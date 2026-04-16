Nghịch lý tiêu dùng đang định hình phân khúc “xa xỉ vừa túi tiền”
Hải Yến
16/04/2026, 10:20
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, giới trẻ ngày càng thắt chặt chi tiêu ở những nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, song song với đó là sự gia tăng mạnh mẽ của những khoản chi mang tính “tự thưởng”, từ ẩm thực cao cấp đến các sản phẩm hàng hiệu…
Thời gian gần
đây, không khó để bắt gặp hình ảnh người trẻ “săn sale” từng nghìn đồng trên
các nền tảng như Shopee, Lazada. Họ cũng thường so sánh giá giữa các cửa hàng tiện lợi hoặc
lựa chọn các gói tiết kiệm trong tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, cùng nhóm đối
tượng này lại sẵn sàng chi vài triệu đồng cho một bữa ăn fine dining, một chuyến
du lịch ngắn ngày hay vé tham dự các sự kiện âm nhạc.
Điều này cho thấy bức tranh không đơn giản
là “cắt giảm”, mà là một quá trình tái phân bổ ngân sách theo hướng chọn lọc và
có tính toán hơn. Nghịch lý tiêu dùng như vậy cũng đang góp phần định hình một
phân khúc tiêu dùng mới: “xa xỉ vừa túi tiền”, nơi trải nghiệm nâng tầm bản
thân được thiết kế để trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Theo báo
cáo năm 2024 của NielsenIQ, có tới 73% người tiêu dùng Đông Nam Á chủ động tìm
kiếm giá trị tối ưu khi mua sắm, thông qua việc săn khuyến mãi và so sánh giá.
Dù vậy, báo cáo cũng cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng quay lưng hoàn
toàn với các sản phẩm, dịch vụ cao cấp. Trái lại, nhóm
khách hàng trẻ vẫn duy trì, thậm chí gia tăng chi tiêu cho những nhu cầu thể hiện
phong cách sống.
CÁC
DOANH NGHIỆP “CHỚP THỜI CƠ”
Thay vì
theo đuổi sự xa xỉ xa vời như bất động sản hay siêu xe, người tiêu dùng Gen Z tập trung
vào phân khúc "Xa xỉ vừa túi tiền" (Affordable luxury). Đây là những sản phẩm
hoặc dịch vụ mang lại cảm giác cao cấp, nâng tầm bản thân nhưng có mức giá
trong tầm với.
Tại Việt Nam, nghiên cứu của Decision Lab cho thấy hơn một nửa
người tiêu dùng Gen Z sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm hoặc dịch vụ “mang cảm
giác cao cấp”, với điều kiện mức giá vẫn nằm trong ngưỡng hợp lý. Khi người trẻ ngày càng tìm kiếm sự cân bằng giữa
khát vọng sở hữu giá trị cao cấp và áp lực tài chính thực tế, các thương hiệu
biết cách “giải mã” nhu cầu này đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Chẳng hạn,
trong lĩnh vực thời trang và phụ kiện, sự thành công của các nhà phân phối như
Maison RMI cho thấy sức hút rõ rệt của chiến lược này. Những thương hiệu như
Charles & Keith, Pedro hay MLB đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người
tiêu dùng nhờ thiết kế bắt kịp xu hướng, tiệm cận phong cách high-end nhưng chỉ
có giá trung bình từ khoảng 1,5 đến 4 triệu đồng.
Tương tự,
các thương hiệu nội địa như GIGI hay L Soul,... cũng đang nổi lên như những “hiện
tượng”. Không đơn thuần là quần áo, sản phẩm của họ trở thành công cụ thể hiện
bản sắc cá nhân trong các dịp đặc biệt, nơi hình ảnh và ấn tượng thị giác đóng
vai trò then chốt.
Ở mảng mỹ
phẩm và chăm sóc cá nhân, người tiêu dùng có xu hướng “mix-match”, kết hợp giữa
các sản phẩm phổ thông và một số mặt hàng mang tính biểu tượng. Việc sở hữu một
thỏi son từ Dior hay một chai nước hoa mini của Jo Malone trở thành lựa chọn phổ
biến, không chỉ vì công năng mà còn vì giá trị thương hiệu đi kèm. Các hệ thống
bán lẻ như Hasaki hay Beauty Box ghi nhận nhóm sản phẩm “high-end mini” (sản phẩm
cao cấp kích thước nhỏ) duy trì sức mua cao, phản ánh xu hướng tiếp cận xa xỉ có
chọn lọc.
Xu hướng
này tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực ẩm thực và trải nghiệm, nơi “xa xỉ” được tái
định nghĩa không còn nằm hoàn toàn ở mức giá tuyệt đối, mà ở cách giá trị được
“đóng gói” trong từng trải nghiệm cụ thể. Tại Sofitel Legend Metropole hay Capella Hanoi,
khách hàng sẵn sàng chi trả mức phí cao để nhận lại tổng hòa các giá trị vô
hình. Từ tiêu chuẩn phục vụ khắt khe, không gian di sản biệt lập đến “giá trị
trình diễn” giúp khẳng định bản sắc cá nhân trên không gian số.
Không thể
không kể đến mô hình ẩm thực omakase đã “làm mưa làm gió” trên các nền tảng xã
hội. Những nhà hàng như Sushi Jion hay Shin-kon đã góp phần đưa trải nghiệm
fine dining kiểu Nhật đến gần hơn với nhóm khách hàng trung lưu, thay vì chỉ phục
vụ tầng lớp thu nhập rất cao như trước đây.
Với mức giá phổ biến dao động từ
khoảng 1,5 đến 5 triệu đồng/người, các set omakase được “định vị lại” như một
hình thức tiêu dùng theo dịp, tương tự việc mua một món phụ kiện cao cấp “tự
thưởng” thay vì một chuẩn mực xa xỉ thường nhật.
TIẾT KIỆM THÔNG MINH HAY
BẪY CHI TIÊU CẢM XÚC?
Sự trỗi
dậy của xu hướng “xa xỉ vừa túi tiền” phản ánh rõ nét những biến động
sâu sắc trong cấu trúc kinh tế xã hội đương đại, đặc biệt là khi áp lực tài
chính ngày càng gia tăng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Theo nhiều phân tích
thị trường, giá nhà tại Hà Nội và TP.HCM hiện cao gấp khoảng 18 - 32 lần thu nhập
trung bình, khiến khả năng sở hữu tài sản lớn của người trẻ ngày càng xa vời.
Trước áp
lực tài chính này, một bộ phận người trẻ chuyển hướng sang những hình thức tiêu
dùng mang tính “phần thưởng ngắn hạn”. Khi các mục tiêu dài hạn trở nên khó tiếp
cận, nhu cầu tận hưởng hiện tại thông qua những sản phẩm hoặc trải nghiệm mang
tính biểu trưng trở nên rõ nét hơn.
Song
song đó, sự phổ biến của mạng xã hội đã góp phần hình thành một “nền kinh tế
hình ảnh”, nơi việc sở hữu một món đồ thương hiệu hay trải nghiệm tại không
gian cao cấp có thể nhanh chóng chuyển hóa thành giá trị công nhận. Hiện tượng này tương
đồng với “hiệu ứng son môi” (Lipstick Effect) nhưng được tái hiện dưới hình
thái kỹ thuật số: người tiêu dùng ưu tiên các khoản chi cho vẻ ngoài và trải
nghiệm cao cấp có tính lan tỏa cao để tìm kiếm sự công nhận và kết nối cộng đồng,
đặc biệt trong bối cảnh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) phổ biến.
Ngoài
ra, tư duy “tiết kiệm thông minh” (tận dụng công nghệ, khuyến mãi và các công cụ
tài chính) giúp người tiêu dùng linh hoạt hơn trong phân bổ ngân sách, nhưng đồng
thời cũng mở ra rủi ro khi các hình thức thanh toán như “mua trước trả sau”
ngày càng phổ biến.
Tuy nhiên, việc chi tiêu để duy trì “vẻ ngoài số” có thể khiến một bộ
phận người trẻ vô tình vượt quá khả năng tài chính, hoặc mua sắm thiên lệch - bỏ qua các nhu cầu thiết yếu để chạy theo việc "tạo hình ảnh". Điều này đặt ra bài toán cân bằng giữa
trải nghiệm ngắn hạn và sự ổn định dài hạn trong một thị trường tiêu dùng đang
chuyển mình mạnh mẽ.
Xu hướng hoài cổ tạo nên một thị trường tiêu dùng hấp dẫn
09:57, 03/04/2026
“Tài sản văn hóa” trở thành động lực kinh tế mới
14:43, 02/04/2026
"Lối sống một mình" âm thầm định hình thị trường tiêu dùng
Ngành nước hoa dịch chuyển từ thành phần nguyên liệu đến bản sắc thương hiệu
Trong nhiều năm, ngành nước hoa Trung Quốc phụ thuộc đáng kể vào các nguyên liệu chất lượng cao và thành phần đặc thù - tất cả được nhập khẩu từ các nhà cung cấp phương Tây...
Bài toán kinh tế khác thường của ngành công nghiệp giải trí
Sự trở lại của Kanye West tại SoFi Stadium mới đây cho thấy một mô hình vận hành khác biệt đáng chú ý. Thay vì tiếp cận sân khấu như một công cụ tối ưu hóa doanh thu, nghệ sĩ có thể biến không gian trình diễn thành một thực thể mang tính biểu tượng…
80% người tiêu dùng hiểu rõ về tiêu dùng xanh
Việc lựa chọn lối sống xanh không chỉ là phương thức bảo vệ môi trường mà còn hướng đến thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong tiêu dùng, ưu tiên phương tiện công cộng và nhiên liệu sinh học nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh quốc gia…
Hành trình 60 năm theo đuổi “Cuộc chơi với lá” của Nghệ sỹ Tạ Hải
Từ ngày 15/04 đến 19/04/2026, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), công chúng sẽ có cơ hội đắm mình trong không gian nghệ thuật độc đáo của triển lãm mang tên “Cuộc chơi với lá”…
Các "ông lớn" trực tuyến trong cuộc đua gia tăng lợi nhuận
Ban đầu, các nhà đầu tư rất quan tâm đến sự tăng trưởng số lượng người đăng ký, đặc biệt ngợi ca các công ty có khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận người tiêu dùng. Giờ đây, sự chú ý của họ giờ đây đã chuyển sang các biện pháp gia tăng lợi nhuận…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: