Xu thế dòng tiền: VN-Index bật lên từ ngưỡng 1800 điểm, thị trường có vào “sóng đón Tết”?
Nguyễn Hoàng
01/02/2026, 11:09
Thị trường tiếp tục có tuần điều chỉnh thứ 2 liên tiếp, nhưng chuỗi giảm 7 phiên đã tạm thời dừng lại cuối tuần qua. Diễn biến phục hồi xuất hiện đúng thời điểm VN-Index lùi lại vùng 1800 điểm, vốn là ngưỡng kháng cự tâm lý cực mạnh vừa được chinh phục thành công hồi đầu tháng 1/2026.
Phản ứng khá nhạy của thị trường quanh ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm
được các chuyên gia đánh giá tích cực, phản ánh sự chủ động của dòng tiền bắt
đáy và lực cầu tiềm năng còn mạnh. Tuy vậy các ý kiến vẫn chưa khẳng định chắc
chắn về cơ hội kết thúc nhịp điều chỉnh này khi thanh khoản còn thấp, các cổ
phiếu trụ còn dư địa ảnh hưởng cũng như việc để mất ngưỡng MA20 hàm ý thị trường
cần thêm thời gian để ổn định và xác nhận giữ vững vùng 1800 điểm.
Từ trạng thái danh mục, các chuyên gia tỏ ra khá lạc quan
khi tăng tỷ trọng cổ phiếu lên, nhưng vẫn dự phòng lượng tiền mặt nhất định.
Các chuyên gia đánh giá tích cực về dòng tiền đang dịch chuyển sang nhóm Tiêu
dùng bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp, năng lượng…
Mặc dù thị trường có phản ứng tích cực quanh vùng 1800 điểm
nhưng các chuyên gia không đánh giá cao cơ hội hình thành “sóng đón Tết” như mọi
năm. Ngưỡng hỗ trợ này mới có phản ứng trong 2 phiên và cần thời gian kiểm định
một cách chắc chắn. Ngoài ra thanh khoản vẫn còn khá thấp, nên kịch bản đi
ngang tích lũy tạo đà cho diễn biến sau Tết được đánh giá cao hơn.
Thị trường đã phục hồi khá tích cực trong hai phiên cuối tuần
qua và trùng hợp là VN-Index chạm tới vùng 1800 điểm. Theo anh chị liệu nhịp điều
chỉnh này đã kết thúc hay chưa?
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá
nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt
Thị trường đã có nhịp hồi phục từ vùng 1800 điểm, vùng biên
dưới của kênh giá tăng ngắn hạn, cho thấy vùng này đang làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ.
Tuy nhiên, diễn biến hồi phục này còn hạn chế do thị trường chưa tạo được vùng
cân bằng sau khi đánh mất ngưỡng MA(20) và đang mang tính chất thăm dò cung cầu.
Do vậy tôi cho rằng vẫn còn sớm để kết luận nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Để thị
trường có thể chuyển biến tích cực trong tương lai thì thị trường vẫn cần thời
gian để thiết lập nền tích lũy mới trên vùng 1800 điểm.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Việc VN-Index phục hồi dứt khoát ngay khi chạm ngưỡng hỗ trợ
tâm lý và kỹ thuật 1800 điểm là một tín hiệu cho thấy lực cầu tiềm năng vẫn rất
mạnh mẽ. Nhịp điều chỉnh vừa qua có thể coi là một đợt kiểm định cung cần thiết
sau giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, để khẳng định nhịp điều chỉnh đã hoàn toàn
kết thúc, chúng ta cần quan sát thêm sự đồng thuận về thanh khoản trong các
phiên tới. Nếu chỉ số duy trì được đà tăng đi kèm với khối lượng giao dịch cải
thiện dần, chúng ta có thể tin tưởng rằng vùng 1800 điểm chính là đáy ngắn hạn
vững chắc, tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng giá mới hướng tới các mục tiêu cao
hơn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo đánh giá của tôi, hai phiên hồi phục cuối tuần giúp thị
trường tạm thời lấy lại cân bằng, nhưng nhịp điều chỉnh vẫn chưa thể xem là đã
kết thúc. Áp lực điều chỉnh vẫn còn tiềm ẩn ở một số cổ phiếu trụ lớn như nhóm
Vingroup hay Vietjet, những mã có thể tiếp tục tạo lực kéo giảm lên chỉ số. Bên
cạnh đó, dù thị trường phục hồi về mặt điểm số, thanh khoản bình quân cả tuần lại
suy giảm, cho thấy động lực mua chưa thực sự thuyết phục và dòng tiền vẫn mang
tính thăm dò.
