Xuất khẩu Hà Tĩnh tăng tốc, thép tiếp tục giữ vai trò “trụ cột”

Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 4 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 vượt mốc 500 triệu USD. Động lực chính vẫn đến từ nhóm thép và phôi thép...

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2026 của tỉnh đạt 132,5 triệu USD, tăng gần 26% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 503,38 triệu USD, tăng 10,58% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm sản phẩm thép và phôi thép tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm hơn 85% tổng kim ngạch. Riêng trong tháng 4/2026, giá trị xuất khẩu của nhóm này đạt 113,5 triệu USD, tăng 20,39% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt 429,25 triệu USD, tăng 12,49% so với cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu đến từ chiến lược mở rộng thị trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, với việc ký kết nhiều đơn hàng lớn tại các thị trường quốc tế. Song song với đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ đối tác nước ngoài.

Bên cạnh “đầu tàu” thép, ngành dệt may của Hà Tĩnh cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 4/2026, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 12,63 triệu USD, tăng gần 30% so với tháng trước. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP đang giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

Ở nhóm lâm sản, mặt hàng dăm gỗ sau giai đoạn trầm lắng đầu năm đã bắt đầu phục hồi. Tháng 4/2026, sản lượng xuất khẩu dăm gỗ tăng gần 43% so với tháng trước, nhờ sự chủ động tìm kiếm đối tác mới bên cạnh thị trường truyền thống Trung Quốc.

Đáng chú ý, xu hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng đang diễn ra rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh. Thay vì phụ thuộc vào sản lượng, các doanh nghiệp đang chú trọng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm thông qua đầu tư công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất. Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu, đảm bảo tiến độ giao hàng và giữ uy tín với đối tác quốc tế cũng được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đã chủ động đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thích ứng.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng trong các tháng còn lại.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, thời gian tới, các sở, ngành sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất – kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, ngành công thương sẽ hoàn thiện kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 – 2030, phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và mở rộng cơ hội xuất khẩu.