Xu thế dòng tiền: VN-Index bật lên từ ngưỡng 1800 điểm, thị trường có vào “sóng đón Tết”?

Thị trường tiếp tục có tuần điều chỉnh thứ 2 liên tiếp, nhưng chuỗi giảm 7 phiên đã tạm thời dừng lại cuối tuần qua. Diễn biến phục hồi xuất hiện đúng thời điểm VN-Index lùi lại vùng 1800 điểm, vốn là ngưỡng kháng cự tâm lý cực mạnh vừa được chinh phục thành công hồi đầu tháng 1/2026.

Phản ứng khá nhạy của thị trường quanh ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm được các chuyên gia đánh giá tích cực, phản ánh sự chủ động của dòng tiền bắt đáy và lực cầu tiềm năng còn mạnh. Tuy vậy các ý kiến vẫn chưa khẳng định chắc chắn về cơ hội kết thúc nhịp điều chỉnh này khi thanh khoản còn thấp, các cổ phiếu trụ còn dư địa ảnh hưởng cũng như việc để mất ngưỡng MA20 hàm ý thị trường cần thêm thời gian để ổn định và xác nhận giữ vững vùng 1800 điểm.

Từ trạng thái danh mục, các chuyên gia tỏ ra khá lạc quan khi tăng tỷ trọng cổ phiếu lên, nhưng vẫn dự phòng lượng tiền mặt nhất định. Các chuyên gia đánh giá tích cực về dòng tiền đang dịch chuyển sang nhóm Tiêu dùng bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp, năng lượng…

Mặc dù thị trường có phản ứng tích cực quanh vùng 1800 điểm nhưng các chuyên gia không đánh giá cao cơ hội hình thành “sóng đón Tết” như mọi năm. Ngưỡng hỗ trợ này mới có phản ứng trong 2 phiên và cần thời gian kiểm định một cách chắc chắn. Ngoài ra thanh khoản vẫn còn khá thấp, nên kịch bản đi ngang tích lũy tạo đà cho diễn biến sau Tết được đánh giá cao hơn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đã phục hồi khá tích cực trong hai phiên cuối tuần qua và trùng hợp là VN-Index chạm tới vùng 1800 điểm. Theo anh chị liệu nhịp điều chỉnh này đã kết thúc hay chưa?

Dựa trên thống kê lịch sử và tâm lý thị trường hiện tại, kịch bản về một “con sóng đón Tết” trong hai tuần tới là tương đối khả quan. Thói quen tất toán vị thế margin và rút tiền mặt thường diễn ra sớm, nên giai đoạn sát Tết lại là lúc áp lực bán yếu dần, tạo điều kiện cho bên mua làm chủ thế trận. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường đã có nhịp hồi phục từ vùng 1800 điểm, vùng biên dưới của kênh giá tăng ngắn hạn, cho thấy vùng này đang làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, diễn biến hồi phục này còn hạn chế do thị trường chưa tạo được vùng cân bằng sau khi đánh mất ngưỡng MA(20) và đang mang tính chất thăm dò cung cầu. Do vậy tôi cho rằng vẫn còn sớm để kết luận nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Để thị trường có thể chuyển biến tích cực trong tương lai thì thị trường vẫn cần thời gian để thiết lập nền tích lũy mới trên vùng 1800 điểm.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc VN-Index phục hồi dứt khoát ngay khi chạm ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật 1800 điểm là một tín hiệu cho thấy lực cầu tiềm năng vẫn rất mạnh mẽ. Nhịp điều chỉnh vừa qua có thể coi là một đợt kiểm định cung cần thiết sau giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, để khẳng định nhịp điều chỉnh đã hoàn toàn kết thúc, chúng ta cần quan sát thêm sự đồng thuận về thanh khoản trong các phiên tới. Nếu chỉ số duy trì được đà tăng đi kèm với khối lượng giao dịch cải thiện dần, chúng ta có thể tin tưởng rằng vùng 1800 điểm chính là đáy ngắn hạn vững chắc, tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng giá mới hướng tới các mục tiêu cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo đánh giá của tôi, hai phiên hồi phục cuối tuần giúp thị trường tạm thời lấy lại cân bằng, nhưng nhịp điều chỉnh vẫn chưa thể xem là đã kết thúc. Áp lực điều chỉnh vẫn còn tiềm ẩn ở một số cổ phiếu trụ lớn như nhóm Vingroup hay Vietjet, những mã có thể tiếp tục tạo lực kéo giảm lên chỉ số. Bên cạnh đó, dù thị trường phục hồi về mặt điểm số, thanh khoản bình quân cả tuần lại suy giảm, cho thấy động lực mua chưa thực sự thuyết phục và dòng tiền vẫn mang tính thăm dò.

