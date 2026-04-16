Doanh nghiệp bán lẻ bình ổn giá cùng nông sản OCOP

Trong bối cảnh chi phí leo thang, hàng loạt hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu. Đây được xem là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chia sẻ áp lực chi phí với người tiêu dùng…

Không chỉ dừng lại ở các chương trình giảm giá, nhiều đơn vị còn đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP như một phương án nhằm tối ưu hóa vận hành, bình ổn giá hàng hóa.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc ngành hàng của WinCommerce, một số nhóm hàng phụ thuộc nguyên liệu hoặc nguồn cung nhập khẩu cũng đang chịu áp lực chi phí đầu vào, đặc biệt là các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, cũng như một số mặt hàng nông sản nhập khẩu.

Nhằm chủ động duy trì sức mua, WinCommerce lựa chọn hướng đi giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Ông Nguyễn Minh Tâm cho rằng, Việt Nam có nhiều sản phẩm nội địa và đặc sản vùng miền có thể thay thế, giúp giảm chi phí logistics và tăng tính chủ động nguồn cung.

Tại hệ thống siêu thị Winmart, không gian OCOP được dành riêng để tôn vinh hàng Việt địa phương. Từ hạt điều rang củi Hải Bình, bún gạo Nàng Hương, đến cà pháo muối Tâm Đức... tất cả các sản phẩm này đã thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các thương hiệu đến đông đảo người tiêu dùng.

Tương tự, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4), Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng Việt” từ ngày 9 đến 22/4/2026 trên toàn hệ thống. Đây không chỉ là hoạt động kích cầu tiêu dùng, mà còn là nỗ lực khẳng định vai trò của kinh tế hợp tác trong việc đưa hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm OCOP, đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh mạnh mẽ, việc một nhà bán lẻ hoạt động theo mô hình hợp tác xã như Saigon Co.op chủ động đẩy mạnh tiêu thụ hàng nội địa mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là phân phối hàng hóa, đơn vị này còn đóng vai trò cầu nối giữa khu vực sản xuất – nhất là các hợp tác xã, hộ nông dân – với hệ thống tiêu dùng hiện đại.

Chương trình được triển khai tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, trọng tâm là gia tăng tiêu thụ các sản phẩm OCOP và hàng hóa từ khu vực hợp tác xã thông qua chính sách ưu đãi giá và tích điểm cho khách hàng thành viên.

Nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền được đưa vào danh mục khuyến mãi như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, yến đường phèn, gạo lúa tôm hay trà atiso... Đây đều là những sản phẩm gắn với địa phương, có chất lượng và câu chuyện nguồn gốc rõ ràng, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc hệ thống phân phối tham gia sâu vào chuỗi giá trị giúp giảm áp lực tiêu thụ, tạo điều kiện để nhà cung cấp đầu tư nâng chất sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng với khu vực hợp tác xã, nơi còn hạn chế về năng lực thị trường nhưng có nhiều sản phẩm đặc trưng. Ngược lại, khi áp lực đầu vào kéo dài, việc các hệ thống bán lẻ chủ động rút ngắn khâu trung gian, thúc đẩy tiêu thụ hàng nội địa sẽ góp phần chia sẻ chi phí với doanh nghiệp và ổn định thị trường.

Trước đó, tại chương trình kết nối sản phẩm vào hệ thống siêu thị GO!, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long khẳng định: Mỗi món quà quê hương được giới thiệu không chỉ bảo đảm tuyệt đối về an toàn chất lượng mà còn mang theo tâm hồn và bản sắc văn hóa của người dân Vĩnh Long gửi gắm đến nhà phân phối và người tiêu dùng. Đó là những sản phẩm mang đậm chất “nghĩa tình”- một giá trị cốt lõi mà người miền Tây luôn tự hào.

Để bước chân vào “cánh cửa” của hệ thống bán lẻ hiện đại, các doanh nghiệp Vĩnh Long đã trải qua một quá trình chuẩn hóa khắt khe. Anh Huỳnh Phú Lộc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp 620, chia sẻ: “Công ty chúng tôi mang đến sản phẩm dưa lưới và xà lách được trồng trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP, đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Với diện tích canh tác lớn, chúng tôi cam kết bảo đảm cung ứng hàng hóa liên tục và ổn định cho hệ thống siêu thị trong suốt cả năm”.

Về phía nhà phân phối, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail, đánh giá cao sự cải tiến vượt bậc về bao bì, nhãn mác của các doanh nghiệp. Bà Vân cho biết: “Chúng tôi mong muốn tìm kiếm nguồn hàng đặc sản địa phương để giới thiệu rộng khắp hệ thống trên toàn quốc, qua đó kích cầu và quảng bá hàng Việt hiệu quả hơn. Chúng tôi đặc biệt ưu tiên những nhà cung cấp có chứng nhận OCOP, các tiêu chuẩn vùng trồng đặc biệt và các sáng kiến về bao bì xanh, thân thiện với môi trường”.

Có thể thấy, từ tiêu thụ chủ yếu tại thị trường bán lẻ truyền thống hay sự kiện giao thương ngắn hạn, nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương đã từng bước mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm vào siêu thị, lên sàn thương mại điện tử, hướng tới xuất khẩu. Sự phát triển này đã mở ra cơ hội giúp sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng ở quy mô rộng hơn.

Tuy nhiên, để hàng hóa được “lên kệ” tại siêu thị, nhiều doanh nghiệp còn e ngại do phải trải qua các bước hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chấp nhận hình thức ký với thời gian công nợ khá dài, điều này như “bài toán khó” đối với thực phẩm tươi sống vốn có thời gian bảo quản ngắn. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển cao làm giá bán tăng mạnh, thương hiệu chưa phát triển nên khó cạnh tranh... cũng khiến không ít đơn vị còn dè dặt khi tham gia kênh phân phối hiện đại.

Bên cạnh đó, bà Trịnh Vân Hoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, cho rằng khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP cũng chưa được doanh nghiệp chú trọng. “Đây là những lý do khiến người tiêu dùng đánh đồng chất lượng sản phẩm OCOP với những mặt hàng tương tự chưa được gắn sao OCOP,” bà Hoa nói.

Thông tin về việc hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm OCOP, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho biết, thời gian tới các hệ thống siêu thị sẽ triển khai cơ chế hỗ trợ chủ thể OCOP như giảm chiết khấu, tổ chức các tuần hàng, chợ phiên chuyên đề sản phẩm OCOP tại khuôn viên siêu thị.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các chủ thể OCOP, từ đó giúp những đơn vị sản xuất biết được các yêu cầu, tiêu chuẩn, khả năng đưa hàng hóa vào tiêu thụ tại hệ thống bán lẻ hiện đại.