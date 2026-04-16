Kịch cũ soạn lại, VN-Index sắp về vùng đỉnh lịch sử

Kim Phong

16/04/2026, 15:36

Sức mạnh của các cổ phiếu trụ đẩy VN-Index đóng cửa hôm nay lên mức 1819,83 điểm trong khi vùng đỉnh quanh 1880-1900 điểm. Diễn biến này gợi nhớ lại nhịp tăng tháng 12 năm ngoái, khi cũng chỉ vài cổ phiếu lớn cũng đủ sức nâng chỉ số lên tầm cao mới.

VN-Index và các đường MA20, MA50 ngày.
VN-Index và các đường MA20, MA50 ngày.

VN-Index chiều nay không tăng thêm được bao nhiêu, chỉ nhích lên thêm 0,07% nữa so với mức chốt buổi sáng. Nguyên nhân là VIC đã kịch trần, tức là không thể mạnh hơn. VHM cũng đứng im ở mức tăng 4,45% thời điểm cuối phiên sáng. Thống kê có 8 mã trong rổ VN30 nhích giá lên trong phiên chiều nhưng cũng tới 20 mã tụt giá. Chỉ số giằng co được trong tình huống đó đã là rất ổn.

Chỉ riêng VIC, VHM đã đem về 27 điểm cho VN-Index, tức là còn nhiều hơn mức tăng tổng 19,18 điểm của chỉ số này. Giai đoạn nửa sau tháng 12/2025 VN-Index tăng hơn 15% thì VIC tăng trên 46%, VHM tăng 60% kéo là chính, còn lại đa số cổ phiếu giảm.

Hôm nay cũng không khác nhiều lắm, độ rộng sàn HoSE chỉ có 105 mã tăng/213 mã giảm, thậm chí VN30 cũng chỉ có 11 mã tăng/18 mã giảm. Điều này nghĩa là xác suất cao nhà đầu tư thua lỗ trong khi VN-Index tăng.

Một chút tích cực ở nhóm VN30 là số cổ phiếu giảm sâu không nhiều, thậm chí khá cân bằng (về số lượng) với nhóm tăng. Cụ thể, rổ blue-chips ghi nhận 8 mã giảm quá 1% và 7 mã tăng từ quanh 1% trở lên. Số yếu nhất chỉ có CTG giảm 1,28%, GAS giảm 1,01% là thuộc nhóm trụ. Phía tăng chỉ riêng VIC, VHM hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường cũng đã đủ đảm bảo điểm số. Còn lại VPL tăng 2,5%, MSN tăng 1,04%, MWG tăng 1,63% cũng khá tốt.

Với phần còn lại của thị trường thì không được như vậy: Mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với buổi sáng với gần 100 mã giảm quá 1% trong khi phiên sáng mới có 83 mã. Số cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn trong nhóm này tăng gần gấp đôi, với 18 mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. FPT giảm 1,33%, MBB giảm 1,13%, CTG giảm 1,28%, VIB giảm 1,15% có thanh khoản cao.

Vẫn có một số cổ phiếu thu hút được dòng tiền và giữ giá, nhưng mức tăng không mạnh.
Vẫn có một số cổ phiếu thu hút được dòng tiền và giữ giá, nhưng mức tăng không mạnh.

Với các mã midcap, áp lực bán vượt trội ở rất nhiều cổ phiếu: VIX giảm 2,2%, NVL giảm 2,86%, EIB giảm 1,54%, VCK giảm 4,85%, VCG giảm 1,79%, BSR giảm 1,34%, VSC giảm 2,06%... đều thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi mã. Số giảm quá 2% với thanh khoản thấp hơn cũng không ít.

Dù vậy tỷ trọng thanh khoản của nhóm giảm sâu không tăng so với tổng thể thị trường. Tính chung giao dịch ở 100 cổ phiếu yếu nhất vẫn chỉ chiếm 26,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tương đương buổi sáng. Điều này cho thấy số lượng cổ phiếu giảm mạnh đã tăng đáng kể, nhưng giao dịch không quá đột biến. Những mã thanh khoản thấp giảm giá còn do lực cầu quá kém, cũng như bản chất thanh khoản nhỏ khiến giá dễ thay đổi.

Ở phía tăng giá, không có nhiều cổ phiếu mạnh vượt trội, ngoài nhóm Vin chỉ thêm MSN, MWG, POW, TCH, KBC là đáng kể. Các cổ phiếu này đã tăng từ sáng và có thanh khoản khá tốt, chiều nay tiếp tục nhận được dòng tiền bổ sung.

Như vậy diễn biến hôm nay gần giống phiên hôm qua khi các trụ vẫn là nguyên nhân giúp VN-Index tăng, nhưng đa số cổ phiếu rơi vào nhịp điều chỉnh. Thanh khoản thực ra đã sụt giảm. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cuối ngày ghi nhận tăng 1% nhưng nếu không tính VIC, VHM thì lại giảm khoảng 4%.

Khối ngoại phiên chiều giảm cường độ bán nhưng duy trì quy mô mua, giúp vị thế ròng bớt xấu, còn -212,6 tỷ đồng, so với -972,9 tỷ trong buổi sáng. Khối này xả thêm cực mạnh ở FPT, từ mức -230,5 tỷ đồng phiên sáng lên -524 tỷ đồng cuối ngày. VHM cũng bị bán thêm nhưng không nhiều, giá trị ròng -503,2 tỷ. HCM gia nhập nhóm xả mới với -118,7 tỷ. VIX -98,3 tỷ, NVL -76 tỷ không có nhiều thay đổi. Phía mua ròng là VIC +465,2 tỷ, SSI +235,2 tỷ, HPG +75,4 tỷ, ACB +72,6 tỷ, TCH +62,4 tỷ.

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt

Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất

Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát sắp tới của rổ VNDiamond.

VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt

VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt

Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.

Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới

Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới

Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?

Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...