Trong bối cảnh này, vùng 1850 – 1860 điểm sẽ đóng vai trò là vùng cản quan trọng, nơi xu hướng ngắn hạn được kiểm định. Chỉ khi VN-Index vượt qua và duy trì ổn định trên vùng này với sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản và độ lan tỏa, mới có cơ sở để xác nhận nhịp điều chỉnh đã kết thúc và xu hướng tăng được nối lại.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi thị trường vẫn đang giai đoạn sóng hồi của pha điều chỉnh trung gian, điều này có nghĩa thị trường có hồi và tăng/giảm điểm tích lũy trong tuần tới ở mức điểm cao hơn khu vực 1830 – 1860 điểm. Nhiều nhóm cổ phiếu có thể có pha tăng điểm tốt cho dù chỉ số không biến động nhiều.

Xu thế dòng tiền: Còn sóng kết quả kinh doanh? VN-Index đã ngắt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi quay đầu giảm nhẹ 0,4% tương đương mất 8,34 điểm tuần qua. Trong tuần, chỉ số có tới 3 lần cố gắng đột phá qua mốc 1900 điểm nhưng đều thất bại. Đây là một tín hiệu khá bất lợi về mặt kỹ thuật khi ngưỡng kháng cự này đã chặn được đà tăng của VN-Index trong 10 phiên gần nhất.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

7 phiên điều chỉnh có ảnh hưởng đáng kể của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời khiến đa số cổ phiếu khác cũng giảm theo. Điều này giúp không ít cổ phiếu tốt trở về vùng giá hấp dẫn hơn, tạo điều kiện cho những nhà đầu tư muốn mua. Anh chị quan sát thấy dòng tiền bắt đáy đang chảy đến các cổ phiếu/nhóm cổ phiếu nào?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan sát của tôi, ở chiều dẫn dắt, dòng tiền vẫn luân chuyển ở nhóm doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành, nhưng bắt đầu chọn lọc hơn. Về mặt lan tỏa, dòng tiền đang dịch chuyển khá rõ sang nhóm Tiêu dùng, đặc biệt ở các phân ngành nhỏ như Thực phẩm – Đồ uống và Bán lẻ, nơi nền tảng cơ bản ổn định, nhu cầu ít biến động theo chu kỳ. Nhóm Dầu khí cũng ghi nhận dòng tiền duy trì sự quan tâm, đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường nhờ yếu tố nền tảng và câu chuyện ngành còn hiệu lực.

Ngược lại, các nhóm cổ phiếu sử dụng đòn bẩy tài chính cao hoặc triển vọng kém thuận lợi trong bối cảnh lãi suất chưa hạ nhiệt vẫn chưa thu hút được dòng tiền bắt đáy đáng kể.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

7 phiên điều chỉnh đã có tác động đáng kể đến các cổ phiếu trên thị trường, trong đó có cả nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, tác động lên nhóm vốn hóa lớn hạn chế hơn các nhóm khác và một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như GAS, GVR, PNJ, BID ... vẫn giữ được nhịp tăng hoặc giữ được vùng giá tốt.

Có hiện tượng bắt giá thấp tại một số nhóm cổ phiếu như Khu công nghiệp, Bất động sản dân dụng, Ngân hàng tư nhân... nhưng khả năng bền vững chưa chắc chắn. Diễn biến tốt trên thị trường vẫn đang nằm ở một số nhóm đã chuyển xu hướng tăng trong thời gian gần đây như nhóm Dầu khí, Xăng dầu, Bán lẻ, Thực phẩm...

