TP.HCM đề ra giải pháp khẩn về tình trạng tắc nghẽn tại giao lộ Tân Vạn sau khi đóng tỉnh lộ 743

Tỉnh lộ 743 trước đó đã được đóng tạm thời để thi công nút giao Tân Vạn; tuy nhiên đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ nghiêm trọng và nhà chức trách đã phải cho tạm mở lại phân nửa theo chiều dọc mặt đường này, cùng với các giải pháp đồng bộ khác.

Ngày 22/7 vừa qua, Sở Xây dựng TP.HCM đã có Công văn số 1318 gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM báo cáo tình hình giao thông khu vực nút giao Tân Vạn (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; nay là xã Đông Hòa, TP.HCM mới).

Việc đóng tỉnh lộ 743 và điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời sang tuyến quốc lộ 1 là nhằm phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 1 - xây dựng nút giao Tân Vạn, thuộc dự án thành phần 5 của đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua thị xa Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ (nay thuộc phường Đông Hòa, TP.HCM).

Gói thầu do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cũ (Ban quản lý) làm chủ đầu tư; trong đó tiến hành điều chỉnh đóng đường tỉnh lộ 743 (hướng từ cầu Đồng Nai vào đường tỉnh lộ 743) và sử dụng lộ trình quốc lộ 1 - đường nội bộ khu công nghiệp dệt may Bình An, làm lộ trình thay thế.

Ngay sau khi tạm đóng tỉnh lộ 743 (vào ngày 16/7), đoạn đường này tại khu vực giao lộ Tân Vạn đã xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài hàng giờ liền và liên tục trong nhiều ngày từ TP.HCM đến tỉnh Đồng Nai do lưu lượng xe cộ dồn về tuyến quốc lộ 1 tăng đột biến. Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực giao lộ Tân Vạn hiện do Khu quản lý Đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Trước tình trạng này, đến chiều cùng ngày, Sở Xây dựng TP.HCM đã yêu cầu Ban quản lý tạm thời tháo dỡ rào chắn, hoàn trả lại mặt đường cho xe cộ lưu thông từ cầu Đồng Nai vào tỉnh lộ 743. Tình hình giao thông sau đó đã trở lại ổn định, thông suốt.

Theo Sở Xây dựng, cơ quan này đã chủ trì cuộc họp với Công an TP.HCM, Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa, Ban quản lý, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An… nhằm trao đổi, thống nhất các giải pháp giảm ùn ứ giao thông tại khu vực nút giao Tân Vạn. Trong đó, Sở này đã yêu cầu Ban quản lý tạm thời chỉ được phép rào chắn một phần hai mặt đường bên hông cầu vượt thép tại nút giao Tân Vạn, dành phần còn lại cho xe tải, xe container lưu thông từ cầu Đồng Nai đi tỉnh lộ 743.

Cũng trong Công văn 1318 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 22/7 theo văn bản trước đó của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị rà soát, báo cáo tình hình giao thông trên địa bàn, Sở Xây dựng cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tuyến đường song hành Vành đai 3 trước ngày 15/8 để làm lộ trình thay thế khi đóng đường tỉnh lộ 743. Sở này cũng đề nghị cần lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông (biển báo thi công, biển chỉ hướng, đèn cảnh báo ban đêm…) phục vụ thi công dự án đường Vành đai 3. Trong quá trình thi công, phải bố trí lực lượng điều tiết giao thông, dọn dẹp vệ sinh công trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn lao động.

Ngoài ra, nhằm tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đông bắc Thành phố, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo Ban quản lý đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đường song hành Vành đai 3 đoạn từ cầu Đồng Nai đến Tỉnh lộ 743, trước khi thực hiện phương án đóng tỉnh lộ 743.