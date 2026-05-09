Yêu cầu tính kỹ hiệu quả khi đề xuất sân bay mới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không phải tính toán hiệu quả khai thác, khả năng kết nối và nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải khiến sân bay xây xong nhưng khó vận hành hiệu quả...

Chiều 7/5, Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không đã được phê duyệt năm 2023 với quy mô 30 cảng hàng không vào giai đoạn 2021–2030, gồm 14 cảng quốc tế và 16 cảng quốc nội; tầm nhìn đến năm 2050 nâng lên 33 cảng. Quy hoạch hiện cũng xác định 12 vị trí tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng kiến nghị nghiên cứu bổ sung cảng hàng không Măng Đen, cảng hàng không Vân Phong và điều chỉnh quy mô cảng hàng không Quảng Trị.

Trong đó, sân bay Măng Đen được đề xuất phục vụ phát triển du lịch, kinh tế địa phương và quốc phòng – an ninh với quy mô cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Sân bay Vân Phong dự kiến đạt cấp 4E, công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm nhằm phục vụ khu kinh tế và du lịch cao cấp. Đối với sân bay Quảng Trị, nhà đầu tư đề xuất nâng từ cấp 4C lên 4E để khai thác tàu bay thân rộng và phát triển vận tải hàng hóa.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, song phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự liên kết với các phương thức vận tải khác như đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy và logistics. Đồng thời, cần tránh điều chỉnh cục bộ nhiều lần hoặc triển khai sân bay quy mô nhỏ khi chưa cân đối được nguồn lực và hiệu quả khai thác.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, quy hoạch cảng hàng không phải được tính toán trên cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn; đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế – kỹ thuật, yếu tố an ninh, quốc phòng và khả năng kết nối vùng. Việc đầu tư xây dựng sân bay phải gắn với phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kết nối, đặc biệt là đường bộ và đường sắt.

Từ thực tế triển khai các dự án như sân bay quốc tế Long Thành và sân bay quốc tế Gia Bình, Phó Thủ tướng cho rằng đầu tư sân bay chỉ phát huy hiệu quả khi đồng thời hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối. Vì vậy, các địa phương khi đề xuất dự án sân bay phải cam kết rõ về hiệu quả đầu tư và khả năng bố trí nguồn lực cho cả hạ tầng kết nối đi kèm.

Đối với đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối liên vùng, tiềm năng khai thác, khả năng thu hút đầu tư và yếu tố lưỡng dụng.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngay cả khu vực tư nhân khi tham gia đầu tư sân bay cũng cần tính toán kỹ hiệu quả khai thác, tránh tình trạng địa phương nào cũng đề xuất sân bay nhưng không bảo đảm hiệu quả vận hành. Đồng thời, cần phát triển vận tải hàng hóa hàng không gắn với du lịch, dịch vụ và hệ thống logistics đồng bộ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành, tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc và báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý 2/2026.