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi thấy nhóm cổ phiếu dệt may, thủy sản, tài chính và đặc biệt nhóm cổ phiếu năng lượng dầu khí, bất động sản khu công nghiệp đang có những diễn biến tốt hơn cả.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Trong 7 phiên điều chỉnh vừa qua, áp lực từ nhóm vốn hóa lớn đã đưa định giá của nhiều cổ phiếu cơ bản về mức chiết khấu rất hấp dẫn. Theo quan sát của tôi, dòng tiền bắt đáy đang có sự dịch chuyển rõ nét từ nhóm Ngân hàng sang các nhóm ngành có tính chu kỳ và hưởng lợi từ sức mua cuối năm. Cụ thể, nhóm cổ phiếu Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống đang thu hút dòng tiền chủ động nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh đột biến dịp Tết.

Bên cạnh đó, nhóm Bất động sản khu công nghiệp và Công nghệ cũng ghi nhận lực cầu bắt đáy dứt khoát tại các vùng hỗ trợ cứng, cho thấy nhà đầu tư dài hạn đang tranh thủ nhịp rung lắc để tích lũy vị thế cho chiến lược đầu tư năm 2026.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Chỉ còn hai tuần giao dịch nữa là đến Tết Nguyên đán. Thống kê trong 5 năm trở lại đây thị trường thường tăng ở hai tuần này. Liệu năm nay sẽ lại có một “con sóng đón Tết”? Nếu có, anh chị đánh giá cơ hội VN-Index vượt đỉnh 1900 điểm ngay trước Tết như thế nào?

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường thường có phản ứng tốt trong 2 tuần trước Tết nhưng năm nay tôi nghĩ sẽ khó đoán. Do thị trường đã đánh mất cân bằng trên vùng MA(20) dẫn tới khả năng trở lại xu hướng tăng sẽ khó khăn hơn và cần nhiều nỗ lực hơn của dòng tiền. Thời gian đầu thị trường sẽ trong trạng thái thăm dò cung cầu, có những lúc sẽ giảm điểm sau nhịp hồi phục. Nếu thị trường vẫn bảo toàn khả năng hỗ trợ của vùng 1800 điểm và tích lũy tốt trong giai đoạn này thì tôi nghĩ thị trường sẽ có cơ hội tăng điểm lúc cận Tết và khả năng vượt ngưỡng 1900 điểm có thể xảy ra sát hoặc sau Tết.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dựa trên thống kê lịch sử và tâm lý thị trường hiện tại, kịch bản về một “con sóng đón Tết” trong hai tuần tới là tương đối khả quan. Thói quen tất toán vị thế margin và rút tiền mặt thường diễn ra sớm, nên giai đoạn sát Tết lại là lúc áp lực bán yếu dần, tạo điều kiện cho bên mua làm chủ thế trận.

Tuy nhiên, việc kỳ vọng VN-Index vượt đỉnh 1900 điểm ngay trước Tết theo tôi có phần hơi lạc quan quá mức. Tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ hồi phục và tích lũy chặt chẽ trong vùng 1850 - 1880 điểm. Việc chinh phục mốc 1900 điểm có lẽ sẽ cần sự bùng nổ của dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ, khi tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn và cởi mở hơn với các thông tin kinh tế vĩ mô đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo đánh giá của tôi, hiệu ứng mùa vụ trước Tết vẫn có thể hỗ trợ tâm lý thị trường, nhưng với mặt bằng thanh khoản hiện tại còn thấp, kịch bản chủ đạo nhiều khả năng là đi ngang tích lũy và tăng chọn lọc. Để hình thành một nhịp tăng rõ ràng hơn, thị trường cần thêm yếu tố xúc tác, chẳng hạn như sự cải thiện của dòng vốn ngoại hoặc tín hiệu đồng thuận rõ hơn từ các nhóm dẫn dắt.