Trong bối cảnh này, vùng 1850 – 1860 điểm sẽ đóng vai trò là
vùng cản quan trọng, nơi xu hướng ngắn hạn được kiểm định. Chỉ khi VN-Index vượt
qua và duy trì ổn định trên vùng này với sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản và
độ lan tỏa, mới có cơ sở để xác nhận nhịp điều chỉnh đã kết thúc và xu hướng
tăng được nối lại.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Theo tôi thị trường vẫn đang giai đoạn sóng hồi của pha điều
chỉnh trung gian, điều này có nghĩa thị trường có hồi và tăng/giảm điểm tích
lũy trong tuần tới ở mức điểm cao hơn khu vực 1830 – 1860 điểm. Nhiều nhóm cổ
phiếu có thể có pha tăng điểm tốt cho dù chỉ số không biến động nhiều.
VN-Index đã ngắt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi quay đầu giảm nhẹ 0,4% tương đương mất 8,34 điểm tuần qua. Trong tuần, chỉ số có tới 3 lần cố gắng đột phá qua mốc 1900 điểm nhưng đều thất bại. Đây là một tín hiệu khá bất lợi về mặt kỹ thuật khi ngưỡng kháng cự này đã chặn được đà tăng của VN-Index trong 10 phiên gần nhất.
7 phiên điều chỉnh có ảnh hưởng đáng kể của các cổ phiếu vốn
hóa lớn, đồng thời khiến đa số cổ phiếu khác cũng giảm theo. Điều này giúp
không ít cổ phiếu tốt trở về vùng giá hấp dẫn hơn, tạo điều kiện cho những nhà
đầu tư muốn mua. Anh chị quan sát thấy dòng tiền bắt đáy đang chảy đến các cổ
phiếu/nhóm cổ phiếu nào?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo quan sát của tôi, ở chiều dẫn dắt, dòng tiền vẫn luân
chuyển ở nhóm doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành, nhưng bắt đầu chọn lọc hơn. Về mặt
lan tỏa, dòng tiền đang dịch chuyển khá rõ sang nhóm Tiêu dùng, đặc biệt ở các
phân ngành nhỏ như Thực phẩm – Đồ uống và Bán lẻ, nơi nền tảng cơ bản ổn định,
nhu cầu ít biến động theo chu kỳ. Nhóm Dầu khí cũng ghi nhận dòng tiền duy trì
sự quan tâm, đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường nhờ yếu tố nền tảng và câu
chuyện ngành còn hiệu lực.
Ngược lại, các nhóm cổ phiếu sử dụng đòn bẩy tài chính cao
hoặc triển vọng kém thuận lợi trong bối cảnh lãi suất chưa hạ nhiệt vẫn chưa
thu hút được dòng tiền bắt đáy đáng kể.
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá
nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt
7 phiên điều chỉnh đã có tác động đáng kể đến các cổ phiếu
trên thị trường, trong đó có cả nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, tác động lên nhóm
vốn hóa lớn hạn chế hơn các nhóm khác và một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như
GAS, GVR, PNJ, BID ... vẫn giữ được nhịp tăng hoặc giữ được vùng giá tốt.
Có hiện tượng bắt giá thấp tại một số nhóm cổ phiếu như Khu
công nghiệp, Bất động sản dân dụng, Ngân hàng tư nhân... nhưng khả năng bền vững
chưa chắc chắn. Diễn biến tốt trên thị trường vẫn đang nằm ở một số nhóm đã
chuyển xu hướng tăng trong thời gian gần đây như nhóm Dầu khí, Xăng dầu, Bán lẻ,
Thực phẩm...
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Tôi thấy nhóm cổ phiếu dệt may, thủy sản, tài chính và đặc
biệt nhóm cổ phiếu năng lượng dầu khí, bất động sản khu công nghiệp đang có những
diễn biến tốt hơn cả.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Trong 7 phiên điều chỉnh vừa qua, áp lực từ nhóm vốn hóa lớn
đã đưa định giá của nhiều cổ phiếu cơ bản về mức chiết khấu rất hấp dẫn. Theo
quan sát của tôi, dòng tiền bắt đáy đang có sự dịch chuyển rõ nét từ nhóm Ngân
hàng sang các nhóm ngành có tính chu kỳ và hưởng lợi từ sức mua cuối năm. Cụ thể,
nhóm cổ phiếu Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống đang thu hút dòng tiền chủ động
nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh đột biến dịp Tết.
Bên cạnh đó, nhóm Bất động sản khu công nghiệp và Công nghệ
cũng ghi nhận lực cầu bắt đáy dứt khoát tại các vùng hỗ trợ cứng, cho thấy nhà
đầu tư dài hạn đang tranh thủ nhịp rung lắc để tích lũy vị thế cho chiến lược đầu
tư năm 2026.
Chỉ còn hai tuần giao dịch nữa là đến Tết Nguyên đán. Thống
kê trong 5 năm trở lại đây thị trường thường tăng ở hai tuần này. Liệu năm nay
sẽ lại có một “con sóng đón Tết”? Nếu có, anh chị đánh giá cơ hội VN-Index vượt
đỉnh 1900 điểm ngay trước Tết như thế nào?
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá
nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt
Thị trường thường có phản ứng tốt trong 2 tuần trước Tết
nhưng năm nay tôi nghĩ sẽ khó đoán. Do thị trường đã đánh mất cân bằng trên
vùng MA(20) dẫn tới khả năng trở lại xu hướng tăng sẽ khó khăn hơn và cần nhiều
nỗ lực hơn của dòng tiền. Thời gian đầu thị trường sẽ trong trạng thái thăm dò
cung cầu, có những lúc sẽ giảm điểm sau nhịp hồi phục. Nếu thị trường vẫn bảo
toàn khả năng hỗ trợ của vùng 1800 điểm và tích lũy tốt trong giai đoạn này thì
tôi nghĩ thị trường sẽ có cơ hội tăng điểm lúc cận Tết và khả năng vượt ngưỡng
1900 điểm có thể xảy ra sát hoặc sau Tết.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Dựa trên thống kê lịch sử và tâm lý thị trường hiện tại, kịch
bản về một “con sóng đón Tết” trong hai tuần tới là tương đối khả quan. Thói
quen tất toán vị thế margin và rút tiền mặt thường diễn ra sớm, nên giai đoạn
sát Tết lại là lúc áp lực bán yếu dần, tạo điều kiện cho bên mua làm chủ thế trận.
Tuy nhiên, việc kỳ vọng VN-Index vượt đỉnh 1900 điểm ngay
trước Tết theo tôi có phần hơi lạc quan quá mức. Tôi nghiêng về kịch bản thị
trường sẽ hồi phục và tích lũy chặt chẽ trong vùng 1850 - 1880 điểm. Việc chinh
phục mốc 1900 điểm có lẽ sẽ cần sự bùng nổ của dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ, khi
tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn và cởi mở hơn với các thông tin kinh tế vĩ
mô đầu năm.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Theo đánh giá của tôi, hiệu ứng mùa vụ trước Tết vẫn có thể
hỗ trợ tâm lý thị trường, nhưng với mặt bằng thanh khoản hiện tại còn thấp, kịch
bản chủ đạo nhiều khả năng là đi ngang tích lũy và tăng chọn lọc. Để hình thành
một nhịp tăng rõ ràng hơn, thị trường cần thêm yếu tố xúc tác, chẳng hạn như sự
cải thiện của dòng vốn ngoại hoặc tín hiệu đồng thuận rõ hơn từ các nhóm dẫn dắt.
Đối với mốc 1900 điểm, đây vẫn là vùng cản mạnh trong ngắn hạn.
Khi chưa có sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và độ lan tỏa, khả năng VN-Index
bứt phá ngay trước Tết là không cao. Kịch bản hợp lý hơn là chỉ số giữ nền giá ổn
định để kiểm định thêm lực cầu quanh vùng cao, tạo tiền đề cho xu hướng tích cực
hơn sau kỳ nghỉ lễ.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Có lẽ năm nay diễn biến thị trường sẽ khác hơn và VN-Index
có thể sẽ chưa thể vượt qua mốc đỉnh 1900 điểm trước tết. Pha điều chỉnh kéo
dài và các phiên hồi phục thanh khoản chưa tăng mạnh có thể khiến chúng ta nghĩ
đến giai đoạn hồi về đỉnh cũ và tích lũy để chuẩn bị cho pha vượt đỉnh sau Tết
Nguyên đán thì có vẻ phù hợp hơn.
