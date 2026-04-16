Đưa xuân đào California, dòng trái cây tươi cao cấp chinh phục thị trường Việt

Dòng hoa quả do Hiệp hội Trái cây tươi California đưa vào thị trường Việt Nam được áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo an toàn kiểm dịch thực vật. Từ đó mở ra những tín hiệu tích cực cho thương mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ…

Ngày 14/4, Hiệp hội Trái cây tươi California (CFFA) đã tổ chức “Hội thảo đào tạo về đào và xuân đào California 2026” tại TP. Hồ Chí Minh, chính thức khởi động mùa vụ trái cây hạch (stone fruit) năm 2026, đồng thời giới thiệu dòng sản phẩm đào và xuân đào cao cấp đến thị trường Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế nhận định Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tiềm năng đối với các sản phẩm trái cây cao cấp, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Andrew Anderson-Sprecher, Tùy viên Nông nghiệp cao cấp của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh thương mại nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ kinh tế song phương. “California là nơi sản xuất những loại đào và xuân đào chất lượng hàng đầu thế giới, và chúng tôi kỳ vọng sẽ mang những sản phẩm này đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam,” ông cho biết.

HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH MỚI CHO CHUỖI CUNG ỨNG

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa vụ năm nay là việc áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống (Systems Approach), đã được cơ quan chức năng Việt Nam phê duyệt. Đây là chiến lược quản lý rủi ro dựa trên cơ sở khoa học, kết hợp nhiều biện pháp kiểm soát liên hoàn xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo an toàn kiểm dịch thực vật.

Theo ông Michael Thurlow, Đại diện Mountain View Fruit - doanh nghiệp xuất khẩu và cung ứng trái cây của Mỹ, phương pháp này không phụ thuộc vào một biện pháp đơn lẻ như khử trùng sau thu hoạch, mà triển khai đồng bộ từ vườn trồng, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch đến đóng gói và vận chuyển. Mỗi khâu đóng vai trò như một lớp bảo vệ, giúp giảm thiểu rủi ro dịch hại xuống mức chấp nhận được.

Ông Michael Thurlow, Đại diện Mountain View Fruit, trình bày về phương pháp tiếp cận có hệ thống.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong việc tối ưu quy trình kiểm dịch và logistics, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Bà Caroline Stringer, Giám đốc Thương mại của CFFA, cho biết việc mở cửa thị trường Việt Nam là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Theo bà, việc áp dụng “systems approach” không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn mà còn góp phần tối ưu chi phí sản xuất và xuất khẩu.

“Phương thức mới giúp rút ngắn thời gian từ thu hoạch đến khi hàng đến Việt Nam xuống còn khoảng 2 ngày, so với 3 ngày đối với các lô hàng phải xử lý hun trùng trước đây. Trái cây được vận chuyển bằng container lạnh đến sân bay, sau đó sử dụng các gói gel giữ nhiệt chuyên dụng để duy trì nhiệt độ trong suốt hành trình. Khoang chứa hàng của máy bay hiện đại cũng được kiểm soát khí hậu chặt chẽ,” bà cho biết.

Theo bà Stringer, Việt Nam được xác định là thị trường chiến lược trong dài hạn. “Người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao các loại trái cây có chất lượng và độ ngọt cao. Những giống đào và xuân đào mà nông dân California đã đầu tư trong nhiều năm hoàn toàn phù hợp với thị hiếu này,” bà nói.

THÍCH ỨNG LINH HOẠT TRƯỚC BIẾN ĐỘNG LOGISTICS

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường, bài toán chi phí logistics vẫn là thách thức đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh biến động địa chính trị.

Ông Hải Trần, Giám đốc Kinh doanh của UWL, cho biết chi phí logistics toàn cầu đang chịu áp lực gia tăng mạnh. Theo ông, giá cước vận tải biển và hàng không đã tăng khoảng 30% so với trước đây, khi nhiều hãng tàu điều chỉnh giá do căng thẳng tại Trung Đông. Cùng với đó, chi phí bảo hiểm và giá nhiên liệu leo thang đã đẩy tổng chi phí logistics lên cao.

Song song với đó, chuỗi cung ứng cũng đang đối mặt với nhiều trở ngại. Việc tàu phải thay đổi hành trình, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng thay vì các tuyến đường ngắn hơn, khiến thời gian vận chuyển kéo dài và tiêu thụ nhiên liệu gia tăng. Hệ quả là tình trạng tắc nghẽn tại các cảng trung chuyển lớn như Singapore, Tanjung Pelepas, Rotterdam và Hamburg ngày càng rõ rệt, trong khi nguồn cung container rỗng bị thiếu hụt và lịch trình tàu thiếu ổn định. Những yếu tố này đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất và giao hàng của doanh nghiệp.

Trước bối cảnh này, bà Stringer cho rằng các nhà cung cấp và khách hàng cần phối hợp chặt chẽ để thích ứng với biến động thị trường. Đồng thời, bà bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán giảm thuế giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ sớm hoàn tất, qua đó tạo thêm dư địa cạnh tranh cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng đối với sản phẩm nhập khẩu. Theo bà Stringer, toàn bộ trái cây hạch từ California đều có thể truy xuất đến từng vườn trồng thông qua mã nhận diện lô hàng riêng biệt. Người trồng ghi chép đầy đủ mọi hoạt động tại vườn trong suốt mùa vụ cho đến khi thu hoạch, tuân thủ các yêu cầu của Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam (PPPD).

Tất cả trái cây xuất khẩu sang Việt Nam đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao tương đương thị trường Mỹ về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. “Chúng tôi sẽ không xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào mà chính người trồng không sẵn sàng cho gia đình mình sử dụng,” bà nhấn mạnh.

Ngày 15/4, dòng hoa quả đào và xuân đào cũng đã được CFFA cho ra mắt tại thị trường Hà Nội. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường, yếu tố khác biệt không chỉ nằm ở giá, mà còn ở chất lượng, độ tươi, khả năng truy xuất nguồn gốc và trải nghiệm tiêu dùng.