Đối với mốc 1900 điểm, đây vẫn là vùng cản mạnh trong ngắn hạn. Khi chưa có sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản và độ lan tỏa, khả năng VN-Index bứt phá ngay trước Tết là không cao. Kịch bản hợp lý hơn là chỉ số giữ nền giá ổn định để kiểm định thêm lực cầu quanh vùng cao, tạo tiền đề cho xu hướng tích cực hơn sau kỳ nghỉ lễ.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Có lẽ năm nay diễn biến thị trường sẽ khác hơn và VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt qua mốc đỉnh 1900 điểm trước tết. Pha điều chỉnh kéo dài và các phiên hồi phục thanh khoản chưa tăng mạnh có thể khiến chúng ta nghĩ đến giai đoạn hồi về đỉnh cũ và tích lũy để chuẩn bị cho pha vượt đỉnh sau Tết Nguyên đán thì có vẻ phù hợp hơn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong lần trao đổi tuần trước anh chị khuyến nghị nhà đầu tư cơ cấu danh mục và sẵn sàng mua trở lại ở nhịp điều chỉnh. Vậy tuần qua anh chị đã gia tăng trở lại tỷ trọng cổ phiếu hay chưa, tỷ trọng hiện tại là bao nhiêu?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Đúng như khuyến nghị trong lần trao đổi trước, tôi đã tận dụng nhịp giảm sâu khi VN-Index chạm vùng 1800 điểm để thực hiện giải ngân trở lại. Trong tuần qua, tôi đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức 60-70%, tập trung chủ yếu vào việc “cover” lại những mã cơ bản đã bán chốt lời trước đó và mở vị thế mới ở nhóm ngành tiêu dùng, bán lẻ.

Việc duy trì khoảng 30% tiền mặt là cần thiết để quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường có thể có những biến động bất ngờ trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Chiến lược chủ đạo lúc này là nắm giữ và quan sát, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng kết quả kinh doanh quý 4/2025 vượt trội để đón đầu sóng tăng trưởng sau Tết.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Trong thời gian gần đây, khi thị trường gặp khó khăn tại vùng 1900 điểm, vùng biên trên của kênh giá tăng Trung - Dài hạn, hành động cơ cấu danh mục và kiểm soát rủi ro ngắn hạn cần được ưu tiên, như bán ra hoặc giảm tỷ trọng đối với các cổ phiếu đã chuyển sang xu hướng tiêu cực hoặc chưa có nền tích lũy tốt, và cân nhắc vùng giá tốt để chốt lời ngắn hạn đối với các cổ phiếu tăng nhanh đến vùng cản.

Khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1800 điểm, nhà đầu tư có cơ hội giải ngân nhưng tạm thời mang tính chất “trading” ngắn hạn. Đồng thời nên tập trung ưu tiên một số cổ phiếu lùi lại vùng nền tích lũy hoặc điều chỉnh về vùng hỗ trợ sau đợt tăng giá gần đây, vẫn nên tránh các cổ phiếu có diễn biến tiêu cực trong thời gian trước.

Trong tuần rồi, tôi cũng giải ngân đẩy tỷ trọng cổ phiếu lên nhưng cũng hạ tỷ trọng vào cuối tuần và đưa tỷ trọng cổ phiếu lùi lại mức 60 - 65%. Hoạt động mua bán ngắn hạn diễn ra trong tuần vừa rồi và dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần kế tiếp.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhịp điều chỉnh và hoạt động cơ cấu danh mục linh hoạt để tái tái đầu tư vào các nhóm cổ phiếu năng lượng, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp… có hiệu quả đáng kể. Giai đoạn này tôi vẫn ưu tiên quản lý danh mục và chọn lựa cổ phiếu để giao dịch tập trung. Tỷ trọng cổ phiếu vẫn ở mức cao nhưng số lượng cổ phiếu nắm giữ ít hơn bởi chọn đúng cổ phiếu và giao dịch tập trung vẫn sẽ là chìa khóa cho mức sinh lời khả quan.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về vị thế cổ phiếu, trong tuần qua tôi có gia tăng tỷ trọng ở mức vừa phải, phù hợp khẩu vị ngắn hạn, đúng theo hướng cơ cấu danh mục đã đề cập trước đó. Việc giải ngân chủ yếu mang tính chọn lọc theo sự dịch chuyển của dòng tiền, tập trung nhiều vào các nhóm ngành như Tiêu dùng (như Thực phẩm – Đồ uống, Bán lẻ) và Dầu khí, Công nghệ, nơi dòng tiền bắt đầu cho thấy tín hiệu quay lại và khả năng giữ nhịp tương đối tốt trong giai đoạn thị trường chung còn giằng co.

Ở chiều ngược lại, tôi vẫn giữ sự thận trọng với những cổ phiếu đã hồi nhanh nhưng chưa đi kèm cải thiện rõ rệt về thanh khoản hoặc triển vọng trung hạn, đặc biệt là các nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại duy trì ở mức trung bình, đủ để tham gia xu hướng nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt nếu thị trường xuất hiện thêm các nhịp điều chỉnh.