Xuất khẩu đã vượt xa mục tiêu, hướng tới kỷ lục mới

Với kết quả hơn 680 tỷ USD đạt được trong 9 tháng, và thặng dư thương mại trên 16 tỷ USD, Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2025 sẽ đạt xấp xỉ khoảng 900 tỷ USD và thặng dư trên 20 tỷ USD…

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3/2025 của Bộ Công Thương diễn ra vào chiều 8/10, ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, cho biết xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế trong 9 tháng năm 2025.

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TIẾP TỤC DUY TRÌ TRẠNG THÁI XUẤT SIÊU

Trong 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 680,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu trong quý 3/2025 đạt 128,57 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,6% so với quý 2/2025.

Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm (khu vực kinh tế trong nước đạt 85,41 tỷ USD, tăng 2,0%, chiếm 24,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 263,33 tỷ USD, tăng 21,4%, chiếm 75,5%).

Trong 9 tháng, có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%).

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (đạt 112,8 tỷ USD, tăng 27,7%); tiếp đến là các thị trường Trung Quốc (đạt 49,6 tỷ USD, tăng 11,3%); EU (đạt 41,7 tỷ USD, tăng 9,3%); ASEAN (đạt 28,5 tỷ USD, tăng 2,9%) và Nhật Bản (đạt 19,7 tỷ USD, tăng 9%).

Trong nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhóm công nghiệp chế biến đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước trong 9 tháng năm 2025, với kim ngạch đạt 297,2 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 85,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, các sản phẩm chủ lực như: Điện thoại, máy vi tính, linh kiện, dệt may và giày dép tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, khẳng định vai trò trụ cột của công nghiệp chế biến trong thương mại quốc tế.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản ước đạt 33,2 tỷ USD, tăng tới 15,2% và chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Từ chiều ngược lại, nhập khẩu trong quý 3/2025 đạt 119,66 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,3% so với quý 2/2025. Tính chung 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 332 tỷ USD, tăng 18,8%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 105,67 tỷ USD, tăng 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 226,25 tỷ USD, tăng 26,8%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta (đạt 134,4 tỷ USD, tăng 27,9%); tiếp đến là các thị trường Hàn Quốc (đạt 44,4 tỷ USD, tăng 7%); ASEAN (đạt 39,1 tỷ USD, tăng 14,5%), Nhật Bản (đạt 18,2 tỷ USD, tăng 13,2%); Hoa Kỳ (đạt 13,7 tỷ USD, tăng 23,6%).

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2025, tỷ trọng nhóm hàng cần nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn (chiếm 89%) trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của cả nước và tăng trưởng cao (tăng 19,5%). Ông Sơn nhận định điều này cho thấy nhu cầu đầu vào là nguyên liệu, máy móc để phục vụ cho các hoạt động sản xuất trong nước lớn, phản ánh sự phục hồi của sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu chỉ chiếm 5,2% và nhóm hàng hóa khác chiếm 5,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

“Như vậy, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu (18,8%) cao hơn xuất khẩu (16%) cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi sản xuất trong nước nhưng cũng phần nào tạo sức ép nhất định lên cán cân thương mại”, ông Sơn lưu ý.

Cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu với mức xuất siêu 16,8 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào cân đối vĩ mô và dự trữ ngoại hối của nền kinh tế. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 37,08 tỷ USD.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, cho rằng với tình hình hiện nay, nếu không có biến động bất thường, ngành Công Thương đang đi đúng hướng để đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2025 và dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỷ USD.

TIẾP TỤC THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU, ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG

Mặc dù các kết quả trong quý 3 và 9 tháng năm 2025 rất khả quan, nhưng ông Bùi Huy Sơn nhấn mạnh vẫn cần tập trung theo dõi sát tình hình để kịp thời ứng phó vì còn những khó khăn, thách thức tiềm ẩn. Như ngoài thuế đối ứng của Mỹ, một số thị trường trọng điểm tạm dừng nhập khẩu gạo Việt Nam trong thời gian ngắn, gần đây nhất là sắc lệnh mới về thuế đối với đồ gỗ nhập khẩu từ phía Mỹ: từ 14/10/2025, các mặt hàng gỗ mềm, gỗ xẻ nhập khẩu vào Mỹ sẽ bị áp thuế 10%; tủ bếp, tủ phòng tắm và các sản phẩm gỗ nội thất bọc nệm áp thuế 25%. Kể từ ngày 01/1/2026, mức thuế đối với đồ nội thất bọc nệm sẽ là 30%; tủ bếp và tủ phòng tắm là 50% sẽ có ảnh hưởng đến xuất khẩu nhóm hàng.

Bổ sung thêm, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho biết theo Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay phấn đấu đạt 8,3% - 8,5%. Chính vì vậy, mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sẽ phải gấp 1,5 lần mức tăng trưởng kinh tế, tương đương khoảng 12%.

"Tính đến hôm nay (ngày 8/10/2025), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt trên 680 tỷ USD và cán cân thương mại thặng dư trên 16 tỷ USD. Theo dự báo của chúng tôi, kim ngạch xuất nhập khẩu của năm 2025 sẽ đạt xấp xỉ khoảng 900 tỷ USD và thặng dư là trên 20 tỷ USD”, ông Sơn nhận định.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.

Để đẩy mạnh xuất khẩu trong 3 tháng cuối năm, Bộ Công Thương cùng với các Bộ, ngành sẽ tích cực và chủ động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Chỉ đạo các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài kết nối hoạt động xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nước. Chủ động tháo gỡ những khó khăn về rào cản kỹ thuật, thương mại mà các đối tác đang áp dụng.

Đồng thời, tập trung hoàn thành khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur (khối Thị trường chung Nam Mỹ) và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý 4/2025; thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistan để mở rộng cơ hội tại các thị trường xuất khẩu; sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

Một giải pháp quan trọng nữa, theo ông Sơn là việc triển khai phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Từ 1/7/2025, việc phân cấp từ Bộ Công Thương về các tỉnh, thành phố đã được thực hiện.

Ông Sơn cho biết hiện nay, các tỉnh cùng với Bộ Công Thương được cấp quyền ngang nhau, có thể cùng cấp 31 mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Cục Xuất nhập khẩu đang giao nhiệm vụ cho các tỉnh, đồng thời yêu cầu các tỉnh sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý, công tác đào tạo, và kết nối hệ thống để các Sở Công Thương có thể cấp các C/O này. Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp, cho phép cấp C/O tại nơi nhà máy hoạt động, từ đó giảm thời gian và tiết giảm chi phí.