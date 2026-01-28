Xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD, da giày Việt Nam giữ vị trí thứ hai toàn cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 29/01/2026
Song Hà
28/01/2026, 21:36
Dù đối mặt với những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và rào cản tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, ngành Da Giầy Việt Nam trong năm 2025 vẫn ghi nhận những kết quả ấn tượng, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những "trụ cột" xuất khẩu quan trọng của quốc gia...
Ngày 28/1/2026, Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam (Lefaso) tổ chức Tổng kết ngành Da Giầy năm 2025 và trao bằng khen của Bộ Công Thương cho các doanh nghiệp ngành da giày năm 2025.
XUẤT KHẨU TOÀN NGÀNH ĐẠT GẦN 29 TỶ USD
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Lefaso, đánh giá năm 2025 là một năm đầy thách thức khi kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp. Ngành phải đối mặt với áp lực lớn từ xu hướng thắt chặt chi tiêu, sự cạnh tranh gay gắt và đặc biệt là các yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường, lao động cũng như truy xuất nguồn gốc từ các thị trường khó tính.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn khẳng định được sức mạnh nội lực khi duy trì vị thế là quốc gia sản xuất giày dép lớn thứ ba thế giới và xuất khẩu đứng thứ hai toàn cầu. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt gần 29 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Toàn ngành có khoảng 3.000 doanh nghiệp với gần 1,5 triệu lao động, sản lượng đạt từ 1,3 - 1,4 tỷ đôi giày/năm.
Khu vực FDI đóng góp 22,82 tỷ USD (chiếm 80% tổng kim ngạch, tăng 17%), trong khi các doanh nghiệp trong nước đạt 5,84 tỷ USD (tăng trưởng mạnh mẽ 29% so với năm 2024).
Về thị trường, Mỹ vẫn là đối tác lớn nhất với kim ngạch 11,01 tỷ USD. Tiếp sau đó là EU đạt gần 6,88 tỷ USD, Trung Quốc đạt 1,78 tỷ USD, Nhật Bản đạt 1,61 tỷ USD và Hàn Quốc đứng vị trí thứ 5 với 776 triệu USD. Đáng chú ý tại thị trường EU, Hà Lan dẫn đầu với 2,11 tỷ USD, theo sau là Bỉ, Đức và Pháp.
Trong khối CPTPP, Nhật Bản cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất của giày dép Việt Nam, tiếp đến là Canada với 816 triệu USD, Mexico đạt 737 triệu USD, Australia đạt 537 triệu USD.
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TIỀM NĂNG LỚN NHƯNG CẠNH TRANH GAY GẮT
Song song với những thành công trên mặt trận xuất khẩu, thị trường nội địa năm 2025 cũng cho thấy quy mô đầy tiềm năng với mức 1,050 tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 1,544 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng khoảng 4,86%/năm. Lượng tiêu thụ hàng năm đạt khoảng 155 triệu đôi giày.
Bên cạnh kênh phân phối trong nước, các kênh truyền thống như chợ và cửa hàng bán lẻ (vốn là chủ lực ở khu vực nông thôn), các thương hiệu nội địa như Biti’s, Juno, Đông Hải, Vascara, Ananas... đang tập trung phát triển kênh bán hàng hiện đại. Các doanh nghiệp này tự quản lý từ thiết kế đến bán lẻ để kiểm soát thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.
Thương mại điện tử là kênh đóng góp đáng kể, đặc biệt là phân khúc giày thể thao (chiếm 34% doanh thu trực tuyến). Shopee hiện là nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn nhất trong ngành với doanh thu trực tuyến đạt 335 triệu USD vào năm 2024. Doanh thu của Shopee tăng trưởng khoảng 20 - 25%.
Dù vậy, “sân nhà” đang trở thành một cuộc chiến khốc liệt khi thị phần hàng sản xuất trong nước hiện chỉ chiếm gần 40%, trong khi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm gần 30%, phần còn lại thuộc về các quốc gia khác.
Các doanh nghiệp trong nước đang phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ, mẫu mã đa dạng và các thương hiệu quốc tế mạnh về tài chính. Nhiều doanh nghiệp lớn vẫn ưu tiên gia công xuất khẩu mà chưa đầu tư bài bản cho nghiên cứu phát triển sản phẩm tại thị trường nội địa. Bên cạnh đó, chi phí mặt bằng cao, là rào cản lớn cho việc mở rộng hệ thống phân phối. Tình trạng hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ đang làm suy giảm lòng tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, uy tín của doanh nghiệp chân chính.
Trước những thực tế này, lãnh đạo Lefaso đã đưa ra những kiến nghị quan trọng nhằm thúc đẩy ngành phát triển bền vững. Mục tiêu then chốt là cần hoàn thiện khung chính sách, xác định rõ lộ trình chuyển dịch từ thuần gia công sang nâng cao giá trị gia tăng.
Nhà nước cần xây dựng định hướng phát triển trung và dài hạn, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, các chính sách cần đảm bảo tính ổn định và nhất quán để doanh nghiệp yên tâm lập kế hoạch đầu tư và tổ chức sản xuất trong dài hạn.
08:00, 10/06/2025
18:36, 31/05/2025
Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng - “điểm sáng” quan trọng góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho hai quốc gia…
Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (CNTV Houston), trong tháng đầu năm 2026, CNTV đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, nhằm kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu với mạng lưới các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng thương mại uy tín tại miền Nam Hoa Kỳ…
Thực phẩm giá rẻ, không rõ xuất xứ được vận chuyển từ nhiều nơi về Thanh Hóa, tập kết tại các kho lạnh rồi phân phối cho quán ăn, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm...
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến 3 doanh nghiệp về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm sữa Alula Gold Reflux, Babybio Optima 1, do nghi nhiễm độc tố đang bị Cơ quan quản lý về thực phẩm thu hồi...
Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là sáng kiến nằm trong khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN), do Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia thành viên tổ chức. Các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại các sự kiện bên lề Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN, qua đó góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường và phát triển bền vững trong khu vực...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: