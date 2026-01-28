Xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD, da giày Việt Nam giữ vị trí thứ hai toàn cầu

Dù đối mặt với những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và rào cản tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, ngành Da Giầy Việt Nam trong năm 2025 vẫn ghi nhận những kết quả ấn tượng, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những "trụ cột" xuất khẩu quan trọng của quốc gia...

Ngày 28/1/2026, Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam (Lefaso) tổ chức Tổng kết ngành Da Giầy năm 2025 và trao bằng khen của Bộ Công Thương cho các doanh nghiệp ngành da giày năm 2025.

XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH ĐẠT GẦN 29 TỶ USD

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Lefaso, đánh giá năm 2025 là một năm đầy thách thức khi kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp. Ngành phải đối mặt với áp lực lớn từ xu hướng thắt chặt chi tiêu, sự cạnh tranh gay gắt và đặc biệt là các yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường, lao động cũng như truy xuất nguồn gốc từ các thị trường khó tính.

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Lefaso phát biểu tại lễ tổng kết.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn khẳng định được sức mạnh nội lực khi duy trì vị thế là quốc gia sản xuất giày dép lớn thứ ba thế giới và xuất khẩu đứng thứ hai toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt gần 29 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Toàn ngành có khoảng 3.000 doanh nghiệp với gần 1,5 triệu lao động, sản lượng đạt từ 1,3 - 1,4 tỷ đôi giày/năm.

Khu vực FDI đóng góp 22,82 tỷ USD (chiếm 80% tổng kim ngạch, tăng 17%), trong khi các doanh nghiệp trong nước đạt 5,84 tỷ USD (tăng trưởng mạnh mẽ 29% so với năm 2024).

Về thị trường, Mỹ vẫn là đối tác lớn nhất với kim ngạch 11,01 tỷ USD. Tiếp sau đó là EU đạt gần 6,88 tỷ USD, Trung Quốc đạt 1,78 tỷ USD, Nhật Bản đạt 1,61 tỷ USD và Hàn Quốc đứng vị trí thứ 5 với 776 triệu USD. Đáng chú ý tại thị trường EU, Hà Lan dẫn đầu với 2,11 tỷ USD, theo sau là Bỉ, Đức và Pháp.

Trong khối CPTPP, Nhật Bản cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất của giày dép Việt Nam, tiếp đến là Canada với 816 triệu USD, Mexico đạt 737 triệu USD, Australia đạt 537 triệu USD.

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TIỀM NĂNG LỚN NHƯNG CẠNH TRANH GAY GẮT

Song song với những thành công trên mặt trận xuất khẩu, thị trường nội địa năm 2025 cũng cho thấy quy mô đầy tiềm năng với mức 1,050 tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 1,544 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng khoảng 4,86%/năm. Lượng tiêu thụ hàng năm đạt khoảng 155 triệu đôi giày.

Bên cạnh kênh phân phối trong nước, các kênh truyền thống như chợ và cửa hàng bán lẻ (vốn là chủ lực ở khu vực nông thôn), các thương hiệu nội địa như Biti’s, Juno, Đông Hải, Vascara, Ananas... đang tập trung phát triển kênh bán hàng hiện đại. Các doanh nghiệp này tự quản lý từ thiết kế đến bán lẻ để kiểm soát thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Các doanh nghiệp ngành da giầy có thành tích xuất sắc được Bộ Công Thương trao bằng khen.

Thương mại điện tử là kênh đóng góp đáng kể, đặc biệt là phân khúc giày thể thao (chiếm 34% doanh thu trực tuyến). Shopee hiện là nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn nhất trong ngành với doanh thu trực tuyến đạt 335 triệu USD vào năm 2024. Doanh thu của Shopee tăng trưởng khoảng 20 - 25%.

Dù vậy, “sân nhà” đang trở thành một cuộc chiến khốc liệt khi thị phần hàng sản xuất trong nước hiện chỉ chiếm gần 40%, trong khi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 30%, phần còn lại thuộc về các quốc gia khác.

Các doanh nghiệp trong nước đang phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ, mẫu mã đa dạng và các thương hiệu quốc tế mạnh về tài chính. Nhiều doanh nghiệp lớn vẫn ưu tiên gia công xuất khẩu mà chưa đầu tư bài bản cho nghiên cứu phát triển sản phẩm tại thị trường nội địa. Bên cạnh đó, chi phí mặt bằng cao, là rào cản lớn cho việc mở rộng hệ thống phân phối. Tình trạng hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ đang làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, uy tín của doanh nghiệp chân chính.

Trước những thực tế này, lãnh đạo Lefaso đã đưa ra những kiến nghị quan trọng nhằm thúc đẩy ngành phát triển bền vững. Mục tiêu then chốt là cần hoàn thiện khung chính sách, xác định rõ lộ trình chuyển dịch từ thuần gia công sang nâng cao giá trị gia tăng.

Nhà nước cần xây dựng định hướng phát triển trung và dài hạn, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, các chính sách cần đảm bảo tính ổn định và nhất quán để doanh nghiệp yên tâm lập kế hoạch đầu tư và tổ chức sản xuất trong dài hạn.