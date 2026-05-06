Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu Hà Tĩnh tăng tốc, thép tiếp tục giữ vai trò “trụ cột”

Nguyễn Thuấn

06/05/2026, 08:09

Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 4 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 vượt mốc 500 triệu USD. Động lực chính vẫn đến từ nhóm thép và phôi thép...

Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2026 của tỉnh đạt 132,5 triệu USD, tăng gần 26% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 503,38 triệu USD, tăng 10,58% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm sản phẩm thép và phôi thép tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi chiếm hơn 85% tổng kim ngạch. Riêng trong tháng 4/2026, giá trị xuất khẩu của nhóm này đạt 113,5 triệu USD, tăng 20,39% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu thép và phôi thép đạt 429,25 triệu USD, tăng 12,49% so với cùng kỳ.

Kết quả này chủ yếu đến từ chiến lược mở rộng thị trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, với việc ký kết nhiều đơn hàng lớn tại các thị trường quốc tế. Song song với đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ đối tác nước ngoài.

Bên cạnh “đầu tàu” thép, ngành dệt may của Hà Tĩnh cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 4/2026, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 12,63 triệu USD, tăng gần 30% so với tháng trước. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP đang giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu.

Thép và phôi thép tiếp tục giữ vai trò “xương sống” trong cơ cấu xuất khẩu của Hà Tĩnh.
Thép và phôi thép tiếp tục giữ vai trò “xương sống” trong cơ cấu xuất khẩu của Hà Tĩnh.

Ở nhóm lâm sản, mặt hàng dăm gỗ sau giai đoạn trầm lắng đầu năm đã bắt đầu phục hồi. Tháng 4/2026, sản lượng xuất khẩu dăm gỗ tăng gần 43% so với tháng trước, nhờ sự chủ động tìm kiếm đối tác mới bên cạnh thị trường truyền thống Trung Quốc.

Đáng chú ý, xu hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng đang diễn ra rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh. Thay vì phụ thuộc vào sản lượng, các doanh nghiệp đang chú trọng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm thông qua đầu tư công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất. Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu, đảm bảo tiến độ giao hàng và giữ uy tín với đối tác quốc tế cũng được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đã chủ động đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng thích ứng.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng trong các tháng còn lại.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, thời gian tới, các sở, ngành sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất – kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, ngành công thương sẽ hoàn thiện kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 – 2030, phối hợp tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Hà Tĩnh hướng tới trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu Bắc Trung Bộ

16:01, 05/03/2026

Hà Tĩnh hướng tới trung tâm cây ăn quả và chế biến xuất khẩu Bắc Trung Bộ

Xuất khẩu Nghệ An tăng 57%, cán mốc gần 1,9 tỷ USD

10:59, 30/04/2026

Xuất khẩu Nghệ An tăng 57%, cán mốc gần 1,9 tỷ USD

Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm

23:09, 03/03/2026

Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm

Từ khóa:

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh kim ngạch xuất khẩu Hà Tĩnh thị trường quốc tế xuất khẩu dệt may xuất khẩu thép và phôi thép

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 4 và 4 tháng 2026

Đọc thêm

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng nhân dân tệ có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD...

Campuchia siết chặt thông quan, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng

Campuchia siết chặt thông quan, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng

Kể từ đầu tháng 5/2026, cơ quan chức năng Campuchia đã chính thức áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới. Động thái này không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam…

Dệt may Việt Nam quý 1/2026 vượt “gió ngược”

Dệt may Việt Nam quý 1/2026 vượt “gió ngược”

Dù đối mặt với những biến động khó lường của thị trường quốc tế, ngành dệt may Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 2,9% trong quý 1/2026...

5 trụ cột chiến lược giúp sản phẩm mặt bích bằng thép không gỉ của Việt Nam tránh rủi ro tại Hoa Kỳ

5 trụ cột chiến lược giúp sản phẩm mặt bích bằng thép không gỉ của Việt Nam tránh rủi ro tại Hoa Kỳ

Việt Nam xếp thứ ba trong các nguồn cung cấp mặt bích bằng thép không gỉ sang thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là mặt hàng khá rủi ro khi Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh với một số nước...

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Dù kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4/2026 có phần chững lại, nhưng tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành vẫn giữ vững đà tăng trưởng khả quan. Diễn biến này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của toàn ngành trước các biến động toàn cầu, đồng thời phản ánh sự phân hóa về nhu cầu giữa các nhóm hàng và khu vực thị trường...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng

Thế giới

2

Samsung tái lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Thế giới

3

Nếu loại ảnh hưởng của nhóm trụ, P/E của chứng khoán Việt Nam chỉ là 10,3x

Chứng khoán

4

Định giá các ngân hàng Việt Nam nổi bật trong bức tranh các thị trường mới nổi châu Á

Chứng khoán

5

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy