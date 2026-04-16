Kịch cũ soạn lại, VN-Index sắp về vùng đỉnh lịch sử
Kim Phong
16/04/2026, 15:36
Sức mạnh của các cổ phiếu trụ đẩy VN-Index đóng cửa hôm nay lên mức 1819,83 điểm trong khi vùng đỉnh quanh 1880-1900 điểm. Diễn biến này gợi nhớ lại nhịp tăng tháng 12 năm ngoái, khi cũng chỉ vài cổ phiếu lớn cũng đủ sức nâng chỉ số lên tầm cao mới.
VN-Index chiều nay không tăng thêm được bao nhiêu, chỉ nhích
lên thêm 0,07% nữa so với mức chốt buổi sáng. Nguyên nhân là VIC đã kịch trần,
tức là không thể mạnh hơn. VHM cũng đứng im ở mức tăng 4,45% thời điểm cuối phiên
sáng. Thống kê có 8 mã trong rổ VN30 nhích giá lên trong phiên chiều nhưng cũng
tới 20 mã tụt giá. Chỉ số giằng co được trong tình huống đó đã là rất ổn.
Chỉ riêng VIC, VHM đã đem về 27 điểm cho VN-Index, tức là còn
nhiều hơn mức tăng tổng 19,18 điểm của chỉ số này. Giai đoạn nửa sau tháng
12/2025 VN-Index tăng hơn 15% thì VIC tăng trên 46%, VHM tăng 60% kéo là chính,
còn lại đa số cổ phiếu giảm.
Hôm nay cũng không khác nhiều lắm, độ rộng sàn HoSE chỉ có
105 mã tăng/213 mã giảm, thậm chí VN30 cũng chỉ có 11 mã tăng/18 mã giảm. Điều
này nghĩa là xác suất cao nhà đầu tư thua lỗ trong khi VN-Index tăng.
Một chút tích cực ở nhóm VN30 là số cổ phiếu giảm sâu không
nhiều, thậm chí khá cân bằng (về số lượng) với nhóm tăng. Cụ thể, rổ blue-chips
ghi nhận 8 mã giảm quá 1% và 7 mã tăng từ quanh 1% trở lên. Số yếu nhất chỉ có
CTG giảm 1,28%, GAS giảm 1,01% là thuộc nhóm trụ. Phía tăng chỉ riêng VIC, VHM
hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường cũng đã đủ đảm bảo điểm số. Còn lại
VPL tăng 2,5%, MSN tăng 1,04%, MWG tăng 1,63% cũng khá tốt.
Với phần còn lại của thị trường thì không được như vậy: Mặt
bằng giá thấp hơn đáng kể so với buổi sáng với gần 100 mã giảm quá 1% trong khi
phiên sáng mới có 83 mã. Số cổ phiếu xuất hiện thanh khoản lớn trong nhóm này tăng
gần gấp đôi, với 18 mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. FPT giảm 1,33%, MBB giảm
1,13%, CTG giảm 1,28%, VIB giảm 1,15% có thanh khoản cao.
Với các mã midcap, áp lực bán vượt trội ở rất nhiều cổ phiếu:
VIX giảm 2,2%, NVL giảm 2,86%, EIB giảm 1,54%, VCK giảm 4,85%, VCG giảm 1,79%,
BSR giảm 1,34%, VSC giảm 2,06%... đều thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi mã. Số
giảm quá 2% với thanh khoản thấp hơn cũng không ít.
Dù vậy tỷ trọng thanh khoản của nhóm giảm sâu không tăng so
với tổng thể thị trường. Tính chung giao dịch ở 100 cổ phiếu yếu nhất vẫn chỉ
chiếm 26,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tương đương buổi sáng. Điều này
cho thấy số lượng cổ phiếu giảm mạnh đã tăng đáng kể, nhưng giao dịch không quá
đột biến. Những mã thanh khoản thấp giảm giá còn do lực cầu quá kém, cũng như bản
chất thanh khoản nhỏ khiến giá dễ thay đổi.
Ở phía tăng giá, không có nhiều cổ phiếu mạnh vượt trội, ngoài
nhóm Vin chỉ thêm MSN, MWG, POW, TCH, KBC là đáng kể. Các cổ phiếu này đã tăng
từ sáng và có thanh khoản khá tốt, chiều nay tiếp tục nhận được dòng tiền bổ
sung.
Như vậy diễn biến hôm nay gần giống phiên hôm qua khi các trụ
vẫn là nguyên nhân giúp VN-Index tăng, nhưng đa số cổ phiếu rơi vào nhịp điều
chỉnh. Thanh khoản thực ra đã sụt giảm. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn
cuối ngày ghi nhận tăng 1% nhưng nếu không tính VIC, VHM thì lại giảm khoảng
4%.
Khối ngoại phiên chiều giảm cường độ bán nhưng duy trì quy mô
mua, giúp vị thế ròng bớt xấu, còn -212,6 tỷ đồng, so với -972,9 tỷ trong buổi
sáng. Khối này xả thêm cực mạnh ở FPT, từ mức -230,5 tỷ đồng phiên sáng lên
-524 tỷ đồng cuối ngày. VHM cũng bị bán thêm nhưng không nhiều, giá trị ròng -503,2
tỷ. HCM gia nhập nhóm xả mới với -118,7 tỷ. VIX -98,3 tỷ, NVL -76 tỷ không có
nhiều thay đổi. Phía mua ròng là VIC +465,2 tỷ, SSI +235,2 tỷ, HPG +75,4 tỷ,
ACB +72,6 tỷ, TCH +62,4 tỷ.
Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất
13:29, 16/04/2026
VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu “rơi rụng” hàng loạt
12:08, 16/04/2026
Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới
Ba cổ phiếu trong rổ VNDiamond được các quỹ ETF hơn 12 nghìn tỷ sắp mua nhiều nhất
Chứng khoán MBS dự báo sẽ không có sự thay đổi về cổ phiếu trong kỳ rà soát sắp tới của rổ VNDiamond.
VN-Index tiếp tục bay cao vượt 1800 điểm, cổ phiếu "rơi rụng" hàng loạt
Mặc dù chỉ số đại diện thị trường chốt phiên sáng nay tăng 1% nhưng chỉ riêng VIC và VHM còn đem về điểm số nhiều hơn cả VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng giá.
Đại diện FTSE Russell: Sau nâng hạng, tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng các sản phẩm, bộ chỉ số mới
Đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các ngân hàng trung ương bán vàng: Nhất thời hay lâu dài?
Sau nhiều năm liên tục mua ròng vàng, một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán vàng thời gian gần đây khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran dẫn tới nhu cầu thanh khoản lớn...
Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán
S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: