu chủ động chưa quay lại nên xác xuất cao thị trường vẫn còn các nhịp rung lắc
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/9-3/10/2025
Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng lãi suất giảm, giá dầu tăng sau tin Nga - Ukraine
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/9), khi báo cáo lạm phát mới nhất mang tới những con số phù hợp với dự báo...
Vàng tăng giá sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua gần 9 tấn
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp...
Khối ngoại bán ròng 2.200 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước mua hết
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 29.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 2162.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2079.3 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: