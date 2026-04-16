Doanh nghiệp bán lẻ bình ổn giá cùng nông sản OCOP
Tuệ Mỹ
16/04/2026, 12:13
Trong bối cảnh chi phí leo thang, hàng loạt hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu. Đây được xem là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chia sẻ áp lực chi phí với người tiêu dùng…
Không chỉ dừng lại ở các chương trình giảm giá, nhiều đơn vị còn đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP như một phương
án nhằm tối ưu hóa vận hành, bình ổn giá hàng hóa.
Theo đánh giá của ông Nguyễn
Minh Tâm, Giám đốc ngành hàng của WinCommerce, một số nhóm hàng phụ thuộc
nguyên liệu hoặc nguồn cung nhập khẩu cũng đang chịu áp lực chi phí đầu vào, đặc
biệt là các nhóm hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, cũng như một số mặt hàng
nông sản nhập khẩu.
Nhằm chủ động duy trì sức mua, WinCommerce lựa
chọn hướng đi giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Ông Nguyễn Minh Tâm cho rằng,
Việt Nam có nhiều sản phẩm nội địa và đặc sản vùng miền có thể thay thế, giúp
giảm chi phí logistics và tăng tính chủ động nguồn cung.
Tại hệ thống siêu thị Winmart, không gian OCOP được
dành riêng để tôn vinh hàng Việt địa phương. Từ hạt điều rang củi Hải
Bình, bún gạo Nàng Hương, đến cà pháo muối Tâm Đức... tất cả các sản phẩm này
đã thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các thương hiệu đến đông đảo người
tiêu dùng.
Tương tự, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4), Saigon
Co.op triển khai chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng Việt”
từ ngày 9 đến 22/4/2026 trên toàn hệ thống. Đây không chỉ là hoạt động kích cầu
tiêu dùng, mà còn là nỗ lực khẳng định vai trò của kinh tế hợp tác trong việc
đưa hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm OCOP, đến gần hơn với người tiêu dùng.
Trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh mạnh mẽ, việc một
nhà bán lẻ hoạt động theo mô hình hợp tác xã như Saigon Co.op chủ động đẩy mạnh
tiêu thụ hàng nội địa mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ đơn thuần là phân phối
hàng hóa, đơn vị này còn đóng vai trò cầu nối giữa khu vực sản xuất – nhất là
các hợp tác xã, hộ nông dân – với hệ thống tiêu dùng hiện đại.
Chương trình được triển khai tại hơn 800 điểm bán trên toàn
quốc, trọng tâm là gia tăng tiêu thụ các sản phẩm OCOP và hàng hóa từ khu vực hợp
tác xã thông qua chính sách ưu đãi giá và tích điểm cho khách hàng thành viên.
Nhiều
sản phẩm đặc trưng vùng miền được đưa vào danh mục khuyến mãi như bánh tráng
Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, yến đường phèn, gạo
lúa tôm hay trà atiso... Đây đều là những sản phẩm gắn với địa phương, có chất lượng
và câu chuyện nguồn gốc rõ ràng, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.
Ở góc độ doanh nghiệp, việc hệ thống phân phối tham gia sâu
vào chuỗi giá trị giúp giảm áp lực tiêu thụ, tạo điều kiện để nhà cung cấp đầu
tư nâng chất sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng với khu vực hợp tác xã, nơi
còn hạn chế về năng lực thị trường nhưng có nhiều sản phẩm đặc trưng. Ngược lại,
khi áp lực đầu vào kéo dài, việc các hệ thống bán lẻ chủ động rút ngắn khâu
trung gian, thúc đẩy tiêu thụ hàng nội địa sẽ góp phần chia sẻ chi phí với
doanh nghiệp và ổn định thị trường.
Trước đó, tại chương trình kết nối sản phẩm vào hệ thống siêu thị
GO!, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long khẳng định: Mỗi món quà quê hương được giới thiệu
không chỉ bảo đảm tuyệt đối về an toàn chất lượng mà còn mang theo tâm hồn và bản
sắc văn hóa của người dân Vĩnh Long gửi gắm đến nhà phân phối và người tiêu
dùng. Đó là những sản phẩm mang đậm chất “nghĩa tình”- một giá trị cốt lõi mà người miền Tây luôn tự hào.
Để bước chân vào “cánh cửa” của hệ thống bán lẻ hiện đại,
các doanh nghiệp Vĩnh Long đã trải qua một quá trình chuẩn hóa khắt khe. Anh Huỳnh Phú Lộc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
nông nghiệp 620, chia sẻ: “Công ty chúng tôi
mang đến sản phẩm dưa lưới và xà lách được trồng trong nhà màng theo tiêu chuẩn
VietGAP, đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Với diện tích canh tác lớn, chúng tôi
cam kết bảo đảm cung ứng hàng hóa liên tục và ổn định cho hệ thống siêu thị
trong suốt cả năm”.
Về phía nhà phân phối, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền
thông Tập đoàn Central Retail, đánh giá cao sự cải tiến vượt bậc về bao bì,
nhãn mác của các doanh nghiệp. Bà Vân cho biết: “Chúng tôi mong
muốn tìm kiếm nguồn hàng đặc sản địa phương để giới thiệu rộng khắp hệ thống
trên toàn quốc, qua đó kích cầu và quảng bá hàng Việt hiệu quả hơn. Chúng tôi đặc
biệt ưu tiên những nhà cung cấp có chứng nhận OCOP, các tiêu chuẩn vùng trồng đặc
biệt và các sáng kiến về bao bì xanh, thân thiện với môi trường”.
Có thể thấy, từ tiêu thụ chủ yếu tại thị trường bán lẻ truyền
thống hay sự kiện giao thương ngắn hạn, nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương
đã từng bước mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm vào siêu thị, lên sàn thương
mại điện tử, hướng tới xuất khẩu. Sự phát triển này đã mở ra cơ hội giúp sản phẩm
địa phương tiếp cận người tiêu dùng ở quy mô rộng hơn.
Tuy nhiên, để hàng hóa được “lên kệ” tại siêu thị, nhiều doanh
nghiệp còn e ngại do phải trải qua các bước hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chấp nhận
hình thức ký với thời gian công nợ khá dài, điều này như “bài toán khó” đối với
thực phẩm tươi sống vốn có thời gian bảo quản ngắn. Bên cạnh đó, chi phí vận
chuyển cao làm giá bán tăng mạnh, thương hiệu chưa phát triển nên khó cạnh
tranh... cũng khiến không ít đơn vị còn dè dặt khi tham gia kênh phân phối hiện
đại.
Bên cạnh đó, bà Trịnh Vân Hoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, cho rằng khâu quảng
bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP cũng chưa được doanh nghiệp chú trọng. “Đây là những
lý do khiến người tiêu dùng đánh đồng chất lượng sản phẩm OCOP với những mặt
hàng tương tự chưa được gắn sao OCOP,” bà Hoa nói.
Thông tin về việc hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm OCOP, Chủ tịch
Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho biết, thời gian tới các hệ
thống siêu thị sẽ triển khai cơ chế hỗ trợ chủ thể OCOP như giảm chiết khấu, tổ chức các tuần hàng, chợ phiên chuyên đề sản phẩm OCOP tại khuôn viên
siêu thị.
Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các chủ thể
OCOP, từ đó giúp những đơn vị sản xuất biết được các yêu cầu, tiêu chuẩn, khả năng đưa
hàng hóa vào tiêu thụ tại hệ thống bán lẻ hiện đại.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