Trong lần trao đổi tuần trước anh chị khuyến nghị nhà đầu tư
cơ cấu danh mục và sẵn sàng mua trở lại ở nhịp điều chỉnh. Vậy tuần qua anh chị
đã gia tăng trở lại tỷ trọng cổ phiếu hay chưa, tỷ trọng hiện tại là bao nhiêu?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Đúng như khuyến nghị trong lần trao đổi trước, tôi đã tận dụng
nhịp giảm sâu khi VN-Index chạm vùng 1800 điểm để thực hiện giải ngân trở lại.
Trong tuần qua, tôi đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 60-70%, tập trung chủ
yếu vào việc “cover” lại những mã cơ bản đã bán chốt lời trước đó và mở vị thế
mới ở nhóm ngành tiêu dùng, bán lẻ.
Việc duy trì khoảng 30% tiền mặt là cần thiết để quản trị rủi
ro trong bối cảnh thị trường có thể có những biến động bất ngờ trước khi bước
vào kỳ nghỉ dài. Chiến lược chủ đạo lúc này là nắm giữ và quan sát, ưu tiên các
cổ phiếu có nền tảng kết quả kinh doanh quý 4/2025 vượt trội để đón đầu sóng
tăng trưởng sau Tết.
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá
nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt
Trong thời gian gần đây, khi thị trường gặp khó khăn tại
vùng 1900 điểm, vùng biên trên của kênh giá tăng Trung - Dài hạn, hành động cơ
cấu danh mục và kiểm soát rủi ro ngắn hạn cần được ưu tiên, như bán ra hoặc giảm
tỷ trọng đối với các cổ phiếu đã chuyển sang xu hướng tiêu cực hoặc chưa có nền
tích lũy tốt, và cân nhắc vùng giá tốt để chốt lời ngắn hạn đối với các cổ phiếu
tăng nhanh đến vùng cản.
Khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1800 điểm, nhà đầu
tư có cơ hội giải ngân nhưng tạm thời mang tính chất “trading” ngắn hạn. Đồng
thời nên tập trung ưu tiên một số cổ phiếu lùi lại vùng nền tích lũy hoặc điều
chỉnh về vùng hỗ trợ sau đợt tăng giá gần đây, vẫn nên tránh các cổ phiếu có diễn
biến tiêu cực trong thời gian trước.
Trong tuần rồi, tôi cũng giải ngân đẩy tỷ trọng cổ phiếu lên
nhưng cũng hạ tỷ trọng vào cuối tuần và đưa tỷ trọng cổ phiếu lùi lại mức 60 -
65%. Hoạt động mua bán ngắn hạn diễn ra trong tuần vừa rồi và dự kiến sẽ tiếp tục
trong tuần kế tiếp.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Nhịp điều chỉnh và hoạt động cơ cấu danh mục linh hoạt để
tái tái đầu tư vào các nhóm cổ phiếu năng lượng, dầu khí, bất động sản khu công
nghiệp… có hiệu quả đáng kể. Giai đoạn này tôi vẫn ưu tiên quản lý danh mục và
chọn lựa cổ phiếu để giao dịch tập trung. Tỷ trọng cổ phiếu vẫn ở mức cao nhưng
số lượng cổ phiếu nắm giữ ít hơn bởi chọn đúng cổ phiếu và giao dịch tập trung
vẫn sẽ là chìa khóa cho mức sinh lời khả quan.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Về vị thế cổ phiếu, trong tuần qua tôi có gia tăng tỷ trọng ở
mức vừa phải, phù hợp khẩu vị ngắn hạn, đúng theo hướng cơ cấu danh mục đã đề cập
trước đó. Việc giải ngân chủ yếu mang tính chọn lọc theo sự dịch chuyển của
dòng tiền, tập trung nhiều vào các nhóm ngành như Tiêu dùng (như Thực phẩm – Đồ
uống, Bán lẻ) và Dầu khí, Công nghệ, nơi dòng tiền bắt đầu cho thấy tín hiệu
quay lại và khả năng giữ nhịp tương đối tốt trong giai đoạn thị trường chung
còn giằng co.
Ở chiều ngược lại, tôi vẫn giữ sự thận trọng với những cổ
phiếu đã hồi nhanh nhưng chưa đi kèm cải thiện rõ rệt về thanh khoản hoặc triển
vọng trung hạn, đặc biệt là các nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Tỷ trọng cổ
phiếu hiện tại duy trì ở mức trung bình, đủ để tham gia xu hướng nhưng vẫn đảm
bảo tính linh hoạt nếu thị trường xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh.
